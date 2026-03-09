Kocsis Máté újabb ukrán szálat fedett fel a Tisza Párt körül (VIDEÓ)

Kocsis Máté törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán aranykonvoj kapcsán
A Fidesz frakcióvezetője egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy március 15-én egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák Magyar Péterék szimpatizánsaik buszoztatását.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője újabb ukrán szálat tárt fel a Tisza Párt körül.
A fideszes politikus a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren, egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy a Békemenettel egy napon Magyar Péterék is megszervezik ismét a Nemzeti Menetüket. S bár korábban azt hirdették, hogy nem busztoztatnak ezekre az eseményekre, most kiderült, hogy
szimpatizánsaik szállítását egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák.
Kocsis hozzáfűzte, hogy bár Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza nem buszoztat senkit, azt elfelejtette ehhez hozzátenni, hogy az ukránok igen.
„Nyilvánvalóan van egy deal, egy megállapodás a két fél között:
ők segítenek hatalomba jutni Magyar Péternek, ő pedig utána támogatni fogja az ukrán követeléseket”.
A frakcióvezető ezután arra is kitért, hogy a tiszások között is biztos találna olyanokat, akik azt mondják, hogy a miniszterelnök gyalázása „nagyon érdekes”, de feltennék emellett azt a kérdést, hogy nekik miért lenne jó, ha a Tisza-vezér kormányozna Magyarországon.
