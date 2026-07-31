Rendkívüli bejelentés: szombattól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti Erőmű

Jóval magasabb árak vannak Európában, még ott is, ahol most esetleg hatósági árat vezetnek be – hangsúlyozta Magyar Péter.

Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, és az a cél, hogy holnap és holnapután is biztosított legyen – jelentette ki a Mol elnök-vezérigazgatója csütörtökön.

Hernádi Zsolt elmondta, a finomító számára hűtő- és ipari vizet is adó Duna vízállása soha nem tapasztalt mértékben csökkent. Emlékeztetett azonban, hogy 2018-ban a Duna-menti erőművel közös beruházásba kezdtek az állam segítségével, és kiépítették azt a szivattyúállomást, amely ilyen vízállásnál is biztosítja a működést.