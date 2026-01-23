Ez elképesztő: bejelentették, jönnek az önvezető taxik Budapesten

A kormánybiztos beszámolt arról is, hogy egyeztetett Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, aki korábban azt vetette fel: jó lenne, ha egy nagy taxivállalat – például a Főtaxi vagy valamelyik nemzetközi platform – lenne az első, amely önvezető járműveket állít forgalomba Magyarországon. Palkovics szerint mindenképpen együttműködésben gondolkodnak, ugyanakkor konkrét szereplőt egyelőre nem nevezett meg.

A tervek szerint az első két autonóm jármű az év második felében, legkésőbb az év végére állhat forgalomba Budapesten.

A kezdeti időszakban biztonsági sofőr is tartózkodik majd az autókban, aki szükség esetén be tud avatkozni, bár a fejlesztők szerint erre várhatóan nem lesz szükség. A cél az, hogy a járművek önállóan, a városi forgalomban is megbízhatóan közlekedjenek.

A rendszer nem kizárólag az önvezető autókra épül. Palkovics László elmondása szerint a kísérletbe emberi sofőr által vezetett taxik is bekerülnek, amelyek a felhőalapú rendszer segítségével valós idejű figyelmeztetéseket kaphatnak. Példaként említette, hogy a sofőrök mobiltelefonjukon értesítést kaphatnak arról, ha egy zebránál gyerekcsoport készül átkelni, így a technológia az emberi vezetőkön keresztül is hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez.