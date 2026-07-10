Íme, az öt pont: a Tisza EU-s forrásokért tett vállalásai nem szolgálják a magyar emberek érdekeit a Fidesz szerint

Kármán András: Fontos nap a mai Magyarország és az új magyar kormány számára
A pénzügyminiszter úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára.
A legnagyobb ellenzéki párt reagált a felszabadított uniós források hírére: a társadalom közös érdeke, hogy ne vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.
Mint arról beszámoltunk, Kármán András pénzügyminiszter pénteken úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára. Arról azonban nem beszélt, hogy mindezért cserébe több vállalást is tett hazánk, amely nem feltétlenül szolgálja a magyar emberek érdekét – mutat rá a listára a Magyar Nemzet.
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A pénzügyminiszter úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára.
A bejelentésre a Fidesz is reagált. A legnagyobb ellenzéki párt arra fel hívta a figyelmet, hogy bár mást állít a Tisza, nem tartotta be ígéretét, mert nem hozta haza az összes forrást.
A most jóváhagyott tízmilliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország.
A lap összeállítása azt is hangsúlyozta, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított, ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békéscsaba-Lökösháza és az Almásfüzitő-Komárom vasútfejlesztés, akárcsak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése.
Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt »ellopták volna«”
– fogalmazott a Fidesz, amely ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről.
Mint ismert,
Szintén kritikus, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek.
Az uniós források Magyarországnak és a magyar embereknek járnak. Közös érdekünk, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz és jól hasznosuljanak”
– írta a Fidesz, majd hozzátette: a társadalom közös érdeke az is, hogy az uniós forrásokért cserébe se vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád