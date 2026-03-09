Pánikolnak az ukránok: ismét bekérették a kijevi magyar nagykövetet (VIDEÓ)

az is kérdés, hogy ebből a több száz millió euróból és dollárból mennyit költöttek el itt Magyaroszágon, és ezt kinek az érdekében tették.

Szijjártó Péter továbbá arról is beszélt, hogy mindez azért nemzetbiztonsági kérdés, mert jó lenne tudni, hogy miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötödő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt. S mi az oka annak a „rejtélyes egybeesésnek”, hogy egy tiszés ügyvédi iroda védi most az ukrán pénzszállítókat és követeli vissza a pénzt.

A tárcavezető ennél a pontnál elárulta, hogy az ukránok a hétfői bekéretésnél kizárólag a pénz visszakövetelésére szorítkoztak, és válaszokat a mai napon sem adtak a magyar kormány kérdéseire.

Mi követeljük, hogy az ukránok haladéktalanul adjanak választ a kérdéseinkre: