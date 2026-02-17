Itt az autósok rémálma: Karácsonyék döntöttek, nincs kegyelem!

Aláírta a kivitelezési szerződést a BKK, tavasszal indulhat a ferencvárosi Mester utca teljes átépítése: védett kerékpársávok, új burkolat és átalakított forgalmi rend jön. A biciklisáv miatt jelentősen szűkül az autósok közlekedési tere, romlik a parkolási helyzet is és még a villamos közlekedését is befolyásolhatja az újítás – írja a Metropol.

A lap szerint az átalakítási terveknek nagy visszhangja lett autós körökben, nem lelkesednek a budapestiek az ötletért, ugyanis az amúgy is szűk utca még szűkebb lesz.

A közösségi médiában rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg, sokan élesen bírálták az átalakítás terveit. Több hozzászóló szerint Budapest közlekedési realitásait figyelmen kívül hagyja a fejlesztés.