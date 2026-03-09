Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
beavatkozás valdis dombrovskis stratégiai olajtartalékok brüsszel európai unió készlet

Most kapcsolt Brüsszel: a magyar példát kellene követni

2026. március 09. 22:28

A G7 pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői jelezték, készek minden szükséges lépést megtenni, hogy támogassák a globális energiaellátást.

2026. március 09. 22:28
null

Az iráni háború miatt kialakult piaci feszültségek újra előtérbe helyezték a stratégiai olajtartalékok szerepét Európában. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa szerint a jelenlegi helyzet „pont olyan”, amelyre ezeket a készleteket létrehozták – írta a Bloomberg.

A biztos hozzátette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 válság és ellátási zavar esetén a kormányok képesek gyorsan beavatkozni az árak és a kínálat stabilizálása érdekében.

Dombrovskis Brüsszelben az újságíróknak úgy nyilatkozott: az olajtartalékok felszabadítása indokolt lehet, ha a konfliktus ellátási zavarokhoz vezet.

Ezután kiemelte, hogy nem látnak „strukturális”, azaz tartós, vagy alapvető kínálathiányt a következő időszakra, ami szerinte alátámasztja, hogy egy ideiglenes, célzott beavatkozás reális eszköz lehet.

A biztos szerint a készletek célja éppen az, hogy krízishelyzetben mozgósíthatók legyenek: amennyiben a piac ellátási sokkot szenved, 

  • a tartalékok felhasználásával mérsékelhető az árkilengés
  •  és csökkenthető a pánikszerű felhalmozás kockázata

 – idézte a lap.

A G7-ek készen állnak a beavatkozásra

Dombrovskis nyilatkozatát azután tette, hogy a G7 pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői szintén jelezték, hogy

készek minden szükséges lépést megtenni, hogy támogassák a globális energiaellátást

– beleértve a stratégiai olajtartalékok felszabadítását is. Ugyanakkor a csoport egyelőre nem jutott el odáig, hogy ténylegesen elrendelje a készletek megnyitását.

A biztos ezzel összhangban azt is elmondta: a G7-es egyeztetésen nem mentek bele részletesen a konkrét feltételekbe, de abban széles egyetértés volt, hogy egy ilyen ellátási sokkhelyzetben „készen állnak” a beavatkozásra.

A Bloomberg a cikkében arra is kitért, hogy a téma rövid távon is napirenden marad: Valdis Dombrovskis szerint a G7 energiaügyi miniszterei kedden újra áttekintik a kérdést. 

Ez arra utal, hogy a döntéshozók folyamatosan monitorozzák a piaci hatásokat, és szükség esetén gyors intézkedésre készülnek.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 10. 06:30
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. március 10. 06:22
Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott, elavult koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, felügyelte protekcionista gazdasági modell a nyerő. A gazdaság van az emberekért és nem fordítva. A gazdaságpolitikai döntéseknek nem kell a nyitott piacgazdaság elképzeléseinek megfelelnie. Az utóbbiak alapjáról a gazdaságpolitikát támadni butaság és demagógia! Kapitány szellemi fejlődésében visszamaradt kb. 100 évet. Az a gazdasági koncepció amit jelenleg képvisel, az értéktelen. Kapitányból hiányzik a gazdaság országos szintű átlátására való képesség.
Válasz erre
2
0
egyszeri
2026. március 10. 06:19
Az Európa és az EU tönkretétele végéhez közelít. Ursula mehet haza Amerikába és jelentheti megbízóinak: Mission is completed!
Válasz erre
4
0
nyafika
2026. március 10. 05:50
Megtanácskozták hogy egy hónap múlva hol fognak ismét tanácskozni a sok monitoringozás után...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!