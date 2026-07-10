Íme, az öt pont: a Tisza EU-s forrásokért tett vállalásai nem szolgálják a magyar emberek érdekeit a Fidesz szerint

Szintén kritikus, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek.

Az uniós források Magyarországnak és a magyar embereknek járnak. Közös érdekünk, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz és jól hasznosuljanak”

– írta a Fidesz, majd hozzátette: a társadalom közös érdeke az is, hogy az uniós forrásokért cserébe se vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.