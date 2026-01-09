Mindenki megkönnyebbülhet: Magyarország jelesre vizsgázott, nincs akadály a lakosság előtt

Ónos eső, hó és dermesztő hideg: veszélyes időjárás béníthatja meg az országot pénteken
Zabarban -24 fokig ment le a hőmérséklet, a tél eddigi leghidegebb hajnalára ébredtünk.
A közutak és a vasúti közlekedés aktuális helyzetéről adott részletes tájékoztatást Lázár János közlekedési miniszter.
Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogyan alakulnak az út- és vasútviszonyok a rendkívüli időjárási körülmények között, valamint milyen intézkedéseket tett a kormány a közlekedők biztonsága érdekében.
A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak, illetve a folyamatos síkosságmentesítés miatt sónedvesek.
A főutak többsége szintén száraz vagy sónedves burkolatú, ugyanakkor Tapolca térségében hókásás útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők.
A mellékutakon kedvezőtlenebb a helyzet: a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén több helyen még latyakos, hókásás az útburkolat.
A látási viszonyok általában megfelelőek, azonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést.
A hőmérséklet országszerte -22 és -8 Celsius-fok között alakul.
A síkosságmentesítési munkák folyamatosak: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen több mint 83 ezer tonna só, valamint több mint 2,18 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A miniszter közleményéből továbbá kiderült az is, hogy péntek reggel 36 munkagép dolgozott az utakon. Január 5-én 0 órától a Magyar Közút majdnem 40 tonna sót és kicsivel kevesebb, mint kétmillió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok közel 10 tonna sót és több, mint egymillió liter oldatot használtak fel.
Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk”
– közölte Lázár János.
A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, ám a hófúvások és a nagy hó miatt a munkák lassabban haladnak és elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálódnak. Bár a váltófűtések többsége megfelelően működik, a rendkívüli hideg miatt több helyen váltóhibák jelentkeznek.
A vonatok jellemzően menetrend szerint közlekednek, ugyanakkor főként Kelet-Magyarországon 15–30 perces késések előfordulhatnak.
Az autóbuszos közlekedésben az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nincs fennakadás, azonban a hóátfúvások következtében néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal. Ezek: Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács és Dinnyeberki.
A H5-ös HÉV-vonalon a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer járat kimaradt, ugyanakkor a HÉV-közlekedés ettől eltekintve folyamatos.
Nyitókép: Facebook / Lázár János