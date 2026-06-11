„Breaking news! Most, késő este derült ki, hogy a mai kormányszóvivői tájékoztatón elsunnyogták annak bejelentését, hogy a kormány szeptember 30-ával eltörli a jelzáloghitelek kamatstopját.

Ez 216 ezer családot érint hátrányosan.

Előre szóltunk, hogy ha a pénzügyminisztert az Erste Bank delegálja, annak a végén a magyar családok isszák meg a levét. Két hónappal a választások után a bankár Kármán András megbízatásának első pontját teljesítette is.