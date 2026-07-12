„Megalázást és megbélyegzést célzó táblát helyezett el a minisztérium épületén. Egy olyan miniszter tette, kinek életútjából kiindulva a legkevésbé sem vártunk volna ilyen leninfiús akciót.

A második megalázást célzó üzenetet teszik ki a közmédia csatornájára.

Mindezt azután, hogy az Országgyűlésben sorozatban aláztak ellenzéki képviselőnőket, gyermekes anyákat, egy esetben a felmenők vélt mesterségét is megemlítve.

Ezen esetek után azt gondolni, hogy ilyen erőszakos és megbélyegző politikai tempó utoljára az 60-as években volt ebben az országban, egyáltalán nem túlzás. A rendszerváltás óta mindenképpen példa nélküli.

Mi egykor egy bántalmazott család drámája volt, most már az egész politika meghatározó hangulata.

Ez mostantól az ő felelősségük. Nekünk csak egy kérésünk van. Se feliraton, se máshol ne hivatkozzanak társadalmi összefogásra és emberi méltóságra, és végképp ne hivatkozzanak szeretetországra. Mert kormányzás híján nem azt építik, hanem a fenyegetések és a nettó gyűlölet halmát.”

Nyitókép forrása: Facebook