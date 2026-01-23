Ez elképesztő: bejelentették, jönnek az önvezető taxik Budapesten

Bombahír: a németek döntöttek, minden tervüket megváltoztatják Magyarországon
Donald Trump fenyegetését sem felejtették el.
A tervek szerint a járművek az év második felében, legkésőbb az év végére állhatnak forgalomba a fővárosban.
Az év második felében elindulhat Magyarországon az első kísérleti önvezető taxiszolgáltatás: a ZalaZONE tesztprogramjának keretében két autonóm járművet Budapesten is meg lehet majd rendelni – erről Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
A kísérletet a ZalaZONE indítja el, amely mára nemcsak a zalaegerszegi járműipari tesztpályát üzemelteti, hanem komplex technológiai kutatóközpontként is működik. Palkovics László elmondta: lezárult az a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként a program hozzáférést kap a Mobily által biztosított, felhőalapú technológiai rendszerhez.
Ennek részeként három jármű áll majd rendelkezésre: két, negyedik szintű – vagyis nagyrészt önálló működésre képes – önvezető autó, valamint egy külön térképező jármű.
A térképező autó feladata az lesz, hogy részletesen feltérképezze a budapesti közlekedési környezetet. A rendszer működése a Google utcaképező járműveihez hasonlítható, ám nemcsak az útviszonyokat és az infrastruktúrát rögzíti, hanem a forgalomban részt vevő járműveket és gyalogosokat is elemzi. Ezt követően illesztik be a két autonóm taxit a fővárosi közlekedési környezetbe.
A kormánybiztos beszámolt arról is, hogy egyeztetett Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, aki korábban azt vetette fel: jó lenne, ha egy nagy taxivállalat – például a Főtaxi vagy valamelyik nemzetközi platform – lenne az első, amely önvezető járműveket állít forgalomba Magyarországon. Palkovics szerint mindenképpen együttműködésben gondolkodnak, ugyanakkor konkrét szereplőt egyelőre nem nevezett meg.
A tervek szerint az első két autonóm jármű az év második felében, legkésőbb az év végére állhat forgalomba Budapesten.
A kezdeti időszakban biztonsági sofőr is tartózkodik majd az autókban, aki szükség esetén be tud avatkozni, bár a fejlesztők szerint erre várhatóan nem lesz szükség. A cél az, hogy a járművek önállóan, a városi forgalomban is megbízhatóan közlekedjenek.
A rendszer nem kizárólag az önvezető autókra épül. Palkovics László elmondása szerint a kísérletbe emberi sofőr által vezetett taxik is bekerülnek, amelyek a felhőalapú rendszer segítségével valós idejű figyelmeztetéseket kaphatnak. Példaként említette, hogy a sofőrök mobiltelefonjukon értesítést kaphatnak arról, ha egy zebránál gyerekcsoport készül átkelni, így a technológia az emberi vezetőkön keresztül is hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez.
Arra a kérdésre, hogy a városlakók valóban igénybe vehetik-e majd az önvezető taxikat, a kormánybiztos egyértelmű igennel válaszolt.
Mint fogalmazott, egy taxiszolgáltatásnak nincs értelme, ha nem lehet valódi utazásra használni. Ehhez azonban szükség van egy olyan taxivállalatra, amely rendelkezik megfelelő logisztikai és digitális háttérrendszerrel. Éppen ezért ideális partnernek tartja az olyan platformokat, mint az Uber vagy a Bolt, ahol az autonóm járművek a meglévő alkalmazáson keresztül rendelhetők lennének.
Palkovics példaként Németországot említette, ahol a Volkswagen MOIA nevű leányvállalata már Münchenben és Hamburgban is üzemeltet olyan taxiszolgáltatást, amelyben hagyományos és önvezető járművek egyaránt részt vesznek, és az utasok digitális felületen keresztül választhatnak közülük.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump fenyegetését sem felejtették el.
Az autonóm taxik teljes körű elindításának ugyanakkor számos feltétele van. Gondoskodni kell többek között arról, hogy az utasok bekapcsolják és használják a biztonsági övet, ne rongálják meg a járművet, és gyermek utazása esetén is garantált legyen a biztonság. A kormánybiztos szerint ezek a kérdések nem jelentenek megoldhatatlan akadályt, mivel más országokban már sikeresen kezelték őket.
A nyitókép illusztráció: ATTILA KISBENEDEK / AFP