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finomító Százhalombatta Magyar Péter

Rendkívüli bejelentés: szombattól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti Erőmű

2026. július 31. 11:51

A kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett.

2026. július 31. 11:51
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A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában.

A kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett.

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Magyar Péter az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert – mint mondta – nagyon hiányzik az a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít.

Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően.

Jóval a környező országok átlagára alatt van a magyar benzinkutakon az üzemanyagok ára – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában.

A kormányfő rámutatott: Magyarországon az Európai Unióban a harmadik-negyedik legalacsonyabb a kiskereskedelmi ár.

Jóval magasabb árak vannak Európában, még ott is, ahol most esetleg hatósági árat vezetnek be – hangsúlyozta Magyar Péter.

Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, és az a cél, hogy holnap és holnapután is biztosított legyen – jelentette ki a Mol elnök-vezérigazgatója csütörtökön.

Hernádi Zsolt elmondta, a finomító számára hűtő- és ipari vizet is adó Duna vízállása soha nem tapasztalt mértékben csökkent. Emlékeztetett azonban, hogy 2018-ban a Duna-menti erőművel közös beruházásba kezdtek az állam segítségével, és kiépítették azt a szivattyúállomást, amely ilyen vízállásnál is biztosítja a működést.

Elmondása szerint a benzin többé-kevésbé rendelkezésre áll, ám a Hormuzi-szoros és az orosz piac kiesésével 10-13 százalék dízel hiányzik a világpiacról; a hazai árszabályozás kivezetése óta a dízel világpiaci ára literenként 160 forinttal ment fel.

Augusztusban 356 millió liter dízelt igényel a magyar piac, ebből a Dunai Finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból hoz be a Mol. Az exportot a Mol tejesen leállította, de a dízelből így is importra szorul az ország, ehhez tartani kell az importparitást az árban – figyelmeztetett.

Kitért arra is, hogy a 2025-ös tűzeset után szeptember 22-re állítják helyre a Dunai Finomító desztillációs üzemét, először tesztüzemben. Amint a finomító teljes üzemben működik, Magyarország sokkal kevésbé lesz kitéve az üzemanyagimportnak – hangsúlyozta.

(MTI)

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 185 komment

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kekeko
2026. július 31. 15:32
Ezt a helyzetet ők maguk idézték elő. Hogy nem csak üzemanyag nincs, áram nincs, víz nincs, szakértelem nincs. De köztársasági elnök sincs, akire az ország egésze hallgatna egy ilyen sorozatos krízishelyzetben és az ország teljes támogatását elérhetné. Nem Kapitány Istvánnak vagy Magyar Péternek kellene ezzel kiállnia az ország (vagy a jól megválogatott újságírók) elé, hanem Sulyok Tamásnak kellene, ha még a hivatalában lenne, mert nem távolították volna el abból erőszakkal. A nemzet egységét a politika fölött álló, konszenzusos alkotmányos szabályok szerint választott államfő testesíti meg, nem a legfeljebb kormányzótöbbséggel rendelkező politikailag választott kormányfő, akit az ország jelentős része nem támogat. Ez az, amit örökre tönkretettek. Ami ilyen helyzetben tovább mélyíti a krízist.
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kekeko
2026. július 31. 15:30
Magyar Péter, mint miniszterelnök hiába hívja fel a lakosság figyelmét az önkéntes spórolásra vagy kéri tőle az együttműködést. Ő csak a lakosság legfeljebb 53-57 százalékának támogatását élvezi. A 43-47 százalék nem rá szavazott, nem őket akarja. Majdnem az ország fele. Hiába ringatja magát a hamis kétharmados illúzió gondolatába, valójában az ország fele nem támogatja őket. Ők nem fognak rá hallgatni és még csak nem is hisznek neki. Ilyen krízishelyzetekben kellene a köztársasági elnöknek kiállnia, akire mindenki hallgat. A köztársasági elnök erre való. Ami most nincs, mert aggályos módon eltávolították és ezzel alkotmányos válságot idéztek elő. Innentől pedig még ha megválasztanának is valakit, az ezt a szerepet már soha többé nem tudná betölteni, mert nem élvezi a teljes lakosság bizalmát és támogatását. Az ország fele nem fogadná el, az ország fele ugyanúgy nem hallgatna rá.
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teketlenek
2026. július 31. 15:29
A bukott cigány a magyar nemzet trianyonya!:DDDDDDDDDDDDDDd
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trd127
2026. július 31. 15:28
Gondolom van hűtött medence az analfabéta Mészáros yachtjain meg repülőin.
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