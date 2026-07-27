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volodimir zelenszkij támadás kijev oroszország

Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát

2026. július 27. 08:48

Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka, vannak áldozatok és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben.

2026. július 27. 08:48
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Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka, vannak áldozatok és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben – közölték vasárnap az ukrán hatóságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország nyolc rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint 136 drónnal intézett támadást. 

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Zelenszkij „ballisztikus terrorról” beszélt, s újfent légvédelmi eszközök időben történő szállítására szólította fel hazája nyugati partnereit.

Oleh Szinyehubov megyei kormányzó szerint a kelet-ukrajnai Harkivban egy 40 éves nő meghalt az orosz támadásban. A kormányzónak a Telegramon adott tájékoztatása szerint kilencen pedig megsebesültek, köztük egy tízéves fiú is.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az ukrán fővárost ért támadásokban legalább három ember sebesült meg. Hozzátette, hogy a város legalább három kerületében tüzek keletkeztek a lehulló harceszközök törmelékei következtében.

Az ukrán légierő közlése szerint ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A károk között az ukrán polgári védelmi hatóságok egy lángoló raktárról, 11 járműről, egy négyemeletes házról és egy nem lakócélú ingatlanról számoltak be.

A Kijevtől északra található Csernyihivből legalább két halottat jelentettek. Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője szerint egy orosz drón találhatott el egy helyi bevásárlóközpontot. Hozzátette, hogy további 25 ember megsebesült.

Zelenszkij esti videóüzenetében azt hangoztatta, hogy a hadsereg vezetőivel közösen újabb célpontokat jelöltek ki a nagy hatótávolságú ukrán drónok számára, hogy ezzel is megnehezítsék Oroszország számára a háború folytatását. Kijelentette, hogy Kijev célja Moszkvát a konfliktus diplomáciai rendezésére bírja.

Zelenszkij a Facebookon közzé tett üzenetében azt mondta, hogy az orosz vezetés elé tárták a szükséges ukrán javaslatokat, „hogy a háborút méltóságteljes békével zárhassák le”.

Az ukrán vezető az új fejlesztésű drónok hatótávolságát is méltatta. „A támadások hatótávolsága már meghaladja a 3000 kilométer és tovább fejlesztjük képességeinket, hogy nagyobb távolságokra cselekedhessünk” – tette hozzá.

Zelenszkij szerint az idén végrehajtott több mint ezer ukrán dróntámadás során orosz kőolajfinomítókat, hadiipari vállalatokat valamint a logisztikai hálózat fontos csomópontjait támadták.

Az ukrán hatóságok vasárnap közölték, hogy elsüllyedt Odessza kikötőjének partjai előtt a Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő Golden Leo teherhajó, amely nagyjából egy hete kapott találatot. Az orosz csapás következtében kilenc tengerész halt meg, másik nyolcat pedig evakuáltak a fedélzetéről.

(MTI)

Nyitókép: Serhii Okunev / AFP

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Összesen 28 komment

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Sorrend:
VitaLIN
2026. július 27. 11:19
Töröljék már el ezeket a patkányokat, nem érdemelnek életet. Akkor legalább az egyik tűzfészket felszámolhatnák - az EU barmai úgysem merészelnék megtámadni Putyint, ahhoz túl "nyuszik", csak a pofájuk nagy, és már a "harapás" megfekszi a gyomrukat.
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1
0
kbs-real
2026. július 27. 11:04
"Zelenszkij „ballisztikus terrorról” beszélt," Córesz van. Sze la vojna - ahogy a művelt orosz mondja.
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0
0
Bitrex®
2026. július 27. 10:43
Zelenszkij a Facebookon közzé tett üzenetében azt mondta, hogy az orosz vezetés elé tárták a szükséges ukrán javaslatokat, „hogy a háborút méltóságteljes békével zárhassák le”. Az ukrán vezető az új fejlesztésű drónok hatótávolságát is méltatta. „A támadások hatótávolsága már meghaladja a 3000 kilométer és tovább fejlesztjük képességeinket, hogy nagyobb távolságokra cselekedhessünk” – tette hozzá. Csak én érzek itt ellentmondást?
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2
0
piramis-2
2026. július 27. 10:21
"Zelenszkij „ballisztikus terrorról” beszélt, s újfent légvédelmi eszközök időben történő szállítására szólította fel hazája nyugati partnereit." Egészen elképesztő ez az ingyenélő, farok zongorista! Nem jut eszedbe, néha, hogy egy szőke kócos barm szavára nem kellett volna Ukrajnát háborúba taszítani?
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2
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