Heves orosz rakéta- és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka, vannak áldozatok és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben – közölték vasárnap az ukrán hatóságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország nyolc rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint 136 drónnal intézett támadást.