Kocsis Máté újabb ukrán szálat fedett fel a Tisza Párt körül (VIDEÓ)

„Nyilvánvalóan van egy deal, egy megállapodás a két fél között:

ők segítenek hatalomba jutni Magyar Péternek, ő pedig utána támogatni fogja az ukrán követeléseket”.

A frakcióvezető ezután arra is kitért, hogy a tiszások között is biztos találna olyanokat, akik azt mondják, hogy a miniszterelnök gyalázása „nagyon érdekes”, de feltennék emellett azt a kérdést, hogy nekik miért lenne jó, ha a Tisza-vezér kormányozna Magyarországon.

