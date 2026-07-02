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magyar államkincstár Magyar Péter miniszterelnök

Augusztus végéig kiutalják az iskolakezdési támogatás első részletét

2026. július 02. 12:16

A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint.

2026. július 02. 12:16
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Az iskolakezdési támogatás első részletét, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a kormány döntése nyomán bevezetik a százezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára.

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A miniszterelnök szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, s ezen felül jogosultak lesznek az iskolakezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is.

Minden olyan gyermek is megkapja a százezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is”

– fogalmazott.

A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint. Az első részletet, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van – közölte a miniszterelnök. Elmondta, a második 50 ezer forint novemberben, utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá.

(MTI)

Nyitókép: Czimbal Gyula/MTI

 

Összesen 28 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. július 02. 13:16
fernandvix A MOL és a Richter már nem az MCCnek fizet osztalékot hanem az államnak. Ha 300.000 gyerekkel számolunk ez 30 milliárd. Válasz erre elcapo-3fernandvix 2026. július 02. 13:15 cigány............az MCC‑ben jelenleg kb. 7–8 ezer fiatal tanul a különböző tehetséggondozó programokban. Mi az anyád picsáját makogsz?
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0
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elcapo-3
2026. július 02. 13:13
fernandvix Az iskolakezdési támogatás első részletét, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár Válasz erre elcapo-3fernandvix 2026. július 02. 13:12 Oszt mibűűűű cigány? Ment az ajvékolás , hogy üres a kassza!
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0
0
Fer70
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2026. július 02. 13:02 Szerkesztve
Bravó mini elnökúr! Megint "bátran" kiállt a világ elé és beszámolt a kormány döntéseiről, ugye?🤔 Hogy esetleg kérdésekre is kelljen válaszolnia: pl. - fizetős lesz-e a tankönyv? - megmaradnak-e az óvodások, iskolások érkezési kedvezményei? - mert akkor ez az 50.000 Ft. csak arra jó, hogy nullára kijönnek a nehéz helyzetben lévő családok! Egyébként az egészben az a mocsokság, hogy - bár eleinte arról volt szó, hogy MINDENKI kap 100.000-et, mert a határontúliak is kapnak!-, tulajdonképpen alig pár százezer gyermeknek adnak ( max. 3-4.00.000-ről van szó!), a többség, vagyis a tanköteles gyermekek kb. 2/3-a jó körülmények között él, hiszen nem kell támogatni őket... És mit hallottunk és hallunk 2 éve és most is: milliók éheznek és csődben az ország...☝️🤔🤨🫤 Aljas, mocskos, hazug, manipulatív alak vagy Magyar Péter! ☝️ Ez az igazság.
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3
0
bbcord
2026. július 02. 13:01
„A Tisza-kormány az egyik első intézkedésével 70 milliárd forintot fog elkülöníteni a költségvetésben, és bevezetjük 700 ezer szegény sorban élő családnak a százezer forintos iskolakezdési támogatást. Mindenki meg fogja kapni 2026 augusztusában” – mondta Magyar Péter Tarnazsadányban 2025. december 4-én. Azóta már nemhogy 700 ezer családról de 700 ezer gyerekről sincs szó, és az iskolakezdés is átcsúszik félig a mikuláscsomag beszerzésének idejére. Természetesen 700 ezer szegény gyerekes család sem volt Magyarországon. Most majd lehet, hogy lesz.
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