Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
pénzügyminiszter európai uniós forrás uniós források

Íme, az öt pont: a Tisza EU-s forrásokért tett vállalásai nem szolgálják a magyar emberek érdekeit a Fidesz szerint

2026. július 10. 16:51

A legnagyobb ellenzéki párt reagált a felszabadított uniós források hírére: a társadalom közös érdeke, hogy ne vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.

2026. július 10. 16:51
#StopÖnkény tüntetés a Sándor palota előtt

Mint arról beszámoltunk, Kármán András pénzügyminiszter pénteken úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára. Arról azonban nem beszélt, hogy mindezért cserébe több vállalást is tett hazánk, amely nem feltétlenül szolgálja a magyar emberek érdekét – mutat rá a listára a Magyar Nemzet.

Ezt is ajánljuk a témában

A bejelentésre a Fidesz is reagált. A legnagyobb ellenzéki párt arra fel hívta a figyelmet, hogy bár mást állít a Tisza, nem tartotta be ígéretét, mert nem hozta haza az összes forrást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A most jóváhagyott tízmilliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország.

A lap összeállítása azt is hangsúlyozta, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított, ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békéscsaba-Lökösháza és az Almásfüzitő-Komárom vasútfejlesztés, akárcsak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése.

Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt »ellopták volna«”

– fogalmazott a Fidesz, amely ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről.

Mint ismert,

  1. a Tisza-kabinet vállalta a személyi jövedelemadó- és társasági adókedvezmények csökkentését
  2. a kormány vállalta azt is, hogy lépéseket tesz az ár- és kamatplafonok fokozatos kivezetése
  3. a kormány jelentősen enyhíti a szélerőművek telepítésére vonatkozó korlátozásokat
  4. a kormány vállalta a vasúti személyszállítás liberalizációjának felgyorsítását
  5. kötelezettséget vállalt arra, hogy belép az Európai Ügyészségbe

Szintén kritikus, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek.

Az uniós források Magyarországnak és a magyar embereknek járnak. Közös érdekünk, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz és jól hasznosuljanak”

– írta a Fidesz, majd hozzátette: a társadalom közös érdeke az is, hogy az uniós forrásokért cserébe se vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. július 10. 19:54
fintaj-2 2026. július 10. 19:45 A tiszás még mindig nem érti, a Tisza Párt összesen 28 taggal a kedvezményezett ebben a nagy minden jobb lesz történetben. A tiszás szavazó nekik pont annyit ér mint a fideszes vagy Mihamos. Ha egyszer véletlenül rájönnek, hogy a mostani rendszer kedvezményezettjei mégsem ők lettek, akkor jön a sunnyogás és hát nem is tudom időszak. Egyes elemzők szerint ez 1 éven belül lesz.
Válasz erre
0
0
reciprofi
2026. július 10. 19:51
Ennek a parazita korrupt,tolvaj ,EU-nak keresztbetevő ,nemzetrontó ,-ruszkiszopó FideSSbandának és hatalomban tartó kretén söpredékének köszönhető ,hogy Magyarország nem jutott hozzá az EU támogatás milliárdjaihoz. Fossá lettek tömve EU-s pénzekkel, válság nélkül 16 év alatt képtelenek voltak felhúzni az életszínvonalat az adóterhek csökkentésével, helyette a megspórolt több tízezer milliárdot inkább átpumpálták a NER-es zsebekbe. Se háború, se Ukrajna, se migránsok, se adóemelés, se LMBTQ, se 1000 forintos benzin, és mégis megkapjuk az uniós pénzeket. A Fidesz hosszú ideig azt állította, hogy az uniós pénzek visszatartásának ilyen okai vannak. Bebizonyosodott, hogy kizárólag a korrupcióellenes törvények elfogadására volt szükség. A szavazóikat átverték. A fideszes képviselők nem támogatták azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós források felszabadítását szolgálták,rohadjanak meg . Na lehet sivalkodni,ezeket már nem tudja ellopni Orbán és a FideSSmaffia höhöö
Válasz erre
0
0
fintaj-2
•••
2026. július 10. 19:45 Szerkesztve
Nem fog hullani közvetlenül a manna a Tiszára szavazó rászorulókra sem! A Tisza kormány a még fel nem hasznát vissza nem téritendő támogatásokból annyit költ, 43 milliárd forintot (110 millió euró) a cégek elektromosautó-beszerzésére, mint az Esélyteremtés és a Felzárkózó Települések programjaira. 1. Szociális lakhatás és felújítások (RRF-3.3.1)Ez a terület kapja a fennmaradó összeg döntő többségét, 30 milliárd forintot. Szociális bérlakások: Országszerte maximum 1200 modern szociális bérlakás palyazat.gov.hu építése, vásárlása vagy teljes körű szerkezeti felújítása a legszegényebb családok részére. Mobilitási és lakhatási program: Olyan lakókörnyezetek kialakítása, amelyek segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, szegregátumban élő családok társadalmi integrációját.
Válasz erre
1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 10. 19:43
Csak szólok az itt -nyugat az egyetlen esélyünk marhaságra- meg van a történelmi válasz. Csak ehhez az iskolában oda kellett volna figyelni A több mint 1000 éves történelmünk során a nyugat soha nem segített minket, mindamellett, hogy mi védtük meg a nyugatot mindenféle hordák ellen. Így lesz ez most is, csak a tiszás agy ezt nem érti meg soha, mert nincsenek meg hozzá az ismeretek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!