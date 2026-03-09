Ft
magyarország franciaország magyar Krasznahorkai László Nobel-díj magyargyűlölő isten

Mondhat bármit Krasznahorkai vagy bármelyik magyargyűlölő, fikarcnyit sem számít!

2026. március 09. 21:55

Ha kinézel a berlini pezsgős vacsorák világpolgári ködéből, lenn a muszlim imára hívó müezzinek téged is zavarni fognak, mert nem fogják tisztelni a világpolgárságodat, Krasznahorkai úr.

2026. március 09. 21:55
null
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Facebook

„Hú, de szörnyű itt az élet, igaz? De ha kinézel a berlini pezsgős vacsorák világpolgári ködéből, lenn a muszlim imára hívó müezzinek téged is zavarni fognak, mert nem fogják tisztelni a világpolgárságodat, Krasznahorkai úr.

Milyen fura amúgy, hogy néhány nyugat-európai család pont ebbe a »butasággal beszennyezett magyar világba« menekül, ahol ki lehet mondani az olyanoknak is a véleményét, mint te. Ez Németországban, Angliában és Franciaországban nincs így, kedves világpolgár úr., ott kőkemény cenzúra van. És jöjjön az utolsó régi-új idézet, utána leállok, mert szívszélhűdést kapok:

»Magyarország már nem egy ország, hanem egy tébolyda, ahonnan az orvosok már elmentek, és ahol a betegek hétfőn, szerdán és pénteken orvososdit játszanak.«

Ezt is ajánljuk a témában

Volt még itt minden, »merjünk kicsik lenni« attitűd és amit szeretnétek, de én, »butasággal beszennyezett magyar« mindig büszke leszek nem csak a magyar nyelvre, hanem arra a csodás nemzetre, amely már a Kárpát-medencébe érkezés előtt egy büszke, tudatos, értelmes és kemény nép volt, itt pedig Isten segedelmével álltuk a rohamokat és egyenes gerinccel harcoltunk az igazunkért akkor is, ha a fél világ ellenünk fenekedett. Mondhat bármit Krasznahorkai vagy bármelyik magyargyűlölő, fikarcnyit sem számít!

Hajrá Magyarok!”

Nyitókép: Libri

 

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

