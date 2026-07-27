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Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka, vannak áldozatok és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben.
Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka, vannak áldozatok és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben – közölték vasárnap az ukrán hatóságok.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország nyolc rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint 136 drónnal intézett támadást.
Zelenszkij „ballisztikus terrorról” beszélt, s újfent légvédelmi eszközök időben történő szállítására szólította fel hazája nyugati partnereit.
Oleh Szinyehubov megyei kormányzó szerint a kelet-ukrajnai Harkivban egy 40 éves nő meghalt az orosz támadásban. A kormányzónak a Telegramon adott tájékoztatása szerint kilencen pedig megsebesültek, köztük egy tízéves fiú is.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az ukrán fővárost ért támadásokban legalább három ember sebesült meg. Hozzátette, hogy a város legalább három kerületében tüzek keletkeztek a lehulló harceszközök törmelékei következtében.
Az ukrán légierő közlése szerint ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A károk között az ukrán polgári védelmi hatóságok egy lángoló raktárról, 11 járműről, egy négyemeletes házról és egy nem lakócélú ingatlanról számoltak be.
A Kijevtől északra található Csernyihivből legalább két halottat jelentettek. Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője szerint egy orosz drón találhatott el egy helyi bevásárlóközpontot. Hozzátette, hogy további 25 ember megsebesült.
Zelenszkij esti videóüzenetében azt hangoztatta, hogy a hadsereg vezetőivel közösen újabb célpontokat jelöltek ki a nagy hatótávolságú ukrán drónok számára, hogy ezzel is megnehezítsék Oroszország számára a háború folytatását. Kijelentette, hogy Kijev célja Moszkvát a konfliktus diplomáciai rendezésére bírja.
Zelenszkij a Facebookon közzé tett üzenetében azt mondta, hogy az orosz vezetés elé tárták a szükséges ukrán javaslatokat, „hogy a háborút méltóságteljes békével zárhassák le”.
Az ukrán vezető az új fejlesztésű drónok hatótávolságát is méltatta. „A támadások hatótávolsága már meghaladja a 3000 kilométer és tovább fejlesztjük képességeinket, hogy nagyobb távolságokra cselekedhessünk” – tette hozzá.
Zelenszkij szerint az idén végrehajtott több mint ezer ukrán dróntámadás során orosz kőolajfinomítókat, hadiipari vállalatokat valamint a logisztikai hálózat fontos csomópontjait támadták.
Az ukrán hatóságok vasárnap közölték, hogy elsüllyedt Odessza kikötőjének partjai előtt a Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő Golden Leo teherhajó, amely nagyjából egy hete kapott találatot. Az orosz csapás következtében kilenc tengerész halt meg, másik nyolcat pedig evakuáltak a fedélzetéről.
(MTI)
Nyitókép: Serhii Okunev / AFP
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