Zelenszkij ezer drónt küldene Moszkva felé, mert abból „érteni fog” Putyin

Volodimir Zelenszkij szerint az Oroszországgal vívott háború kimenetelét immár nem a szárazföldi vagy a tengeri hadviselés,

hanem „az égbolton zajló csata” dönti el.

Zelenszkij, aki az ankarai NATO-csúcs előtt nyilatkozott a Financial Timesnak, a londoni üzleti napilap keddi kiadásában megjelent interjúban kijelentette: Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jórészt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből, így a légtér vált a meghatározó jelentőségű hadműveleti helyszínné.