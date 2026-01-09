Ft
01. 09.
péntek
magyar közút lázár jános közlekedés vasút

Mindenki megkönnyebbülhet: Magyarország jelesre vizsgázott, nincs akadály a lakosság előtt

2026. január 09. 10:43

A közutak és a vasúti közlekedés aktuális helyzetéről adott részletes tájékoztatást Lázár János közlekedési miniszter.

2026. január 09. 10:43
null

Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogyan alakulnak az út- és vasútviszonyok a rendkívüli időjárási körülmények között, valamint milyen intézkedéseket tett a kormány a közlekedők biztonsága érdekében.

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak, illetve a folyamatos síkosságmentesítés miatt sónedvesek.

A főutak többsége szintén száraz vagy sónedves burkolatú, ugyanakkor Tapolca térségében hókásás útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők.

A mellékutakon kedvezőtlenebb a helyzet: a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén több helyen még latyakos, hókásás az útburkolat.

A látási viszonyok általában megfelelőek, azonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést. 

A hőmérséklet országszerte -22 és -8 Celsius-fok között alakul.

A síkosságmentesítési munkák folyamatosak: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen több mint 83 ezer tonna só, valamint több mint 2,18 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A miniszter közleményéből továbbá kiderült az is, hogy péntek reggel 36 munkagép dolgozott az utakon. Január 5-én 0 órától a Magyar Közút majdnem 40 tonna sót és kicsivel kevesebb, mint kétmillió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok közel 10 tonna sót és több, mint egymillió liter oldatot használtak fel.

Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk”

 – közölte Lázár János.

A vasúti közlekedésben a váltók tisztítása folyamatos, ám a hófúvások és a nagy miatt a munkák lassabban haladnak és elsősorban a kiemelt csomópontokra koncentrálódnak. Bár a váltófűtések többsége megfelelően működik, a rendkívüli hideg miatt több helyen váltóhibák jelentkeznek. 

A vonatok jellemzően menetrend szerint közlekednek, ugyanakkor főként Kelet-Magyarországon 15–30 perces késések előfordulhatnak.

Az autóbuszos közlekedésben az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nincs fennakadás, azonban a hóátfúvások következtében néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal. Ezek: Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács és Dinnyeberki.

A H5-ös HÉV-vonalon a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer járat kimaradt, ugyanakkor a HÉV-közlekedés ettől eltekintve folyamatos.

Nyitókép: Facebook / Lázár János

thestatham20
2026. január 09. 12:08
Azért az mégis csak tragikomédia hogy a 106-os vasútvonalat (Debrecen-Nagykereki) bezárták, mert útban volt az akkugyárnak. Elvileg épül majd helyette egy olyan vonal ami azt az ipari területet kerüli meg. Természetesen politikai fogásnak "használja" az ellenzék a bezárásnak a hírét, erről nincs semmi hír kedves Mandiner? Miért nem lehet sehol olvasni róla hogy a második legforgalmasabb mellékvasútvonalat egy olyan gyár miatt zárnak be amit, nem is szerettek volna a Debreceniek. Elvileg 3 éven belül meg lesz építve, hol vannak a tervek? Vagy majd a választás után ebből sem lesz semmi?
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 09. 11:39
Maradjunk a jeles alában illő szerénységgel. Tegnap a visszautamon egy balatoni vonat "veszett el", és egy vonatpótló buszt ajánlottak a következő vasútállomásig. Miközben az úton lévő következő vonat 48 perces késésben volt. A vonatpótló busz is "elveszett". 8 km hójárás után a vonat és buszállomás közötti ide-oda csúszkálás már nem bizonyult annyira üdítőnek a mellékelt frissítő jeges szélben. Szerencsére Veszprém felé a buszok alternatív útvonalat biztosították. Gondolom, a befagyott váltók miatt másutt is hasonló volt a helyzet. Idejövet viszont a vonat király volt.
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. január 09. 11:11
@billysparks, "...mert az állam támogatja a melegeket...", de bezzeg berlinbe nem küldtek egyet se (pedig ott nagyon kellettek volna), amikor az antifa terroristák felrobbantották az áramelosztót és 40000 ember fázott, mint a kocsonya.
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 09. 11:00
sozlib_abschaum Féknyúz. Németországban nincs hó, mert az állam támogatja a melegeket és azok az utcán sétálgatva elolvasztják a havat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!