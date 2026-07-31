Már itt tartunk: Magyar Péter az Országgyűlés leállítását javasolta

Napokon belül tombolhat az energiakrízis Magyarországon, a paksi atomerőmű leállítása után jövő héttől veszélybe kerülhet hazánk áramellátása, az esti csúcsidőszakokban konkrét fennakadások is előfordulhatnak. A miniszterelnök ezen okból kifolyólag a parlamenti munka leállítását jelentette be.

Energiatakarékossági okokból a TISZA-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől”

– írta Magyar Péter a közösségi oldalán, aki arról is beszélt, soha nem volt még akkora energiaválságban az ország, mint most.