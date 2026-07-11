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bizottság Dömötör Csaba uniós források

Ez az uniós források ára

2026. július 11. 13:59

A tiszás imázsvideókból rejtélyes módon teljesen kimaradt, de a Tisza-kormány a személyi jövedelemadó-kedvezmények felülvizsgálatára vállalt kötelezettséget, ez aligha azok emelését jelenti, sokkal inkább azok leépítését.

2026. július 11. 13:59
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Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
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„Ez az uniós források ára:

A Bizottság tegnap jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alap forrásairól. A fő kérdés nem is az, hogy ezek a pénzek jártak-e Magyarországnak, sokkal inkább az, hogy milyen feltételekkel adják most oda, és a kormány mire helyezi a hangsúlyokat. 

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A tiszás imázsvideókból rejtélyes módon teljesen kimaradt, de a Tisza-kormány a személyi jövedelemadó-kedvezmények felülvizsgálatára vállalt kötelezettséget, ez aligha azok emelését jelenti, sokkal inkább azok leépítését. Vállalták a kiskereskedelmi adó módosítását, ami magyarul azt jelenti, hogy jó eséllyel le fogják építeni multinacionális cégeket terhelő különadót. Vállalták  a kamattámogatások leépítését is, ezt már be is jelentették, szeptemberben be is csapódik magasabb törlesztők formájában. 

Talán az sem mellékes, hogy vállalták a vasúti személyszállítás liberalizációját, a vonatkozó jogszabályt már idén el kell fogadniuk. Ugyanezzel a lendülettel helyet csinálnak a túlnyomó részt külföldi szélenergia-beruházóknak. Nem csupán óriási összeget csoportosították át erre (leginkább az egészségügyi fejlesztések rovására), hanem lazítják a szabályokat: növelik a szélturbinák lehetséges magasságát, csökkentik a településektől való távolságot, és gyengítik a helyi közösségek beleszólási jogát. (Tisztelettel megismernénk a környezetvédelmi miniszter ezzel kapcsolatos véleményét.) 

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a pénzek egy része (közel fele) olyan beruházásokra érkezhet, amelyek az előző kormány idején már megvalósultak. Tehát az Orbán-kormány fejlesztései után nyújtják be a számlát, ami közvetett bevallása annak, hogy nem lettek ellopva. 

Az összkép épp annyira borús, mint amennyire nem meglepő. Ha egy kormány hajlandó piacot teremteni külföldi vállalatoknak, csökkenteni adójukat, miközben leépíti a családok adó- és kamatkedvezményeit, akkor kaphat uniós forrást. S akkor azt sem fogják szóvá tenni, hogy egy alaptörvény-módosítással eltávolítják a köztársasági elnököt, és egy 12 éves korlátozással kiírják az ellenzék jelentős részét a magyar politikai életből. 

Legalább jó ha tudjuk: az uniós források visszatartása valójában sohasem szólt a jogállamiságról. Sokkal inkább arról, hogy eléggé engedelmes-e a kormány Magyarországon. A mostani már eléggé engedelmes, cserébe épp „csak egy pici” szuverenitásról kell lemondani. Ennek árát a magyar családok és a hátrányba kerülő magyar vállalkozások fizetik majd. 

(Utóirat: a Tisza-kormány a helyreállítási alapban az előző kormány terveihez képest harmadára csökkentette az egészségügyi fejlesztésekre szánt összegeket: 643 millió euróról 240 millió euróra. Vessük ezt össze azzal, hogy a jelenleg a török Riviérán nyaraló miniszterelnök hőmérőkkel járta a magyar kórházakat.)”

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Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
templar62
2026. július 11. 16:19
Agyhalott tiszások .
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4
0
boomaire
2026. július 11. 16:15
"fernandvix - 2026. július 11. 14:12" "Hol a dokumentum Dömötör..." És hol a dokumentun arról, hogy az Orbán kormány bármit is tönkretett volna?
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3
0
google-2
2026. július 11. 15:42
Ha az Unió ezt érti demokrácián, amit Magyar ebben az országban művel, akkor már a Szovjetunió útjára lépett. De nem baj, egyszer minden Szovjetunió összeomlik - nem lesz kár érte. De nagy ünnep lesz, már most megéri készülni rá!
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6
0
Agricola
2026. július 11. 15:30
"az uniós források visszatartása valójában sohasem szólt a jogállamiságról. Sokkal inkább arról, hogy eléggé engedelmes-e a kormány Magyarországon." Aki nem lép egyszerre Nem kap rétest estére
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6
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