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volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború Észak-Korea

Észak-koreai rakétát vethetett be Oroszország, egy egész család meghalt Ukrajnában

2026. július 31. 08:11

Katonai források és Volodimir Zelenszkij szerint is észak-koreai gyártmányú rakéta csapódott be egy ukrán településen.

2026. július 31. 08:11
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Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek során egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett, valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be – közölte csütörtökön két katonai forrás mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg.

Oroszország korábban is vetett be ukrán célpontok ellen észak-koreai rakétákat, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott, miközben fokozza az Ukrajna elleni csapásokat – ismertette a névtelenséget kérő források egyike, akit a Reuters hírügynökség idézett.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében előzetes információkra hivatkozva megerősítette, hogy Radusne településén észak-koreai rakétát vetett be az orosz hadsereg. Az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy 

„a moszkvai gazemberek és az észak-koreai őrült rezsim” szövetséget kötöttek, rakétákkal és észak-koreai kontingenssel Ukrajna határain, hogy „megöljék az ukrán gyermekeinket”.

A dnyipropetrovszki régióban lévő Radusne faluban gyásznapot rendeltek el, miután hat embert, köztük egy házaspárt és három gyermekét, ölt meg egy rakéta, amely a földdel tett egyenlővé egy családi házat. Az elnök szerint öt gyermek tűnt el a házból, és a rakéta olyan pusztítást végzett, hogy csak igazságügyi orvosszakértői vizsgálattal lehet majd megállapítani, hogy a törmelék közt talált emberi maradványok mely családtagoké.

Zelenszkij korábban közölte, hogy Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be Ukrajna ellen az éjszakai légitámadásokban, amelyek nyolc ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára panaszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást.

(MTI) 

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

 

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Összesen 34 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 10:36
zsocc44 2026. július 31. 10:22 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 31. 09:16 Segítek bonobó! Az oroszok 40 országgal harcolnak. Akiknek lehet orosz célpontokat lőni? Ugyan miért? Az iraki művelet, először mindent szőnyegbombáztak a békés, liberálisan demokratikus nyugatiak, esküvői menet, mecset pénteken, komplett városok. Kb 1,5 millió civil áldozat! Az rendben volt kötschögh? Na sorold azt a 40 országot, fideszes eltaposandó féreg. Ugye nem a NATO-ra gondoltál? Mert akkor hülye vagy.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 10:35
zsocc44 2026. július 31. 10:32 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 31. 10:21 Azt kihagytad fogyatékos bonobó=> #nincshaboru, #nincshaboru, #nincshaboru. Tényleg! Ugyan miért nem meri megtámadni Észak-Koreát a hős, demokratikusan rabló háborúzó USA? No? Mesélj tiszafosch nyaló!?!? A bonyolult geopolitikai folyamatokhoz az egybites, kevés agysejtszámú fideszes fajtád vajmi keveset ért.
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zsocc44
2026. július 31. 10:32
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 31. 10:21 Azt kihagytad fogyatékos bonobó=> #nincshaboru, #nincshaboru, #nincshaboru. Tényleg! Ugyan miért nem meri megtámadni Észak-Koreát a hős, demokratikusan rabló háborúzó USA? No? Mesélj tiszafosch nyaló!?!?
Válasz erre
0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 10:22
Lucky73Beszartak-a-fideszesek 2026. július 31. 09:39 • Szerkesztve Ha téged és az aljas,korcs fajtádat találja el,akkor nincsen ellenemre.. Téged most sem lehet megkülönböztetni egy kupac szartól,szóval nehéz lenne az azonosítás. Hát igen, a szektás fajtád szerint van különbség a Tisza-szimpatizáns és a Fidesz-szimpatizáns magyarok között. Ezért fog a fajtád kihalni rövid időn belül.
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