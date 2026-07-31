Észak-koreai rakétát vethetett be Oroszország, egy egész család meghalt Ukrajnában

Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek során egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett, valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be – közölte csütörtökön két katonai forrás mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg.

Oroszország korábban is vetett be ukrán célpontok ellen észak-koreai rakétákat, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott, miközben fokozza az Ukrajna elleni csapásokat – ismertette a névtelenséget kérő források egyike, akit a Reuters hírügynökség idézett.