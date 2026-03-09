„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Ha kinézel a berlini pezsgős vacsorák világpolgári ködéből, lenn a muszlim imára hívó müezzinek téged is zavarni fognak, mert nem fogják tisztelni a világpolgárságodat, Krasznahorkai úr.
„Hú, de szörnyű itt az élet, igaz? De ha kinézel a berlini pezsgős vacsorák világpolgári ködéből, lenn a muszlim imára hívó müezzinek téged is zavarni fognak, mert nem fogják tisztelni a világpolgárságodat, Krasznahorkai úr.
Milyen fura amúgy, hogy néhány nyugat-európai család pont ebbe a »butasággal beszennyezett magyar világba« menekül, ahol ki lehet mondani az olyanoknak is a véleményét, mint te. Ez Németországban, Angliában és Franciaországban nincs így, kedves világpolgár úr., ott kőkemény cenzúra van. És jöjjön az utolsó régi-új idézet, utána leállok, mert szívszélhűdést kapok:
»Magyarország már nem egy ország, hanem egy tébolyda, ahonnan az orvosok már elmentek, és ahol a betegek hétfőn, szerdán és pénteken orvososdit játszanak.«
Volt még itt minden, »merjünk kicsik lenni« attitűd és amit szeretnétek, de én, »butasággal beszennyezett magyar« mindig büszke leszek nem csak a magyar nyelvre, hanem arra a csodás nemzetre, amely már a Kárpát-medencébe érkezés előtt egy büszke, tudatos, értelmes és kemény nép volt, itt pedig Isten segedelmével álltuk a rohamokat és egyenes gerinccel harcoltunk az igazunkért akkor is, ha a fél világ ellenünk fenekedett. Mondhat bármit Krasznahorkai vagy bármelyik magyargyűlölő, fikarcnyit sem számít!
Hajrá Magyarok!”
