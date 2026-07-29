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A kormány keddi közlenénye szerint...
„Megejtően őszinte önkritika a miniszterelnök részéről!
A kormány keddi közlenénye szerint:
»Az előző kormányzat idején az állami cégek vezetőségeiben előfordult, hogy nem a rátermettség és szakértelem, az elért eredmények és vezetői kvalitások alapján választották ki a posztok betöltőit, hanem kifizetőhelyként működtek az igazgatóságok és felügyelőbizottságok. Ezekbe a testületekbe sokszor az adott területhez legfeljebb felületesen értő politikusok, miniszterek, kormánytagok kerültek, sokszor szükségtelenül felduzzasztva a vezetői létszámot. Ráadásul ugyanaz az ember több cégnél is kaphatott ilyen pozíciót. A vezetőség tagjainak kifizetett díjazás és a szakértelem hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az állami cégek működési költségei messze túllépték az indokolt összeget«.
Na, most: 2023 májusában Magyar Péter a következő állami vállalati tisztségek birtkosa volt:
Előtte 2022 júniusa és 2023 februárja között egyszerre vezette a az állami Eximbank által alapított Good Farming Zrt-t, és ült a Magyar Közút igazgatóságában.”
(Nyitókép: NurPhoto via AFP)