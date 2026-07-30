Rossz hír az utasoknak: változhat a reptéri taxizás

A Fővárosi Taxi Egyesület a Facebook oldalán közölte: „a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. döntése értelmében 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban, így a prémium parkolóban is, melynek területén található a 2-es terminál ki- és bejárata.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden utas ki- és beszállás alkalmával parkolási díjra kötelezettek lennének a taxik.”

Hozzáteszik, hogy ennek a közvetlen következménye az lesz, hogy