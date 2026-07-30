Rossz hír az utasoknak: változhat a reptéri taxizás

Hamarosan fény derülhet mindenre? – újabb rejtélyes üzenet a Zsolti bácsi-ügyben
Frissült a kamuzsoltibacsi.hu oldal, az augusztus 2-ára való utalás mellett pénzkötegek és egy dokumentum is megjelent.
2026. augusztus 3-tól megszüntetik a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban.
A Fővárosi Taxi Egyesület a Facebook oldalán közölte: „a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. döntése értelmében 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban, így a prémium parkolóban is, melynek területén található a 2-es terminál ki- és bejárata.
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden utas ki- és beszállás alkalmával parkolási díjra kötelezettek lennének a taxik.”
Hozzáteszik, hogy ennek a közvetlen következménye az lesz, hogy
a terminál főépület bejáratától 1100 méter gyalogútra elhelyezkedő taxi parkolóban tudja elvégezni az utasok ki- és beszállítását.
Ez azt jeletené, hogy az utasoknak az eddiginél hosszabb gyalogutat kellene megtennie a csomagjaikkal a bejáratig.
Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI
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