szijjártó péter dollár külügyminiszter magyarország jogszabály hatóság ukrajna

Pánikolnak az ukránok: ismét bekérették a kijevi magyar nagykövetet (VIDEÓ)

2026. március 09. 20:35

Szijjártó Péter szerint ha az ukránok nem adják meg a válaszokat, majd a magyar hatóságok feltárják azokat.

2026. március 09. 20:35
null

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn egy újpest-angyalföldi fórumon tartott sajtótájékoztatót, ahol közölte, hogy ismét berendelték a kijevi magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba.

„Érezhetően nagy pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak több száz millió euró és több száz millió dollár magyrországi mozgatásával” – tette hozzá.  

A magyar diplomácia vezetője azzal folytatta, ez egy nemzetbiztonsági üggyé nőtte ki magát. Most pedig arra próbálnak válaszokat adni, hogy mit keresett az ukránokhoz köthető több száz millió euró, több száz millió dollár készpénzben Magyarországon „Mire használják ezt a hatalmas pénzösszeget? Van-e köze ennek a több száz millió eurónak és dollárnak az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a parlamenti választásba?” – sorolta a kérdéseket Szijjártó.

De a miniszter szerint 

az is kérdés, hogy ebből a több száz millió euróból és dollárból mennyit költöttek el itt Magyaroszágon, és ezt kinek az érdekében tették.

Szijjártó Péter továbbá arról is beszélt, hogy mindez azért nemzetbiztonsági kérdés, mert jó lenne tudni, hogy miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötödő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt. S mi az oka annak a „rejtélyes egybeesésnek”, hogy egy tiszés ügyvédi iroda védi most az ukrán pénzszállítókat és követeli vissza a pénzt.

A tárcavezető ennél a pontnál elárulta, hogy az ukránok a hétfői bekéretésnél kizárólag a pénz visszakövetelésére szorítkoztak, és válaszokat a mai napon sem adtak a magyar kormány kérdéseire. 

Mi követeljük, hogy az ukránok haladéktalanul adjanak választ a kérdéseinkre: 

  • Mit keresett ez a több száz millió eurónyi és dollárnyi készpénz Magyarországon?
  • Miért Magyarországon mozgatták?
  • S milyen célokra használták?”

– ismételte meg Szijjártó Péter, megjegyezve, hogyha az ukránok nem adnak választ, majd a magyar hatóságok megkeresik ezekre a választ

A külügyminiszter gondolatmenetét azzal zárta, hogy egy jogszabálymódosítással mindezt lehetővé is tették március 9-én a hatóságoknak

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2026. március 10. 07:03
Híradás: " 40 millió dollár, a 35 millió euró és a 9 kg tömbarany " Hogy lett ebből több száz millió? Kérem a receptet.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. március 10. 04:58
Ami azt illeti, az elfogott szállítmányból Magyar Péter és pártja már biztosan nem plakátolhat.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. március 10. 00:46
Annyiszor hivogatják már be, gatyamadzagként rángatva szegényt, hogy a legjobb lenne, ha az ügyvivőnknek csúfolt portásunknak ÁLLANDÓ szobát, szállást, irodát biztosítanának az ukrán külügyminisztériumban, így nem kéne neki úgy bejárni oda, mintha ott lenne a munkahelye is... ... bruhahaha
Válasz erre
0
0
Embersárkány
2026. március 09. 21:54
csodálatos zene füleimnek, ahogy hallgatom nyüszíteni az ukránokat :) javaslom feljebb tekerni a kapcsolót megszüntetni minden energia szállítást megszüntetni minden humanitárius segélyt letartóztatni a sárkányellátósokat, illetve elkobozni a pénzt (hé NAV, lehet ők lettek volna az egyik lerakati pont a most lefoglalt pénezknek?) elkobozni MINDEN nagyértékű gépjárművet az itt hesszelő ukrán "menekültektől" kezdhetik a nagykövettel ...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!