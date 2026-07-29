2026 tavaszán világszerte számos kisebb antikvárium arra lett figyelmes, hogy az online értékesített könyveik száma heti néhányról több százra ugrott. Kiderült, hogy a látszólag véletlenszerű, tömeges felvásárlások mögött (persze nem közvetlenül, hanem a feladatra szerződtetett fedőcégeken keresztül) a világ legértékesebb techcégei állnak. Az AI-óriások ugyanis rájöttek, hogy—saját áldásos tevékenységük eredményeként—az internet megtelt a mesterséges intelligencia által generált képi és szöveges szeméttel, azaz nem maradt több minőségi adat, amiből az újabb modelljeiket "tanítani" lehetne.

Az AI-vállalatok ekkor a korábban még nem digitalizált, antikvár könyvek felé fordultak. Persze ezt sokkal korábban is megtehették volna, hogy a Homo sapiens évezredek során összegyűjtött tudásai kellő súllyal szerepeljenek a ChatGPT és társai adatbankjában—akkor kevesebb felszínes félinformációval és nettó ostobasággal tömnék a felhasználóik fejét. Most sem ez a szempont vezette őket: sokkal inkább, hogy a százesztendős vagy még régebbi szövegeket már nem védik a szerzői jogok. A dúsgazdag vállalatok így—az antikváriumok által elkért, jelképes összegektől eltekintve—ingyen jutnak új információs fejőstehénhez.

A történet eddig inkább csak ironikus. A dráma most következik: kiderült ugyanis, hogy a techcégek sajnálják az időt a kötetek gondos, szabadkézi szkennelésére, ezért ipari darabolót, papírvágó guillotine-t használnak a feldolgozásukhoz. Így a könyvek (köztük kifejezetten kis példányszámú művek, első kiadások, igazi kuriózumok) gerince és szerkezete teljesen megsemmisül. Bírósági papír van róla, hogy csak a Claude nevű, népszerű AI-t fejlesztő Anthropic több millió könyv közelmúltbeli megsemmisítéséért felel.