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dróntámadás orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij ezer drónt küldene Moszkva felé, mert abból „érteni fog” Putyin

2026. július 07. 13:37

Az ukrán elnök kerek-perec kimondta azt is, ami szerinte eldönti a háború kimenetelét.

2026. július 07. 13:37
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Volodimir Zelenszkij szerint az Oroszországgal vívott háború kimenetelét immár nem a szárazföldi vagy a tengeri hadviselés, 

hanem „az égbolton zajló csata” dönti el.

Zelenszkij, aki az ankarai NATO-csúcs előtt nyilatkozott a Financial Timesnak, a londoni üzleti napilap keddi kiadásában megjelent interjúban kijelentette: Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jórészt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből, így a légtér vált a meghatározó jelentőségű hadműveleti helyszínné.

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Hozzátette: a légi hadviselésben sokkal kevésbé fontos tényező, hogy a háborúban álló országok közül melyiknek nagyobb a területe.

Az ukrán államfő elmondta: szombaton beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, aki azt mondta neki, hogy Ukrajna „nagyon jól teljesít” a nagy hatótávolságú drónokkal folytatott hadviselésben.

Arra a kérdésre, hogy Trump most már szilárdan Ukrajna oldalára állt-e, Zelenszkij úgy fogalmazott: az amerikai elnök „új megvilágításban” szemléli a háborút, és azon az oldalon akar állni, ahol sikert lát.

„Ez sok mindenhez kötődik: nem csupán az ő személyiségéhez, hanem a közelgő (amerikai kongresszusi időközi) választásokhoz, az ő saját státusához, és a háború befejezésének módozatairól alkotott elképzeléseihez is” – mondta az ukrán elnök.

A Financial Times felidézi Donald Trump hétfői sajtónyilatkozatát, amelyben az amerikai elnök annak a véleményének adott hangot, hogy „kezdünk sokkal közelebb jutni a háború végéhez, mint ahogy azt sokan gondolnák”.

Trump hozzátette: Vlagyimir Putyin orosz elnök és „most már” Volodimir Zelenszkij is szeretne véget vetni a háborúnak.

A Financial Timesnak adott interjúban Zelenszkij kijelentette: átalakította a konfliktus jellegét az a tény, hogy Ukrajna képes önállóan nagy hatótávolságú drónok előállítására és bevetésére, mivel ez lehetővé teszi az egyre nagyobb mélységű csapásmérést az orosz katonai és energiaipari létesítmények ellen.

Hozzátette ugyanakkor: Ukrajna fő gyengesége a ballisztikus rakéták elleni védelem.

Ukrajnának vannak amerikai Patriot és francia SAMP/T légvédelmi rendszerei, amelyek alkalmasak ballisztikus rakéták lelövésére, de az ezekhez szükséges rakétákból rendkívül szűkös a készlet. Zelenszkij szerint ez a hadászati sebezhetőség ahhoz a döntéshez köthető, amelynek alapján Ukrajna nyugati és orosz biztonsági garanciavállalások fejében az 1990-es években feladta nukleáris arzenálját.

Az ukrán elnök szerint nukleáris fegyverek nélkül Ukrajna „már nem tagja annak a klubnak, amely ellen mások félnek támadást indítani”.

Zelenszkij kijelentette: az ankarai NATO-csúcson arra kéri majd a szövetség tagjait, hogy nyújtsanak segítséget Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni saját védelmi rendszerek kiépítéséhez, például úgy, hogy Ukrajna licenc alapján maga gyárthatna Patriot ütegeket.

„Évek óta szorgalmazom ezt az ügyet; pozitív jelzésre várunk az Egyesült Államoktól” – fogalmazott.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna addig is fokozza a mélységi dróntámadásokat Oroszország ellen.

Hozzátette: a Moszkva és Szentpétervár elleni nagyszabású, folyamatos dróntámadások előbb-utóbb számításainak átgondolására késztetik Putyint.

„Majd amikor nem száz, hanem ezer drón tart Moszkva felé, abból fog érteni”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán államfő szerint egy ilyen helyzetben tanácsadói azt fogják javasolni Putyinnak, hogy vonuljon vissza „valahova az Urál mögé”.

„Minél távolabb van Putyin Moszkvától, annál közelebb lesz a háború vége” – tette hozzá.

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(MTI)

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

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Összesen 31 komment

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kiss.istvan770
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2026. július 07. 15:17 Szerkesztve
A származása ellenére neonáci Zelenszkij hülyének nézi az amerikaiakat. Pontosan tudják, hol tart a háború, a műholdjaik mindent látnak Ukrajnában is. Nyugat Európa arra kényszeríti az oroszokat a hazugság cunamival, hogy széttlője Kijevet és elfoglaja egész Ukrajnát. Ennek viszont atomháború lehet a következménye. A youtube-on rendszeresen nézek amerikai katonai szakértőkkel készült riportokat. Szerintük nyakig van a sz...n Ukrajna. "Kijev megtagadta az ukrán fegyveres erők katonáinak holttesteinek visszaszállítását Kosztyantynivkából, hogy ne rontsa a fiktív „győzelmeinek” megítélését ...Július 4-én, szombaton az orosz védelmi minisztérium humanitárius műveletet javasolt az ukrán fegyveres erők Kosztyantynivkában állomásozó , orosz erők által elfoglalt erőinek elesett tagjainak holttesteinek visszaszállítására." "Kijev attól tart, hogy elesett katonáik holttestei lerombolják fiktív "győzelmeik" ... képét. Ezt egyáltalán nem akarják az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt."
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1
Csigorin
2026. július 07. 15:15
ez kozveszelyes elmebeteg csodalom Putyin kotelidegeit, hogy nem vetett be atomot, Amerika kivancsi vagyok hogy reagalna ha Washingtont tamadnak...
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1
0
Canadian
2026. július 07. 15:13
Néhány pontosítás: - Ukrajna soha nem foglalta el a Donbászt. A Donbászt orosz vezetők csatolták Ukrajna SZSZK területéhez még a szovjet időkben. Amikor Ukrajna független lett, természetesen vitte magával ezt a területet. - Az Oroszország által aláírt 2014-es minszki egyezmény elvileg véget vetett a Donbászban folyó, Oroszország által szított és finanszírozott polgárháborúnak, a Donbászt elismeri Ukrajna részének, Ukrajna pedig megígérte az orosz lakosság kisebbségi jogainak tiszteletben tartását. Az egyezményt előbb az oroszok, majd az ukránok is megszegték. - Az 1992-es budapesti egyezmény alapján Ukrajna feladta az országban levő szovjet atomfegyvereket (a világ 3. legnagyobb arzenálja volt), és cserében a nyugat és Oroszország is garantálta határait. Oroszország ezt az egyezményt már 2014-ben megszegte, a Krím elfoglalásával, majd utána Ukrajna inváziójával. Oroszország agresszor. Titeket agymostak orosz propagandával, aminek ideje lenne hátat fordítani. Orbán itt hibázott.
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zsocc44
2026. július 07. 15:12
Kb fel óra es Steiner megkezdi a végzetes csapást az oroszok ellen a kijevi állatkert keleti sarkánál! Csak még pár milliárd dollár es rakéta 15-25 ezer kell! Mellesleg az az atom arzenál Oroszországé, mint a Szovjetunió jogutódja. Durvára nem volt köze hozzá a debil ukranoknak!
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