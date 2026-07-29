Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
07. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
chatgpt anthropic futurism antikvár könyvek Böszörményi-Nagy Gergely könyv meta vélemény mesterséges intelligencia

Néha egy mínuszos hír szállítja a legteljesebb rálátást a korra, amelyben élünk

2026. július 29. 09:01

Mert viccnek durva lenne.

2026. július 29. 09:01
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely
Facebook

„Mert viccnek durva lenne. 

Néha egy mínuszos hír, az internet félreeső szegleteiben felbukkanó furcsa történet szállítja a legteljesebb rálátást a korra, amelyben élünk. A kultúrát és a technológiát átjáró civilizációs feszültségre, amely meghatározza a 2020-as éveket—s talán az egész 21. századot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Futurism tényfeltáró újságírókra és bírósági dokumentumokra hivatkozva arról ír, hogy a világ vezető mesterségesintelligencia-fejlesztő cégei (köztük az OpenAI, a Meta és az Anthropic) különleges, antikvár könyvek millióit vásárolják fel—majd egyszerűen széttépik az értékes köteteket.

2026 tavaszán világszerte számos kisebb antikvárium arra lett figyelmes, hogy az online értékesített könyveik száma heti néhányról több százra ugrott. Kiderült, hogy a látszólag véletlenszerű, tömeges felvásárlások mögött (persze nem közvetlenül, hanem a feladatra szerződtetett fedőcégeken keresztül) a világ legértékesebb techcégei állnak. Az AI-óriások ugyanis rájöttek, hogy—saját áldásos tevékenységük eredményeként—az internet megtelt a mesterséges intelligencia által generált képi és szöveges szeméttel, azaz nem maradt több minőségi adat, amiből az újabb modelljeiket "tanítani" lehetne. 

Az AI-vállalatok ekkor a korábban még nem digitalizált, antikvár könyvek felé fordultak. Persze ezt sokkal korábban is megtehették volna, hogy a Homo sapiens évezredek során összegyűjtött tudásai kellő súllyal szerepeljenek a ChatGPT és társai adatbankjában—akkor kevesebb felszínes félinformációval és nettó ostobasággal tömnék a felhasználóik fejét. Most sem ez a szempont vezette őket: sokkal inkább, hogy a százesztendős vagy még régebbi szövegeket már nem védik a szerzői jogok. A dúsgazdag vállalatok így—az antikváriumok által elkért, jelképes összegektől eltekintve—ingyen jutnak új információs fejőstehénhez.

A történet eddig inkább csak ironikus. A dráma most következik: kiderült ugyanis, hogy a techcégek sajnálják az időt a kötetek gondos, szabadkézi szkennelésére, ezért ipari darabolót, papírvágó guillotine-t használnak a feldolgozásukhoz. Így a könyvek (köztük kifejezetten kis példányszámú művek, első kiadások, igazi kuriózumok) gerince és szerkezete teljesen megsemmisül. Bírósági papír van róla, hogy csak a Claude nevű, népszerű AI-t fejlesztő Anthropic több millió könyv közelmúltbeli megsemmisítéséért felel.

Miről mesél mindez? Miközben a vezető AI-fejlesztők arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia az emberi kultúra csúcsteljesítménye lesz, ugyanezek a cégek a szó legszorosabb értelmében megsemmisítik a Gutenberg-galaxist, az egyetemes tudás fizikai hordozóeszközeit. 

Talán jobb, hogy a hír igaz—viccnek durva lenne.”

Nyitókép forrása: MARCO BERTORELLO / AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Teréz A Piréz
2026. július 29. 10:55
Azt hiszem, a Szép új világ-ban olvastam ilyesmiről...
Válasz erre
1
0
survivor
2026. július 29. 09:45
TI AKARTÁTOK....Z/alfák.Tessek. Felkeszül a Tűzőrseg. 451 F°
Válasz erre
6
2
Majdmegmondom
2026. július 29. 09:43
A sci-fi írók már a negyvenes-ötvenes évek óta jövendölnek. Ez azt jelenti, hogy akkor még volt az embereknek fantáziájuk, intelligenciájuk. Ma mindez, amiről száz éve írtak, beteljesedik. Mert ma már nincs szükség fantáziára, intelligenciára. Az emberiség eddig fejlődőképes állománya lassan magától kiöregszik és kipusztul. Ma azoké a jövő, akiknek minden úgy jó, ahogy van (drogosok, migránsok, lmbt-sek, magukat kutyának vallók...) Így jutunk vissza az őskorba...
Válasz erre
9
1
ördöngös pepecselés
2026. július 29. 09:23
a mostani rövid átmeneti időt leszámítva, amikor a boomerek még nyomokban őrzik az emberi tudást, már semmi szüksége nem lesz rá a mesterséges intelligenciának mert a gépi világ tökéletesen ki fogja szolgálni a biorobottá silányított fiatalabb generációkat. Sőt egy idő után már tudásra se lesz szükségük ezért csak a feladatukhoz szükséges kódot fogják megkapni. Esetleg még népi szobatisztasági és táplálkozási applikációt. A legstrapabíróbbak pedig még a szaporodási csomagot.
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!