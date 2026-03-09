Most kapcsolt Brüsszel: a magyar példát kellene követni

Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
A G7 pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői jelezték, készek minden szükséges lépést megtenni, hogy támogassák a globális energiaellátást.
Az iráni háború miatt kialakult piaci feszültségek újra előtérbe helyezték a stratégiai olajtartalékok szerepét Európában. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa szerint a jelenlegi helyzet „pont olyan”, amelyre ezeket a készleteket létrehozták – írta a Bloomberg.
A biztos hozzátette:
válság és ellátási zavar esetén a kormányok képesek gyorsan beavatkozni az árak és a kínálat stabilizálása érdekében.
Dombrovskis Brüsszelben az újságíróknak úgy nyilatkozott: az olajtartalékok felszabadítása indokolt lehet, ha a konfliktus ellátási zavarokhoz vezet.
Ezután kiemelte, hogy nem látnak „strukturális”, azaz tartós, vagy alapvető kínálathiányt a következő időszakra, ami szerinte alátámasztja, hogy egy ideiglenes, célzott beavatkozás reális eszköz lehet.
A biztos szerint a készletek célja éppen az, hogy krízishelyzetben mozgósíthatók legyenek: amennyiben a piac ellátási sokkot szenved,
– idézte a lap.
Dombrovskis nyilatkozatát azután tette, hogy a G7 pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői szintén jelezték, hogy
készek minden szükséges lépést megtenni, hogy támogassák a globális energiaellátást
– beleértve a stratégiai olajtartalékok felszabadítását is. Ugyanakkor a csoport egyelőre nem jutott el odáig, hogy ténylegesen elrendelje a készletek megnyitását.
A biztos ezzel összhangban azt is elmondta: a G7-es egyeztetésen nem mentek bele részletesen a konkrét feltételekbe, de abban széles egyetértés volt, hogy egy ilyen ellátási sokkhelyzetben „készen állnak” a beavatkozásra.
A Bloomberg a cikkében arra is kitért, hogy a téma rövid távon is napirenden marad: Valdis Dombrovskis szerint a G7 energiaügyi miniszterei kedden újra áttekintik a kérdést.
Ez arra utal, hogy a döntéshozók folyamatosan monitorozzák a piaci hatásokat, és szükség esetén gyors intézkedésre készülnek.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq
Ezt is ajánljuk a témában
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.