Trump: Hamarosan véget érhet az iráni háború – Putyinnal is egyeztetett a konfliktusról

Minden, amit az új ajatollahról tudni lehet
Évtizedekig a háttérből építette hatalmát, most Irán legfőbb vezetőjeként kerül a világpolitika középpontjába.
Az elnök úgy látja, hogy Irán katonai képességei súlyosan meggyengültek.
„Úgy gondolom, a háború nagyon is befejezett, nagyjából véget ért” – fogalmazott Donald Trump a CBS News egyik riporterének. Az amerikai elnök hozzátette: Irán katonai képességei súlyosan meggyengültek.
Az amerikai elnök szerint az iráni hadsereg gyakorlatilag működésképtelenné vált. Mint mondta, az országnak
nincs haditengerészete, nincs kommunikációja, és nincs légiereje sem”.
Trump azt is állította, hogy az iráni rakéták szétszórtan állnak rendelkezésre, a drónokat pedig sorra semmisítik meg, beleértve a gyártókapacitásokat is.
Az elnök korábban úgy becsülte, hogy a konfliktus négy-öt hétig is eltarthat, most azonban úgy látja, hogy a hadműveletek ennél jóval gyorsabban a végükhöz közelednek. Szerinte Irán katonai szempontból
gyakorlatilag mindent elveszített”.
Trump arról is beszélt, hogy Irán jövőbeli vezetőjeként nem a frissen beiktatott új legfelsőbb vezető, Mojtaba Hamenei személyét képzeli el. Az elnök azt is hangsúlyozta az új ajatollahra utalva:
Semmilyen üzenetem nincs a számára.”
Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetett háborúról. A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint Putyin a telefonbeszélgetés során olyan javaslatokat ismertetett, amelyek a konfliktus gyors lezárását célozzák.
Trump kijelentései a piacokra is hatással voltak:
az amerikai tőzsde vezető indexei, köztük a Dow Jones és az S&P 500 emelkedésbe fordultak, miután a nyilatkozatok nyilvánosságra kerültek.
Oroszország húzhatja ki Európát a bajból.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP