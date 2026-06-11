Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot
Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
Két hónappal a választások után a bankár Kármán András megbízatásának első pontját teljesítette is.
„Breaking news! Most, késő este derült ki, hogy a mai kormányszóvivői tájékoztatón elsunnyogták annak bejelentését, hogy a kormány szeptember 30-ával eltörli a jelzáloghitelek kamatstopját.
Ez 216 ezer családot érint hátrányosan.
Előre szóltunk, hogy ha a pénzügyminisztert az Erste Bank delegálja, annak a végén a magyar családok isszák meg a levét. Két hónappal a választások után a bankár Kármán András megbízatásának első pontját teljesítette is.
Havasi Bertalan,
a Fidesz kommunikációs igazgatója
Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség”
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP
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Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.