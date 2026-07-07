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Moszkva dróntámadás orosz-ukrán háború

Az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtották végre az ukránok Moszkva ellen

2026. július 07. 12:11

Orosz közlések szerint Ukrajna több száz drónnal támadta az ország területét az éjszaka folyamán.

2026. július 07. 12:11
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Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal indított támadást Oroszország ellen, amelyek közül Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint több mint 430 a moszkvai régió felé tartott.

Szobjanyin a Telegramon azt írta, hogy a drónok többségét már jóval Moszkva előtt lelőtték, 36-ot pedig közvetlenül a város megközelítése közben hatástalanítottak.

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Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 452 pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le 17 régió felett, a támadás során több térségben tüzek és károk keletkeztek.

Amennyiben az adatok helytállóak, ez lehetett az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása Moszkva ellen.

Az orosz hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen drónok kerültek be a polgármester statisztikájába, valamint az adatok nem ellenőrizhetők független forrásból. Az orosz fővárosból károkról nem érkezett jelentés, de a moszkvai repülőterek működését több órára felfüggesztették.

A nyugat-oroszországi Belgorod megyében rakétacsapás során tűz ütött ki egy meg nem nevezett infrastrukturális létesítményben, a támadásban egy ember életét vesztette – közölte Alekszandr Suvajev, a terület ideiglenesen megbízott kormányzója. Sajtójelentések szerint a lángok egy, a Gazpromhoz köthető csőgyár területén csaptak fel.

Vlagyiszlav Sapsa, a Moszkvától mintegy 190 kilométerre délre fekvő kalugai régió kormányzója arról számolt be, hogy hat ukrán drón csapódott be egy ipari létesítménybe, ahol tűz keletkezett, de személyi sérülés nem történt. A kormányzó nem nevezte meg az érintett üzemet, de médiaértesülések szerint egy olajlétesítményről van szó.

Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat orosz célpontok ellen, míg Oroszország orosz rakéta- és dróncsapásokkal támad ukrán városokat és infrastruktúrát.

(MTI) 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

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Összesen 37 komment

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Dixtroy
2026. július 07. 15:08
"rofirofi 2026. július 07. 12:33 Ilyenkor a ruszkiimádó fideszesek mit gondolnak? " Azok pont annyira létezők, mint a kiábrándult fideszesek. Csak a hülye fejetekben élnek.
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Dixtroy
2026. július 07. 15:07
Gondolom végleg elesett a Donbasz, vagy valami efféle stratégiailag sosem volt jelentős dolog történt..
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0
Canadian
2026. július 07. 14:44
Az ukránok úgy döntöttek, hogy kiválnak abból a velejéig rothadt, mocskos orosz birodalomból ami miatt mi is olyan sokat szenvedtünk. Az ukránok inkább a nyugathoz akarnak tartozni. Joguk van hozzá, nekünk pedig tiszta haszon. Magyarországnak az égvilágon semmi érdeke nincs Oroszország támogatásában. Nulla. Magyarország alapvető érdeke az, hogy legyen egy erős ország köztünk és Oroszország között, amint ezt Orbán is kijelentette még a pálfordulása előtt. Nekünk alapvető érdekünk, hogy ne legyünk megint az ellenséges kelet és nyugat határán. Véget kell vetni ennek a hányingert keltő orosz szopásnak. Nagyon hibás propaganda szüleménye. Tanulmányozzátok a kommunista vezetők életrajzát, itt mind szépen össze van gyűjtve: kaderek.hu/ords/r/th/partvezetok/fooldal Van egy közös vonásuk: mind a Szovjetúnió hazaáruló bábjai voltak. Ne legyetek hazaárulók, fordítsatok hátat az újra alakulni vágyó ruszki birodalomnak.
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ihavrilla
2026. július 07. 14:31
kb. 24-25 érkezett célba vagy talált el valamit az indított drónokból.
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