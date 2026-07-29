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Megejtően őszinte önkritika a miniszterelnök részéről!

2026. július 29. 19:12

A kormány keddi közlenénye szerint...

2026. július 29. 19:12
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
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„Megejtően őszinte önkritika a miniszterelnök részéről!

A kormány keddi közlenénye szerint:

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»Az előző kormányzat idején az állami cégek vezetőségeiben előfordult, hogy nem a rátermettség és szakértelem, az elért eredmények és vezetői kvalitások alapján választották ki a posztok betöltőit, hanem kifizetőhelyként működtek az igazgatóságok és felügyelőbizottságok. Ezekbe a testületekbe sokszor az adott területhez legfeljebb felületesen értő politikusok, miniszterek, kormánytagok kerültek, sokszor szükségtelenül felduzzasztva a vezetői létszámot. Ráadásul ugyanaz az ember több cégnél is kaphatott ilyen pozíciót. A vezetőség tagjainak kifizetett díjazás és a szakértelem hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az állami cégek működési költségei messze túllépték az indokolt összeget«.  

Na, most: 2023 májusában Magyar Péter a következő állami vállalati tisztségek birtkosa volt:

  • Magyar Közút – igazgatósági tag;
  • Volánbusz – igazgatósági tag;
  • Hiventures Zrt (A Magyar Fejlesztési Bank cége) – befektetési bizottsági tag

Előtte 2022 júniusa és 2023 februárja között egyszerre vezette a az állami Eximbank által alapított Good Farming Zrt-t, és ült a Magyar Közút igazgatóságában.”

(Nyitókép: NurPhoto via AFP)

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
pollip
2026. július 29. 20:37
Szerintem MP nem érzékeli ezt a visszásságot . Akkor úgy volt rendben, most még így jó. De jó vastag bőr van a képén, lecsiszolhatatlan....
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0
0
kbs-real
2026. július 29. 20:26
Hehe.
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2
0
sagirdilsiz-2
•••
2026. július 29. 20:12 Szerkesztve
Hálából ,a jól beidegződött balettmozdulataiért, a Balettintézetben ingyen vállalta a tagságot.
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3
0
elektronelektor
2026. július 29. 19:30
Isteni szerencse, hogy a jelenlegi pozíciójra sokkal alkalmasabb a bugris pszichopata. Legalábbis, a kár amit okoz az országnak, nagyságrendekkel jelentősebb, mint amit az említett cégek igazgatósági tagjaként okozni tudott. A gazdái éppen ezért építették fel az európai polgárok közpénzmilliárdjainak árán ezt az elmebeteget hogy a bábjuk legyen. Ők pedig nem hülyék, csak aljas gazemberek. A befektetett pénz sokszorosát fogják behajtani az országon. Ezúton is gratulálunk a pszichopata agyhalott híveinek!
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13
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