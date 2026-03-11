„Erre nehéz magyarázatot találni” – Szeiler József szerint emberileg is leszerepeltek a sztárklubnál

Káosz a Tottenhamnél, Kinsky az áldozat

A televíziós szakértőként dolgozó korábbi Fradi-kapus, Szeiler József szerint a cseh fiatalember teljesítménye csak a jéghegy csúcsa, de nem a legfőbb baj a Tottenhamnél.

„Tény, hogy Kinsky a 17 perce alatt negatív értelemben maradandót alkotott, de nem csak ezt kell nézni a fiatal kapus esetében. Egy régi Fradi-mondás szerint »nem neked kell izgulni, hanem, aki berakott a csapatba«. Teljességgel érthetetlen, hogy miért a cseh játékos kezdett az év egyik legfontosabb meccsén. A PL-ben a kiesés ellen küzdenek, a hazai kupák közül már mindenhonnan kiestek, a BL-ben lehetett volna még egyedül egy nagy dobásuk. Kinsky négy hónapja védett utoljára, akkor a Ligakupában a kapujára tartó három lövésből kettő gól lett. Fiatal kapusról beszélünk, csekély tapasztalattal, komoly szinten mindössze 19 cseh bajnoki meccsen védett. Tavaly nem teljesített rosszul, de nem extra tehetség,

nehezen magyarázható, hogy miért állították a csapatba.

Főleg, amennyire kaotikus ebben az idényben a Tottenham védekezése. A legfőbb gond, hogy észrevehetetlen a koncepció. Conte a stabil védekezésre épített, Postecoglu a letámadásokban és a magas védekezésben hitt. Akkoriban sok gólt rúgtak, de sokat is kaptak, majd jött Thomas Frank, aki a kemény védekezést gyakoroltatta és a pontrúgásokra épített. Mindegyik szakvezető más típusú játékfilozófiával rendelkezett, majd most érkezett Igor Tudor, aki nem ismeri az angol viszonyokat, általában egyik idényt sem fejezte be aktuális csapata kispadján, egyedül a Marseille-nél volt egy teljes évadban. A kinevezésekor fel is húztam a szemöldökömet, mert nem illik ehhez a csapathoz. Négy meccsen négy vereség, kaptak 14 gólt, ami bő hármas átlag!