Rendkívüli bejelentés: szombattól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti Erőmű

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A kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett.
A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában.
A kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett.
Magyar Péter az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert – mint mondta – nagyon hiányzik az a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít.
Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően.
Jóval a környező országok átlagára alatt van a magyar benzinkutakon az üzemanyagok ára – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában.
A kormányfő rámutatott: Magyarországon az Európai Unióban a harmadik-negyedik legalacsonyabb a kiskereskedelmi ár.
Jóval magasabb árak vannak Európában, még ott is, ahol most esetleg hatósági árat vezetnek be – hangsúlyozta Magyar Péter.
Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, és az a cél, hogy holnap és holnapután is biztosított legyen – jelentette ki a Mol elnök-vezérigazgatója csütörtökön.
Hernádi Zsolt elmondta, a finomító számára hűtő- és ipari vizet is adó Duna vízállása soha nem tapasztalt mértékben csökkent. Emlékeztetett azonban, hogy 2018-ban a Duna-menti erőművel közös beruházásba kezdtek az állam segítségével, és kiépítették azt a szivattyúállomást, amely ilyen vízállásnál is biztosítja a működést.
Elmondása szerint a benzin többé-kevésbé rendelkezésre áll, ám a Hormuzi-szoros és az orosz piac kiesésével 10-13 százalék dízel hiányzik a világpiacról; a hazai árszabályozás kivezetése óta a dízel világpiaci ára literenként 160 forinttal ment fel.
Augusztusban 356 millió liter dízelt igényel a magyar piac, ebből a Dunai Finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból hoz be a Mol. Az exportot a Mol tejesen leállította, de a dízelből így is importra szorul az ország, ehhez tartani kell az importparitást az árban – figyelmeztetett.
Kitért arra is, hogy a 2025-ös tűzeset után szeptember 22-re állítják helyre a Dunai Finomító desztillációs üzemét, először tesztüzemben. Amint a finomító teljes üzemben működik, Magyarország sokkal kevésbé lesz kitéve az üzemanyagimportnak – hangsúlyozta.
(MTI)
Fotó: MTI/Purger Tamás