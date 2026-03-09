Most kapcsolt Brüsszel: a magyar példát kellene követni

Dombrovskis nyilatkozatát azután tette, hogy a G7 pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői szintén jelezték, hogy

készek minden szükséges lépést megtenni, hogy támogassák a globális energiaellátást

– beleértve a stratégiai olajtartalékok felszabadítását is. Ugyanakkor a csoport egyelőre nem jutott el odáig, hogy ténylegesen elrendelje a készletek megnyitását.

A biztos ezzel összhangban azt is elmondta: a G7-es egyeztetésen nem mentek bele részletesen a konkrét feltételekbe, de abban széles egyetértés volt, hogy egy ilyen ellátási sokkhelyzetben „készen állnak” a beavatkozásra.

A Bloomberg a cikkében arra is kitért, hogy a téma rövid távon is napirenden marad: Valdis Dombrovskis szerint a G7 energiaügyi miniszterei kedden újra áttekintik a kérdést.