Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
közélet irodalom Magyarország kultúra Krasznahorkai László történelem Nobel-díj

„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült

2026. március 09. 19:00

„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.

2026. március 09. 19:00
null

Ismét éles, sokakat felháborító kijelentéseket tett Magyarországról és a magyarságról Krasznahorkai László a La Repubblica című olasz lapnak adott interjújában. Az Index által szemlézett interjúban a 2025-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett író több ponton is bírálta Magyarországot, sőt a nemzeti identitás gondolatát is élesen elutasította.

Ezt is ajánljuk a témában

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

Az író úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?”

Krasznahorkai szerint a nemzeti büszkeség értelmetlen fogalom, és a magyar történelemre vagy hagyományokra való hivatkozás sem jelent számára értéket. Az interjúban gúnyosan beszélt a történelmi jelképekről is, amikor azt mondta:

Az én Magyarországom a nyelv Magyarországa, és nem a huszároké.”

Magyarország már nem is ország

Az író különösen éles hangnemben beszélt a magyar közéletről és társadalomról. Egy ponton elárulta, hogy teljesen eltávolodott attól a közegtől, amelyet szerinte a politikai propaganda torzított el. Ezzel kapcsolatban a következőt jelentette ki:

Messzire kerültem a magyar világtól, a butasággal beszennyezett magyar fogalmától.”

Szerinte a jelenlegi politikai helyzet nemcsak problémás, hanem szélsőségesen torz állapotot jelent. A Nobel-díjas író úgy véli, Magyarországon különösen erős a manipuláció és a politikai propaganda hatása.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek kapcsán azt mondta:

Minden populizmusnak kitett államban szörnyű dolgok történnek, de semmi sem mérhető intenzitásában és brutalitásában ahhoz, ami Magyarországon zajlik.”

Majd még ennél is messzebb ment, amikor az ország állapotát egy meglehetősen durva hasonlattal írta le:

Magyarország már nem egy ország, hanem egy tébolyda, ahonnan az orvosok már elmentek, és ahol a betegek hétfőn, szerdán és pénteken orvososdit játszanak.”

A nemzeti büszkeség vajon mi?

Krasznahorkai a magyar történelemhez és nemzeti identitáshoz való viszonyát is kritikus szavakkal jellemezte. Egy korábbi kijelentését felidézve kifejtette, hogy a magyar nemzet hadtörténethez való viszonyulását sem képes felfogni, és a következő fitymáló megjegyzést tette:

Nem értem, miért olyan büszkék a magyarok a csatáikra, amiket mellesleg mindig elveszítenek.”

Az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a származás és a nemzeti identitás túlértékelt fogalmak, miközben ő elsősorban a nyelvhez kötődik.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 421 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bandee1
•••
2026. március 10. 07:45 Szerkesztve
Ó, HOGY ROHADNA LE MENTEN A BAL HERÉD!! SORVADJON EL A PÖCSÖD, MENJEN RAJTAD ÁT EGY ÚTHENGER, UTÁNA KÚRJON SEGGBE 60 NIGGER MIGRÁNS A 25 CENTIS FASZÁVAL, MAJD FULLADJ BELE EGY PÖCEGÖDÖRBE! A JÓ KURVA ANYÁDAT, TE HUNGAROFÓB BÜDÖS FASSZOPÓ PATKÁNY! HA ANYÁDAT ELVITTÉK VOLNA HALÁLTÁBORBA, MOST NEM LENNÉL ITT, TE SZUTYOK SZAR! SZARJÁL SÜNT!! TÉGED KÉNE AZ UKRÁN NÁCI VEZÉR MELLÉ FELHÚZNI EGY FÁRA! ZABÁLJÁK FEL A BELEIDET A KÓBORKUTYÁK, AMIT TE VÉGIGNÉZEL!
Válasz erre
0
0
q-q-ri-q
2026. március 10. 07:23
Látom, mindent megtesz, hogy bizonyítsa, jogosan kapta meg a díjat. Nem olvastam idáig egy könyvét sem, ezek után nem is fogom.
Válasz erre
4
0
xyz123-3
2026. március 10. 07:23
Szerencsétlen Krasznahorkai László annyira megtagadná még az anyanyelvét is, de pechére a magyar nyelven írt munkásságáért díjazták. Krasznahorkai Lászlóval úgy lehetne legjobban kitolni, hogy ha az egekbe magasztalnánk a magyarságért tett érdemeiért.
Válasz erre
2
0
niof78
2026. március 10. 07:00
Ha a "magyarság" ellen harcolsz, te gyökér fasz, kezdheted mindjárt magaddal. A díjhoz járó pénzből vegyél egy szép hosszú kötelet!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!