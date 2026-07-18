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moszkva támadás ukrajna oroszország

Súlyos csapást mért Ukrajna Oroszországra, több halottról érkezett hír

2026. július 18. 09:02

A támadás idején éjszakai műszakban dolgozó munkások tartózkodtak a létesítményben.

2026. július 18. 09:02
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Ukrán dróntámadás ért egy raktárházat az oroszországi Tambov megyében szombatra virradóra, heten meghaltak, 24-en megsebesültek - közölték hivatalos források.

Jevgenyij Pervisov, a megye kormányzója a Telegramon azt közölte, a támadás idején éjszakai műszakban dolgozó munkások tartózkodtak a létesítményben.

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A csapás nyomán keletkezett tüzet eloltották - tette hozzá.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere mindeközben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Ukrajna több mint 370 drónt indított az orosz főváros ellen, a drónok többségét a légvédelem még Moszkvától távol megsemmisítette.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Kreml pool/Gavriil Grigorov

 

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Összesen 28 komment

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bagoly-29
2026. július 18. 12:27
Miért kell terjeszteni a hohol propaganda minden hazugságát? A háborúkra az a jellemző, hogy közben minden félnek halnak meg emberei.
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0
0
angolpuska
2026. július 18. 12:23
Zselé a terrorista, banderista, náci mindezt a béke nevében tette? Még hány halottat akarsz te mocsok?
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1
0
yalaelnok
2026. július 18. 11:50
"sergent 2026. július 18. 10:35 Mint már mondottam, Putyin ezt a háborút elvesztette. Egy háború ugyanis nem akkor van megnyerve" igen, így van, hiszen pontosan úgy értelmezed a szavakat, ahogyan akarod
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0
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ihavrilla
2026. július 18. 11:49
Igaz a cikk. Csak gyakorlatilag nem sokat számít, de lehet a hülyéknek lelkendezni az ukránok győzelmén. Közben Odessza kikötői teljesen leálltak az orosz válaszcsapás után.
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