Magyarországnak annyi, mondta Krasznahorkai László, majd Nobel-díjat kapott, és megköszönte Orbán Viktornak

2025. december 26. 07:05

Régóta az esélyesek között tartották számon, és idén végre be is teljesült az álom: a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a gyulai születésű Krasznahorkai Lászlónak ítélte az idei irodalmi Nobel-díjat. Az öröm nem volt felhőtlen, ami olvasóinkat is élénken foglalkoztatta.

2025. december 26. 07:05
null

Mint ismeretes, október 9-én a Svéd Királyi Tudományos Akadémia közleményben jelentette be, hogy az idei irodalmi Nobel-díj nyertese Krasznahorkai László. Az indoklás szerint az egyébként már évek óta lehetséges befutóként emlegetett magyar írónak a következőkért járt a világ legrangosabb irodalmi kitüntetése: „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”. Krasznahorkai az elmúlt évtizedekben valóban a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté, művei hosszú, hömpölygő mondatai apokaliptikus víziókat rejtenek.

Mindezt megelőzően, 2025 elején egy másik díj kapcsán interjút adott Stockholmban, amelyben mások mellett kifejtette, hogy bár „most Orbán és társai dicsőségesnek mondják a történelmünket, ez több mint nevetséges. A magyar történelem csak vereségekből áll.” Azt is mondta, hogy „Ma Magyarországon már nincs remény”, Trianon máig tartó traumáját „Orbán Viktor és szélsőjobboldali csoportok sikeresen használják fel”, illetve hogy „Trianon csak egy párizsi kastély volt, ahol a békeszerződést aláírták, semmi más”. Hogy ezt itthon csak kevesen értik meg, az általános műveletlenséget jelölte meg okként, ami nemcsak az Orbán-rezsim miatt van, hanem mert „ez egy elveszett generáció”.

Nyitókép: Krasznahorkai László író, miután átvette az irodalmi Nobel-díjat a 2025-ös Nobel-díjak átadási ünnepségén, Stockholmban 2025. december 10-én. (Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség)

