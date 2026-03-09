„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Ismét éles, sokakat felháborító kijelentéseket tett Magyarországról és a magyarságról Krasznahorkai László a La Repubblica című olasz lapnak adott interjújában. Az Index által szemlézett interjúban a 2025-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett író több ponton is bírálta Magyarországot, sőt a nemzeti identitás gondolatát is élesen elutasította.
Az író úgy fogalmazott:
Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?”
Krasznahorkai szerint a nemzeti büszkeség értelmetlen fogalom, és a magyar történelemre vagy hagyományokra való hivatkozás sem jelent számára értéket. Az interjúban gúnyosan beszélt a történelmi jelképekről is, amikor azt mondta:
Az én Magyarországom a nyelv Magyarországa, és nem a huszároké.”
Az író különösen éles hangnemben beszélt a magyar közéletről és társadalomról. Egy ponton elárulta, hogy teljesen eltávolodott attól a közegtől, amelyet szerinte a politikai propaganda torzított el. Ezzel kapcsolatban a következőt jelentette ki:
Messzire kerültem a magyar világtól, a butasággal beszennyezett magyar fogalmától.”
Szerinte a jelenlegi politikai helyzet nemcsak problémás, hanem szélsőségesen torz állapotot jelent. A Nobel-díjas író úgy véli, Magyarországon különösen erős a manipuláció és a politikai propaganda hatása.
Régóta az esélyesek között tartották számon, és idén végre be is teljesült az álom: a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a gyulai születésű Krasznahorkai Lászlónak ítélte az idei irodalmi Nobel-díjat. Az öröm nem volt felhőtlen, ami olvasóinkat is élénken foglalkoztatta.
Ennek kapcsán azt mondta:
Minden populizmusnak kitett államban szörnyű dolgok történnek, de semmi sem mérhető intenzitásában és brutalitásában ahhoz, ami Magyarországon zajlik.”
Majd még ennél is messzebb ment, amikor az ország állapotát egy meglehetősen durva hasonlattal írta le:
Magyarország már nem egy ország, hanem egy tébolyda, ahonnan az orvosok már elmentek, és ahol a betegek hétfőn, szerdán és pénteken orvososdit játszanak.”
Krasznahorkai a magyar történelemhez és nemzeti identitáshoz való viszonyát is kritikus szavakkal jellemezte. Egy korábbi kijelentését felidézve kifejtette, hogy a magyar nemzet hadtörténethez való viszonyulását sem képes felfogni, és a következő fitymáló megjegyzést tette:
Nem értem, miért olyan büszkék a magyarok a csatáikra, amiket mellesleg mindig elveszítenek.”
Az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a származás és a nemzeti identitás túlértékelt fogalmak, miközben ő elsősorban a nyelvhez kötődik.
Krasznahorkai László szerint már csak az áprilisi választásban lehet reménykedni.
Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP