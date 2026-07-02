Augusztus végéig kiutalják az iskolakezdési támogatás első részletét

Százezer forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter
A részletekről csütörtökön ad tájékoztatást.
A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint.
Az iskolakezdési támogatás első részletét, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a kormány döntése nyomán bevezetik a százezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára.
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A részletekről csütörtökön ad tájékoztatást.
A miniszterelnök szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, s ezen felül jogosultak lesznek az iskolakezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is.
Minden olyan gyermek is megkapja a százezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is”
– fogalmazott.
A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint. Az első részletet, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van – közölte a miniszterelnök. Elmondta, a második 50 ezer forint novemberben, utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá.
(MTI)
Nyitókép: Czimbal Gyula/MTI