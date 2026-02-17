Itt az autósok rémálma: Karácsonyék döntöttek, nincs kegyelem!

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
„Hónapok óta azt halljuk, nincs pénz” – most mégis elszórnak 1 milliárdot egy projektre, amitől mindenki a fejét fogja.
Aláírta a kivitelezési szerződést a BKK, tavasszal indulhat a ferencvárosi Mester utca teljes átépítése: védett kerékpársávok, új burkolat és átalakított forgalmi rend jön. A biciklisáv miatt jelentősen szűkül az autósok közlekedési tere, romlik a parkolási helyzet is és még a villamos közlekedését is befolyásolhatja az újítás – írja a Metropol.
A lap szerint az átalakítási terveknek nagy visszhangja lett autós körökben, nem lelkesednek a budapestiek az ötletért, ugyanis az amúgy is szűk utca még szűkebb lesz.
A közösségi médiában rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg, sokan élesen bírálták az átalakítás terveit. Több hozzászóló szerint Budapest közlekedési realitásait figyelmen kívül hagyja a fejlesztés.
Valamennyi bicikliút rendben is van egy városban, de sosem fognak annyian biciklivel közlekedni Budapesten, mint amennyi felületet elvesznek az autóktól”
– írta egy kommentelő, aki szerint a városvezetés nem a valódi igényeket szolgálja ki, hanem egy jövőbeli elképzelést próbál erőltetni.
Mások konkrét példákat hoztak fel:
Milyen szépen felfutott az Üllői úti karókkal védett biciklisáv is három év alatt… Ja, nem. A futárokon kívül szinte senki nem használja.”
Sokan attól tartanak, hogy az új forgalmi rend még nehezebbé teszi majd a közlekedést egy olyan utcában, ahol már most is jelentős a forgalom, villamos is közlekedik, és sűrű a beépítés.
Karácsony Gergely büszkén jelentette be a közösségi oldalán:
„Több mint 1 milliárd forintból megújul a Mester utca belső szakasza a Ferenc körút és a Haller utca között. A kivitelezési szerződést a Budapesti Közlekedési Központ aláírta, tavasszal indulhat a munka, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.”
A Metropol megjegyzi,
Karácsony nem is ígéri, hogy jó lesz az autósoknak, hiszen a főpolgármester azt írta:
... olyan Mester utcát építünk, ahol jó sétálni, jó leülni, jó élni”
A terveket még azok is kritizálják, akik villamossal közlekednek.
Villamossínekre terelnék az autókat, az úttesten meg kerékpársáv lesz? A kötött pályának nem az lenne a lényege, hogy a villamos tudjon haladni?”
– tette fel a jogos kérdést egy hozzászóló, bár a Mester utcában egy szakaszon már így is a sínekre van terelve az autós forgalom. Mások szerint ez hosszú távon a villamospálya állapotát is veszélyeztetheti.
Az autók miatti terhelés miatt évente lehet majd felújítani a síneket, és a dugók miatt a villamos sem tud majd haladni”
– jegyezte meg egy kommentelő.
A Metropol szerint
a parkolás kérdése különösen érzékeny pontnak tűnik a környéken élők számára. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy már most is nehéz parkolóhelyet találni a Mester utcában és környékén.
Lesz ugyan parkolósáv az út mellett, de a mostani halszálka-parkolás helyett csak párhuzamos parkolás lesz lehetséges, így darabszámra kevesebb parkolóhely lesz.
A parkolóhelyekért már most is harc megy, hát szüntessünk meg még egy csomót. Majd az autós felviszi a lakásába az autóját?”
– írta egy helyi lakos.
Mások attól tartanak, hogy az autók kiszorulása miatt a környező mellékutcák terhelése nő majd meg.
Közlekedésbiztonsági aggályok is felmerültek, például, hogy a parkoló autók eltakarhatják a kerékpárosokat a mellékutcákból kikanyarodó járművek elől, ami balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
Aki bekanyarodik egy mellékutcába, nem fogja látni a bringást a parkoló autók miatt. Ilyenkor vagy lelassít a kerékpáros minden kereszteződésnél, vagy előbb-utóbb baleset történik”
– fogalmazott egy kommentelő, aki szerint a jelenlegi elrendezés nem biztosít megfelelő átláthatóságot.
A beruházás költsége is vitát váltott ki. Többen azt kifogásolták, hogy miközben a városvezetés gyakran hivatkozik forráshiányra, egy ilyen volumenű projektre mégis jut pénz.
Hónapok óta azt halljuk, hogy nincs pénz, aztán milliárdos átépítésre mégis van. Tényleg ez a legfontosabb beruházás most?”
– tették fel a kérdést többen is. Egyesek szerint a meglévő utak állapotának javítása sürgetőbb lenne, mint egy teljes utca átalakítása.
A kritikák között olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint a fejlesztések túlságosan a kerékpáros közlekedést helyezik előtérbe.
Ennyi biciklis nincs egész Magyarországon, mint amennyi biciklisáv Budapesten épül”
– idézte a felháborodott hozzászólót gyűjtésében a Metropol. A lap rámutat: mások szerint a valós használat nem indokolja az ilyen mértékű átalakításokat.
