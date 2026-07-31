Már itt tartunk: Magyar Péter az Országgyűlés leállítását javasolta

44 év óta nem történt ilyen – leállították a teljes paksi atomerőművet
Az ok a Duna alacsony vízállása, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet.
A paksi atomerőmű leállítása után jövő héttől veszélybe kerülhet hazánk áramellátása, az esti csúcsidőszakokban konkrét fennakadások is előfordulhatnak.
Napokon belül tombolhat az energiakrízis Magyarországon, a paksi atomerőmű leállítása után jövő héttől veszélybe kerülhet hazánk áramellátása, az esti csúcsidőszakokban konkrét fennakadások is előfordulhatnak. A miniszterelnök ezen okból kifolyólag a parlamenti munka leállítását jelentette be.
Energiatakarékossági okokból a TISZA-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől”
– írta Magyar Péter a közösségi oldalán, aki arról is beszélt, soha nem volt még akkora energiaválságban az ország, mint most.
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Elmarad az Országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése – közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken.
A politikus közleményében azt írta, hogy Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését.
A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia-válsághelyzet – ismertette a részleteket, hozzátéve a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére.
Zárásként azt írta, hogy az Országgyűlés Hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz.
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Az ok a Duna alacsony vízállása, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt