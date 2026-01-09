Mindenki megkönnyebbülhet: Magyarország jelesre vizsgázott, nincs akadály a lakosság előtt

A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, ám a hófúvások és a nagy hó miatt a munkák lassabban haladnak és elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálódnak. Bár a váltófűtések többsége megfelelően működik, a rendkívüli hideg miatt több helyen váltóhibák jelentkeznek.

A vonatok jellemzően menetrend szerint közlekednek, ugyanakkor főként Kelet-Magyarországon 15–30 perces késések előfordulhatnak.

Az autóbuszos közlekedésben az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nincs fennakadás, azonban a hóátfúvások következtében néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal. Ezek: Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács és Dinnyeberki.

A H5-ös HÉV-vonalon a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer járat kimaradt, ugyanakkor a HÉV-közlekedés ettől eltekintve folyamatos.