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Tisza Párt kamatstop Magyar Péter Kármán András

Előre szóltunk, hogy ha a pénzügyminisztert az Erste Bank delegálja, annak a végén a magyar családok isszák meg a levét

2026. június 11. 22:37

Két hónappal a választások után a bankár Kármán András megbízatásának első pontját teljesítette is.

2026. június 11. 22:37
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Havasi Bertalan
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

„Breaking news! Most, késő este derült ki, hogy a mai kormányszóvivői tájékoztatón elsunnyogták annak bejelentését, hogy a kormány szeptember 30-ával eltörli a jelzáloghitelek kamatstopját.

Ez 216 ezer családot érint hátrányosan.

Előre szóltunk, hogy ha a pénzügyminisztert az Erste Bank delegálja, annak a végén a magyar családok isszák meg a levét. Két hónappal a választások után a bankár Kármán András megbízatásának első pontját teljesítette is.

Havasi Bertalan,

a Fidesz kommunikációs igazgatója

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség”

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Hangillat
2026. június 11. 23:28
OV: Magyarország first! KA : Erste... first!
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0
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Atti bá
2026. június 11. 23:27
Ezzel a kamatstoppal az a gond hogy megérezni főleg a középkorúak fogják és nem a fanatikus tiszafanok akik általában a tojásban mocorogtak a problémás kölcsönok idejében. Kár.
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0
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fehasznalo-g61k109
2026. június 11. 23:25
ez fontos, hogy rögzítette Havasi. ELŐRE SZÓLTUNK. Kit is érdekelt? Azt, akit érintett és azt, aki nemzetben gondolkozik. Ki a magyar? ez a kérdés fájó. Magyar és a vérem az is, aki baromira ejtett a Fidest érveire, mert olyannyira gőgös, hogy "ha a Fidesz, akkor nem". A magyar gőgös is, és sorsrontó. Fájdalmas tudomásul venni, miután 16 éven át abban hihettem, hogy a magyar a hazájáért áldozni képes. Hát, nem, nem az. Gárdonyit kéne többet olvassak, Mikszáthot, a többieket. Akiket most mind kiirtanak a penzumból, mert terhes a gyerekeinknek a gondolkoznivaló és az érték.
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2
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szilvarozsa
2026. június 11. 23:19
Néhány tiszás pedzi már, pedzi! :))))
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2
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