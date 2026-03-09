Ft
volodimir zelenszkij gál kinga európai néppárt orbán viktor

Az Európai Parlamentet és Magyar Péteréket nem érdekli Zelenszkij fenyegetése

2026. március 09. 20:49

A Tiszát is soraiban tudó Európai Néppárt és a baloldali frakciók nem támogatták a plenáris vitát az ukrán elnök halálos fenyegetéséről.

2026. március 09. 20:49
A baloldali csoportok és az Európai Néppárt leszavazták a Patrióták javaslatát, amelyben azt kérték, az Európai Parlament szervezzen plenáris vitát arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten megfenyegette Orbán Viktort – jelezte az X-en Gál Kinga. 

A fideszes EP-képviselő elfogadhtatlannak nevezte, hogy a frakciók ismét egy nem EU-s ország, Ukrajna oldalára álltak ahelyett, hogy megvédték volna egy uniós tagállam miniszterelnökét. Megjegyezte: egy EU-tagságra törekvő – és most további 90 milliárd eurót kérő – ország vezetője nem fenyegetheti meg egy EU-tagállam vezetőjét.

A Patrióták Orbán Viktor miniszterelnök mellett állnak Zelenszkij fenyegetéseivel szemben – tette hozzá Gál Kinga.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

