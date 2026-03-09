Ft
Kocsis Máté újabb ukrán szálat fedett fel a Tisza Párt körül (VIDEÓ)

2026. március 09. 21:22

A Fidesz frakcióvezetője egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy március 15-én egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák Magyar Péterék szimpatizánsaik buszoztatását.

2026. március 09. 21:22
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője újabb ukrán szálat tárt fel a Tisza Párt körül.

A fideszes politikus a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren, egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy a Békemenettel egy napon Magyar Péterék is megszervezik ismét a Nemzeti Menetüket. S bár korábban azt hirdették, hogy nem busztoztatnak ezekre az eseményekre, most kiderült, hogy 

szimpatizánsaik szállítását egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák.

Kocsis hozzáfűzte, hogy bár Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza nem buszoztat senkit, azt elfelejtette ehhez hozzátenni, hogy az ukránok igen.

„Nyilvánvalóan van egy deal, egy megállapodás a két fél között:

 ők segítenek hatalomba jutni Magyar Péternek, ő pedig utána támogatni fogja az ukrán követeléseket”.

A frakcióvezető ezután arra is kitért, hogy a tiszások között is biztos találna olyanokat, akik azt mondják, hogy a miniszterelnök gyalázása „nagyon érdekes”, de feltennék emellett azt a kérdést, hogy nekik miért lenne jó, ha a Tisza-vezér kormányozna Magyarországon.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

Toma78
•••
2026. március 10. 07:14 Szerkesztve
Kedves Tiszás köcsög Mantinka! Természetesen ebből a kedves nem igaz .. Inkább ezt éneklem mint, hogy egy olyan hontalan flusztrált szarkupac legyek mint te.. Miközben minden egyes kedvezményért plusz juttatasért első sorban álltok koldus kézzel, mellette mindent fikáztok azért itt semmi se jó. Csak az Orbánék lopnak? Érdekes ahogy bukik egy libsi nem ordibáltok. Az propaganda az koncessziós per.. Azért éltek, hogy ha már nem a te akaratotok érvényesül a többségnek rossz legyen. Ha valami rossz történik nagy pofával vigyorogtok és ordibáltok ha valami jó akkor azt megmagyarázzátok, hogy ez nem is olyan jó, sőt oké jó na de ez nem az Orbánéknak köszönhető. Hontalan büdős senkik vagytok és úgy is fogtok elpusztulni csak remélhetőleg már nem itt. Miért írtam a megpusztulnit? Meghalni csak az emberek szoktak a birkák nem... Nem tetszik a többség akarata? Csomagolsz azt mész várnak a kalifátusok vagy bezzeg ország vagy esetleg a lővészárkos aranybufis kokós banda...👋
Válasz erre
0
0
Mantinka
•••
2026. március 10. 01:34 Szerkesztve
Kedves Toma78! Ti április előtt már 2010 óta ezt éneklitek: Jó orbán a jó mi urunk, pénzt a zsebedbe dugunk. Nem vagy egyedül királyunk, holtunkig melleted állunk. Minden pénzünk neked szánunk, akkor is ha felkopik az állunk! Ha pénztárcág dugig, adunk-e még? Igen, mert tudjuk a világ nem elég!
Válasz erre
0
2
Mantinka
2026. március 10. 01:22
Kati néni újabb szálat fedett fel a fidesz körül. Kati néni egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy március 15-én a Rákóczi Szövetségen keresztül finanszírozza orbán szimpatizánsaik buszoztatását.
Válasz erre
0
2
Toma78
•••
2026. március 09. 23:28 Szerkesztve
Április utan mi lesz birkák ki lesz az itthon ragadt nyáj totem álkatkája?! Majd éneklitek "István a mi urunk a Shellnél tankolunk. Árad a szeretet meg a részvények..."?! Nyomorult vadbarmok vagy kerestek egy új Pétert? Biztos van még az öreg fityma nélkülinek a kis műanyag katonái között még egy pár.. Esetleg Fleto befesti a haját ragaszt egy bajuszt ès vissza tér mint Duma Péter? Ami nem megy nem kell erőltetni elvtársak. Nagy a vilag sok helyen élnek olyan nyomorult birkák mint amilyenek ti vagytok Új legelőt kell keresni...👋
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!