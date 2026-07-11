Talán az sem mellékes, hogy vállalták a vasúti személyszállítás liberalizációját, a vonatkozó jogszabályt már idén el kell fogadniuk. Ugyanezzel a lendülettel helyet csinálnak a túlnyomó részt külföldi szélenergia-beruházóknak. Nem csupán óriási összeget csoportosították át erre (leginkább az egészségügyi fejlesztések rovására), hanem lazítják a szabályokat: növelik a szélturbinák lehetséges magasságát, csökkentik a településektől való távolságot, és gyengítik a helyi közösségek beleszólási jogát. (Tisztelettel megismernénk a környezetvédelmi miniszter ezzel kapcsolatos véleményét.)

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a pénzek egy része (közel fele) olyan beruházásokra érkezhet, amelyek az előző kormány idején már megvalósultak. Tehát az Orbán-kormány fejlesztései után nyújtják be a számlát, ami közvetett bevallása annak, hogy nem lettek ellopva.

Az összkép épp annyira borús, mint amennyire nem meglepő. Ha egy kormány hajlandó piacot teremteni külföldi vállalatoknak, csökkenteni adójukat, miközben leépíti a családok adó- és kamatkedvezményeit, akkor kaphat uniós forrást. S akkor azt sem fogják szóvá tenni, hogy egy alaptörvény-módosítással eltávolítják a köztársasági elnököt, és egy 12 éves korlátozással kiírják az ellenzék jelentős részét a magyar politikai életből.