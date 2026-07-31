Észak-koreai rakétát vethetett be Oroszország, egy egész család meghalt Ukrajnában

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Katonai források és Volodimir Zelenszkij szerint is észak-koreai gyártmányú rakéta csapódott be egy ukrán településen.
Az éjszakai orosz légitámadásban, amelynek során egy család esett áldozatul Krivij Rih mellett, valószínűleg észak-koreai rakétát vetettek be – közölte csütörtökön két katonai forrás mondván, hogy majdnem egy éve ez az első alkalom, hogy ilyen gyártmányú fegyvert vetett be az orosz hadsereg.
Oroszország korábban is vetett be ukrán célpontok ellen észak-koreai rakétákat, de az újbóli alkalmazásuk egy hosszabb időt követően azt jelezheti, hogy az orosz hadsereg újabb készletekhez jutott, miközben fokozza az Ukrajna elleni csapásokat – ismertette a névtelenséget kérő források egyike, akit a Reuters hírügynökség idézett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében előzetes információkra hivatkozva megerősítette, hogy Radusne településén észak-koreai rakétát vetett be az orosz hadsereg. Az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy
„a moszkvai gazemberek és az észak-koreai őrült rezsim” szövetséget kötöttek, rakétákkal és észak-koreai kontingenssel Ukrajna határain, hogy „megöljék az ukrán gyermekeinket”.
A dnyipropetrovszki régióban lévő Radusne faluban gyásznapot rendeltek el, miután hat embert, köztük egy házaspárt és három gyermekét, ölt meg egy rakéta, amely a földdel tett egyenlővé egy családi házat. Az elnök szerint öt gyermek tűnt el a házból, és a rakéta olyan pusztítást végzett, hogy csak igazságügyi orvosszakértői vizsgálattal lehet majd megállapítani, hogy a törmelék közt talált emberi maradványok mely családtagoké.
Zelenszkij korábban közölte, hogy Oroszország több tucat rakétát és drónok százait vetette be Ukrajna ellen az éjszakai légitámadásokban, amelyek nyolc ember életét követelték. Az ukrán vezető ismételten légvédelmi eszközök hiányára panaszkodott és sürgette a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy nyújtsanak támogatást.
(MTI)
Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP
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