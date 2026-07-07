Az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtották végre az ukránok Moszkva ellen

Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal indított támadást Oroszország ellen, amelyek közül Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint több mint 430 a moszkvai régió felé tartott.

Szobjanyin a Telegramon azt írta, hogy a drónok többségét már jóval Moszkva előtt lelőtték, 36-ot pedig közvetlenül a város megközelítése közben hatástalanítottak.