Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kaposvár magyarország országjárás orbán viktor

Orbán Kaposváron: itt vannak a legütősebb mondatok, a legfontosabb ígéretek!

2026. március 16. 20:59

Országjárásra indult a miniszterelnök, Kaposváron óriási tömeg fogadta.

2026. március 16. 20:59
Kaposvár volt az első állomása Orbán Viktor országjárásának. A miniszterelnök hétfői beszédét óriási tömeg hallgatta, már a program kezdete előtt megtelt a város főtere. 

A választási kampány részeként elmondottak között három kiemelten fontos ígéretet tett, ha újra ő alakíthat kormányt április 12 után:

  • kimaradunk a háborúból,
  • továbbra sem engedjük be a migránsokat,
  • minden kétgyermekes anya szja-mentes lesz és az átlagkereset eléri egymillió forintot.

Kimaradunk a háborúból

A miniszterelnök felidézte az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta tapasztalt nehézségeket és kitért rá, hogy Brüsszel eldöntötte, háborút akar. Az európai államok közül Magyarország az egyetlen, amely jelenleg teljesen ki tud maradni a háborúból és Orbán Viktor világossá tette, a következő ciklusban sem engedne Brüsszel, Ukrajna és a háborún nyerészkedő nemzetközi nagytőke nyomásának.

Nem engedjük be a migránsokat

Orbán Viktor továbbra is az egyik legfontosabb területként beszélt a migrációról. Leszögezte, júliustól kellene végrehajtani az EU új menekültügyi paktumát, amely előírná Magyarország számára, hogy több ezer illegális bevándorlót fogadjon be és építsen több tízezer migráns befogadására alkalmas menekülttáborokat. Világossá tette: jó döntés volt 2015-ben a menekültek beengedése helyett megvédeni az ország határait és távol tartani a migrációt.7

Kétgyermekesek szja-mentessége, egymilliós átlagkereset

Orbán Viktor megerősítette, a kormány számára a család a legfontosabb, a gyermekvállalás ösztönzése és támogatása. Arra emlékeztetett, az szja-mentesség kiterjesztését a kormány már elkezdte, a következő ciklus végére pedig egyetlen, legalább kétgyermekes édesanyának sem kellene személyi jövedelemadót fizetnie. Megjegyezte, nem csak a gyermekesek életszínvonala a fontos, de a kormány legfontosabb céljai között említette a munkahelyeket és a munkavállalók megbecsülését. Az átlagkereset 2010 óta megnégyszereződött, 2030-ig pedig eléri az egymillió forintot, ha a Fidesz-KDNP alakíthat kormányt a következő ciklusban is.

Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! 

– emelte ki többször is a kormányfő.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!