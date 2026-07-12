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család Kátai-Németh Vilmos országgyűlés Dömötör Csaba vélemény politika

Mi egykor egy bántalmazott család drámája volt

2026. július 12. 13:16

Most már az egész politika meghatározó hangulata.

2026. július 12. 13:16
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Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

Megalázást és megbélyegzést célzó táblát helyezett el a minisztérium épületén. Egy olyan miniszter tette, kinek életútjából kiindulva a legkevésbé sem vártunk volna ilyen leninfiús akciót. 
A második megalázást célzó üzenetet teszik ki a közmédia csatornájára. 
Mindezt azután, hogy az Országgyűlésben sorozatban aláztak ellenzéki képviselőnőket, gyermekes anyákat, egy esetben a felmenők vélt mesterségét is megemlítve. 
Ezen esetek után azt gondolni, hogy ilyen erőszakos és megbélyegző politikai tempó utoljára az 60-as években volt ebben az országban, egyáltalán nem túlzás. A rendszerváltás óta mindenképpen példa nélküli. 
Mi egykor egy bántalmazott család drámája volt, most már az egész politika meghatározó hangulata. 
Ez mostantól az ő felelősségük. Nekünk csak egy kérésünk van. Se feliraton, se máshol ne hivatkozzanak társadalmi összefogásra és emberi méltóságra, és végképp ne hivatkozzanak szeretetországra. Mert kormányzás híján nem azt építik, hanem a fenyegetések és a nettó gyűlölet halmát.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 12. 14:28
hát úgy néz ki van, amikor valaki már előre megkapja a büntetését -- nem tudom mikor ezt a táblát kitette nem esett le neki?
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fernandvix
2026. július 12. 14:21
elcapo-3 2026. július 12. 12:43 Tobzódnak a lumpenprolik! 1918! Még az évszámot sem tudod fideszbuzi.
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fernandvix
2026. július 12. 14:13
Dömötör buta volt mint 6 ökör.
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fernandvix
2026. július 12. 14:12
Hozzászólás írása... survivor 2026. július 12. 12:26 Egy pszichopata hímringyó az ISTENCSASZAR. A Nep akarataból... Köszönjük Nep Szívesen 2 diplomás dagadék. Hogy is tudtál munkanélküli lenni 2 diplomával?
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