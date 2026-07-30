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budapest airport zrt fővárosi taxi egyesület taxi

Rossz hír az utasoknak: változhat a reptéri taxizás

2026. július 30. 17:54

2026. augusztus 3-tól megszüntetik a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban.

2026. július 30. 17:54
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A Fővárosi Taxi Egyesület a Facebook oldalán közölte: „a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. döntése értelmében 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban, így a prémium parkolóban is, melynek területén található a 2-es terminál ki- és bejárata. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden utas ki- és beszállás alkalmával parkolási díjra kötelezettek lennének a taxik.”

Hozzáteszik, hogy ennek a közvetlen következménye az lesz, hogy 

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a terminál főépület bejáratától 1100 méter gyalogútra elhelyezkedő taxi parkolóban tudja elvégezni az utasok ki- és beszállítását.

Ez azt jeletené, hogy az utasoknak az eddiginél hosszabb gyalogutat kellene megtennie a csomagjaikkal a bejáratig. 

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
polárüveg
2026. július 30. 19:23
Volt itt a reptér külföldi tulajdonosa, amelyik a turistaforgalom igényéhez képest primitív és méltatlan szolgáltatási szintet nyújtott, - miközben óriásit kaszált. Magyarország turisztikai hírnévénél nem a külföldi tuzlajdonost emlegették, hanem az Orbán-kormányt, és összességében Magyrországot. Volt itt egy 16 éven keresztül a nyugati sajtóban masszívan hirdetett Orbán-kormány diktatúrázása, ami szintén a turizmusra igenis hatott. Most a bécsi, prágai, pozsonyi, krakkói turisztikai desztinációkkal való versenyben ez a "technikai szakmai" megoldás fogja a turisztikai hírnevet rongálni. Most már nem lehet az Orbán-kormányt diktatúrázni, se a reptéri szolgáltatások színvonalát szídni, nosza, csináljunk egy turistariasztással felérő intézkedést. Erre mondják, hogy "az ellenség keze betette a lábát".
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Haragosi
2026. július 30. 19:19
Csak a taxisoknak vagy mindenkinek megszűnik?
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0
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olajfa-0
2026. július 30. 18:59
Végül is, rendszerváltozás volt április 12-én. Hát ez is változott.
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Ernest01
2026. július 30. 18:45
Azért remélem nem ez lesz a megoldás ,számlázzák ki fuvaronként az 5 perc parkolási díjat a taxitársaságnak, az meg úgy is beépíti a tarifába.
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