»Az előző kormányzat idején az állami cégek vezetőségeiben előfordult, hogy nem a rátermettség és szakértelem, az elért eredmények és vezetői kvalitások alapján választották ki a posztok betöltőit, hanem kifizetőhelyként működtek az igazgatóságok és felügyelőbizottságok. Ezekbe a testületekbe sokszor az adott területhez legfeljebb felületesen értő politikusok, miniszterek, kormánytagok kerültek, sokszor szükségtelenül felduzzasztva a vezetői létszámot. Ráadásul ugyanaz az ember több cégnél is kaphatott ilyen pozíciót. A vezetőség tagjainak kifizetett díjazás és a szakértelem hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az állami cégek működési költségei messze túllépték az indokolt összeget«.