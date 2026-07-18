Súlyos csapást mért Ukrajna Oroszországra, több halottról érkezett hír

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere mindeközben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Ukrajna több mint 370 drónt indított az orosz főváros ellen, a drónok többségét a légvédelem még Moszkvától távol megsemmisítette.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Kreml pool/Gavriil Grigorov