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Már itt tartunk: Magyar Péter az Országgyűlés leállítását javasolta

2026. július 31. 14:27

A paksi atomerőmű leállítása után jövő héttől veszélybe kerülhet hazánk áramellátása, az esti csúcsidőszakokban konkrét fennakadások is előfordulhatnak.

2026. július 31. 14:27
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Napokon belül tombolhat az energiakrízis Magyarországon, a paksi atomerőmű leállítása után jövő héttől veszélybe kerülhet hazánk áramellátása, az esti csúcsidőszakokban konkrét fennakadások is előfordulhatnak. A miniszterelnök ezen okból kifolyólag a parlamenti munka leállítását jelentette be.

Energiatakarékossági okokból a TISZA-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől”

– írta Magyar Péter a közösségi oldalán, aki arról is beszélt, soha nem volt még akkora energiaválságban az ország, mint most.

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Elmarad az Országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése – közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken.

A politikus közleményében azt írta, hogy Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését.

A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia-válsághelyzet – ismertette a részleteket, hozzátéve a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére.

Zárásként azt írta, hogy az Országgyűlés Hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz.

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(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 84 komment

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martens
2026. július 31. 15:34
Nem látnak ezek semmit előre. Ezért próbálják a saját kudarcaikat a Fideszre ráhúzni. - Most áram nincs, utána üzemanyag nem lesz, persze az is a Fidesz miatt, majd télen gáz hiány lesz a Fidesz miatt.
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24fokos32
2026. július 31. 15:31
Két napra leállnaka parlamenti ülések. Az első értelmes döntés MP (Majomparádé) részéről. Javaslom ennek a dicső kezdeményezésnek a kiterjesztését: 2030-ig (vagy hamarabb, a bukásukat követő új választásokig) ne legyen parlamenti ülés, ne működjöna bábkormáyn se. Akkor legalább nem tudnak tovább rombolni. Az ország meg ellesz addig is az előző 16 év jó kormányzásának, fellendülésének az erejéből. Egyébként is mit számít, összeül-e a bábkormány parlamentje? Legitim közt. elnök nincs és a bukásukig nem is lesz. Semmi nem lesz legitim módon aláírva, minden szavuk semmis, érvénytelen. Ennyit MP további ugatásairól. És amíg szünet van, addig se lesz az Országházban az a kocsmai szintű komolytalan bohóckodás, ahová ez a fosos drogos majom züllesztette a parlamenti munkát.
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zabszem
2026. július 31. 15:31
Dolgozni attól még lehetne....
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Atoszka
2026. július 31. 15:29
Nem tudom, mindenkinek feltűnt-e, de az ország totális leállítása zajlik minden téren !!! …. és majd jön a Brüsszeli segítség….
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