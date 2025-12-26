Magyarországnak annyi, mondta Krasznahorkai László, majd Nobel-díjat kapott, és megköszönte Orbán Viktornak

Közben Krasznahorkai László első angol fordítója, George Szirtes is nyilatkozott, aki elmesélte, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, amikor az író munkásságával foglalkozott. Úgy fogalmazott, „minél hosszabb a mondat, annál több vele a munka. Nagyon fárasztó tud lenni – néha egy óra munka után megfájdult a fejem.” Arról is beszélt, hogy a teljes kimerültség állapotában miért döntött úgy, hogy befejezi a Krasznahorkai-művek fordítását:„Először is, mert elsősorban – és mindmáig – költő vagyok, és László szövegeinek fordítása annyira kimerítő volt, hogy elhanyagoltam miatta a saját munkámat. Másodszor pedig azért, mert nem akartam a végtelenségig egy olyan író tolmácsa maradni, aki ekkora sikert ért el.”