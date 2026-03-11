Nesze neked, Premier League! Két angol sztárcsapat is a kiesés szélén a BL-ben

Erre felkapta a fejét a világ: mit tudnak a norvégok, amit a Fradi nem?
Egymás után verik meg Európa legerősebb bajnokságának csapatait.
Karnyújtásnyira a Bajnokok Ligája negyeddöntőjétől a norvég Bodö/Glimt, melynek tündérmeséje a lisszaboni Sporting ellen folytatódott a BL-ben. A Premier League sztárcsapatai közül a Chelsea a címvédő Paris Saint-Germaintől, a Manchester City a tartalékos Real Madridtól szenvedett háromgólos vereséget.
A két csapat sorozatban az ötödik évben került össze egymással a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, az elmúlt két alkalommal a spanyolok jutottak tovább. És most is ők kerültek közel ehhez, mivel a párharc első, madridi mérkőzésén tartalékos összeállításban is megverték 3–0-ra a jócskán tudása alatt teljesítő és rendkívül tanácstalan együttes benyomását keltő Manchester Cityt.
A Real Madrid mindhárom gólját Federico Valverde lőtte az első játékrészben.
Az uruguayi futballista ezen az estén egy félidő annyi gólt szerzett a BL-ben, mint az eddigi 75 fellépésén összesen.
A fordulás után tovább nőhetett volna a különbség a felek között, de Vinícius Júnior tizenegyesét Gianluigi Donnarumma kivédte, aki így valamelyest javította az első gólnál elkövetett hibáját, de az angol gárda helyzete így is nagyon nehéz a jövő keddi visszavágó előtt.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében megismétlődött a tavaly nyári klubvilágbajnokság fináléja, amelyet a Chelsea 3–0-ra megnyert a franciák ellen. Ezúttal a BL-címvédő volt a jobb, melynek első két gólja után a londoniaknak még sikerült egyenlíteni (2–2), de Luis Enrique csapata az utolsó húsz percben hengerelt: Vitinha okos találata után a csereként beálló Hvicsa Kvarachelia duplázott, így végül a PSG 5–2-es sikerével zárult a találkozó, amelyen úgy született hét gól, hogy a két csapatnak a statisztikák szerint együttesen csupán 2.4 pont volt a várható gólmennyisége (xG).
Galatasaray (török)–Liverpool 1–0
Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham 5–2
Newcastle United–Barcelona (spanyol) 1–1
Bayer Leverkusen (német)–Arsenal 1–1
Real Madrid (spanyol)–Manchester City 3–0
Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea 5–2
Folytatódott a Bodö/Glimt tündérmeséje, amely ebben a naptári évben a Manchester Cityt (3–1) és az Atlético Madridot (2–1) is megverte az alapszakaszban, a playoffkörben pedig kettős győzelemmel (3–1, 2–1) ejtette ki a legutóbbi idényben döntős Intert. A norvég együttes a nyolcaddöntő első meccsén 3–0-ra nyert otthon a lisszaboni Sporting CP ellen, így a küszöbén áll annak, hogy a tavalyi Európa-liga-elődöntője után idén a BL-ben jusson be a legjobb nyolc közé.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Brunstad Fet 32. – 11-esből, Blomberg 45+1., Högh 71.)
Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (Barcola 10., O. Dembélé 40., Vitinha 74., Kvarachelia 86., 90+4., ill. Gusto 28., Enzo Fernández 57.)
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0 (F. Valverde 20., 27., 42.)
Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)
Még a két kispad is összemosolygott a gól után.
Nyitókép: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
