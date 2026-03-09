Pánikolnak az ukránok: ismét bekérették a kijevi magyar nagykövetet (VIDEÓ)

Kocsis Máté törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán aranykonvoj kapcsán
Szijjártó Péter szerint ha az ukránok nem adják meg a válaszokat, majd a magyar hatóságok feltárják azokat.
Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn egy újpest-angyalföldi fórumon tartott sajtótájékoztatót, ahol közölte, hogy ismét berendelték a kijevi magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba.
„Érezhetően nagy pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak több száz millió euró és több száz millió dollár magyrországi mozgatásával” – tette hozzá.
A magyar diplomácia vezetője azzal folytatta, ez egy nemzetbiztonsági üggyé nőtte ki magát. Most pedig arra próbálnak válaszokat adni, hogy mit keresett az ukránokhoz köthető több száz millió euró, több száz millió dollár készpénzben Magyarországon „Mire használják ezt a hatalmas pénzösszeget? Van-e köze ennek a több száz millió eurónak és dollárnak az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a parlamenti választásba?” – sorolta a kérdéseket Szijjártó.
De a miniszter szerint
az is kérdés, hogy ebből a több száz millió euróból és dollárból mennyit költöttek el itt Magyaroszágon, és ezt kinek az érdekében tették.
Szijjártó Péter továbbá arról is beszélt, hogy mindez azért nemzetbiztonsági kérdés, mert jó lenne tudni, hogy miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötödő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt. S mi az oka annak a „rejtélyes egybeesésnek”, hogy egy tiszés ügyvédi iroda védi most az ukrán pénzszállítókat és követeli vissza a pénzt.
A tárcavezető ennél a pontnál elárulta, hogy az ukránok a hétfői bekéretésnél kizárólag a pénz visszakövetelésére szorítkoztak, és válaszokat a mai napon sem adtak a magyar kormány kérdéseire.
Mi követeljük, hogy az ukránok haladéktalanul adjanak választ a kérdéseinkre:
– ismételte meg Szijjártó Péter, megjegyezve, hogyha az ukránok nem adnak választ, majd a magyar hatóságok megkeresik ezekre a választ
A külügyminiszter gondolatmenetét azzal zárta, hogy egy jogszabálymódosítással mindezt lehetővé is tették március 9-én a hatóságoknak
