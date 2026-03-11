Nesze neked, Premier League! Két angol sztárcsapat is a kiesés szélén a BL-ben

A Premier League sztárcsapatai közül a Chelsea a címvédő Paris Saint-Germaintől, a Manchester City a tartalékos Real Madridtól szenvedett háromgólos vereséget a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Karnyújtásnyira a negyeddöntőtől a norvég Bodö/Glimt, melynek tündérmeséje a Sporting ellen folytatódott.

Real Madrid–Manchester City

A két csapat sorozatban az ötödik évben került össze egymással a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, az elmúlt két alkalommal a spanyolok jutottak tovább. És most is ők kerültek közel ehhez, mivel a párharc első, madridi mérkőzésén tartalékos összeállításban is megverték 3–0-ra a jócskán tudása alatt teljesítő és rendkívül tanácstalan együttes benyomását keltő Manchester Cityt.