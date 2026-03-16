Orbán Kaposváron: itt vannak a legütősebb mondatok, a legfontosabb ígéretek!

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Kaposvár volt az első állomása Orbán Viktor országjárásának. A miniszterelnök hétfői beszédét óriási tömeg hallgatta, már a program kezdete előtt megtelt a város főtere.
A választási kampány részeként elmondottak között három kiemelten fontos ígéretet tett, ha újra ő alakíthat kormányt április 12 után:
A miniszterelnök felidézte az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta tapasztalt nehézségeket és kitért rá, hogy Brüsszel eldöntötte, háborút akar. Az európai államok közül Magyarország az egyetlen, amely jelenleg teljesen ki tud maradni a háborúból és Orbán Viktor világossá tette, a következő ciklusban sem engedne Brüsszel, Ukrajna és a háborún nyerészkedő nemzetközi nagytőke nyomásának.
Orbán Viktor továbbra is az egyik legfontosabb területként beszélt a migrációról. Leszögezte, júliustól kellene végrehajtani az EU új menekültügyi paktumát, amely előírná Magyarország számára, hogy több ezer illegális bevándorlót fogadjon be és építsen több tízezer migráns befogadására alkalmas menekülttáborokat. Világossá tette: jó döntés volt 2015-ben a menekültek beengedése helyett megvédeni az ország határait és távol tartani a migrációt.7
Orbán Viktor megerősítette, a kormány számára a család a legfontosabb, a gyermekvállalás ösztönzése és támogatása. Arra emlékeztetett, az szja-mentesség kiterjesztését a kormány már elkezdte, a következő ciklus végére pedig egyetlen, legalább kétgyermekes édesanyának sem kellene személyi jövedelemadót fizetnie. Megjegyezte, nem csak a gyermekesek életszínvonala a fontos, de a kormány legfontosabb céljai között említette a munkahelyeket és a munkavállalók megbecsülését. Az átlagkereset 2010 óta megnégyszereződött, 2030-ig pedig eléri az egymillió forintot, ha a Fidesz-KDNP alakíthat kormányt a következő ciklusban is.
Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!
– emelte ki többször is a kormányfő.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala