„Erre nehéz magyarázatot találni” – Szeiler József szerint emberileg is leszerepeltek a sztárklubnál

Elképesztő jelenetek játszódtak le a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi fordulójának madridi mérkőzésén. A szenvedő félnél, az angol Tottenhamnél bár már hosszú ideje káosz uralkodik, most mégis egy 22 éves fiatal, Antonín Kinsky lett a bűnbak. A korábbi Fradi-kapus, Szeiler József elemezte a helyzetet a Mandinernek.
Kisebb gondja is nagyobb annál a Tottenhamnek, mint az Atlético Madrid elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő, miután a londoni klub a Premier League-ben ádáz harcot vív a kiesés elkerüléséért. Ennek ellenére több szempontból is végtelenül keserűen alakult számára a spanyol fővárosban rendezett első mérkőzés. A Spurs gyászosan kezdett, negyedóra után már háromgólos hátrányban volt, majd végül 5–2-es vereséget szenvedett. A bajt tetézte, hogy a 17. percben a közelmúltban kinevezett és tragikusan kezdő horvát vezetőedző, Igor Tudor a kapuscsere mellett döntött, miután a 22 éves Antonín Kinsky bődületesen nagyot hibázott – egymás után kétszer. Szakértők szerint ez a korai váltás a cseh futballista karrierjére is kihathat.
Talán nem véletlenül nyilatkozta az Atlético Madrid elleni nyolcaddöntő előtt Tudor, hogy a PL-bennmaradás bizony még a BL-szereplést is felülírja... Ám arra a blamára, ami az Atlético elleni odavágón történt, még a sokat megélt Spurs-drukkerek sem lehettek eléggé felkészülve. A horvát azzal próbálta meg felrázni együttesét, kizökkenteni játékosait az utóbbi hetek-hónapok apátiájából, hogy a mostanában sok kritikát kapó olasz kapus, Guglielmo Vicario helyett fiatal cseh kollégáját, Antonín Kinskyt nevezte a kezdőbe – ez a húzása rosszabbul nem is sülhetett volna el.
Kinsky ugyanis BL-debütálás gyanánt hatalmasat betlizett: két döbbenetes ajándéklabdájának is köszönhetően negyedóra után már 3–0-ra ment az ellenfél, úgyhogy edzője e ponton inkább jégkorongos módra kapust cserélt...
A televíziós szakértőként dolgozó korábbi Fradi-kapus, Szeiler József szerint a cseh fiatalember teljesítménye csak a jéghegy csúcsa, de nem a legfőbb baj a Tottenhamnél.
„Tény, hogy Kinsky a 17 perce alatt negatív értelemben maradandót alkotott, de nem csak ezt kell nézni a fiatal kapus esetében. Egy régi Fradi-mondás szerint »nem neked kell izgulni, hanem, aki berakott a csapatba«. Teljességgel érthetetlen, hogy miért a cseh játékos kezdett az év egyik legfontosabb meccsén. A PL-ben a kiesés ellen küzdenek, a hazai kupák közül már mindenhonnan kiestek, a BL-ben lehetett volna még egyedül egy nagy dobásuk. Kinsky négy hónapja védett utoljára, akkor a Ligakupában a kapujára tartó három lövésből kettő gól lett. Fiatal kapusról beszélünk, csekély tapasztalattal, komoly szinten mindössze 19 cseh bajnoki meccsen védett. Tavaly nem teljesített rosszul, de nem extra tehetség,
nehezen magyarázható, hogy miért állították a csapatba.
Főleg, amennyire kaotikus ebben az idényben a Tottenham védekezése. A legfőbb gond, hogy észrevehetetlen a koncepció. Conte a stabil védekezésre épített, Postecoglu a letámadásokban és a magas védekezésben hitt. Akkoriban sok gólt rúgtak, de sokat is kaptak, majd jött Thomas Frank, aki a kemény védekezést gyakoroltatta és a pontrúgásokra épített. Mindegyik szakvezető más típusú játékfilozófiával rendelkezett, majd most érkezett Igor Tudor, aki nem ismeri az angol viszonyokat, általában egyik idényt sem fejezte be aktuális csapata kispadján, egyedül a Marseille-nél volt egy teljes évadban. A kinevezésekor fel is húztam a szemöldökömet, mert nem illik ehhez a csapathoz. Négy meccsen négy vereség, kaptak 14 gólt, ami bő hármas átlag!
Folyamatosan változtatják a három- és négyvédős rendszert, nincs állandóság, majd ezek után beteszik a kezdőbe a fiatal srácot.
Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Aztán ott van a pálya minősége is. Nem véletlen, hogy a meccs elején Griezmann, Spence és Van de Ven is elcsúszott. Rengeteg olyan teljesítmény volt, amire nehéz magyarázatot találni” – fogalmazott az egykori kiváló kapus, aki azt is hozzátette, úgy tűnt a számára, hogy emberi és pedagógiai szempontok szerint is leszerepeltek a Tottenhamnél.
„Ilyen helyzetben edzőként azonnal a támogatásunkról kell biztosítani egy fiatal futballistát, várni a cserével, vagy ha már mindenképp meglépi, akkor azonnal meg kellett volna nyugtatni, hogy ne érezze magát pokolian a játékos. Megmutatni a világnak, hogy ott vagyok, számíthat rám. Biztosan nehezen fogja kiheverni, de annyira nem rossz kapus, mint ahogy az kedd este tűnt. Biztos vagyok benne, hogy túl tud lépni ezen a helyzeten, de időre van szüksége. Optimista vagyok a kérdésben, mert Angliában láttunk már hasonló bakikat: Karius például többször is hibázott, mégis kapott még esélyt a bizonyításra. Nem egy meccs határoz meg egy karriert, a hibák nem jelentik azt, hogy hosszabb távon ne lehetne számítani egy labdarúgóra. Ebben az esetben is meg kell nézni a teljesítményének az okát. Tisztában kell lenni vele, hogy ez a Spurs teljesen szét van esve, fejben egyáltalán nincsenek meg, ráadásul ott van még a rengeteg a sérült: Maddison, Kudus és még sorolhatnánk. A PL-ben a legtöbb piros és a második legtöbb sárga is a csapat nevéhez fűződik, ez is jó példa, hogy hatalmas baj van mentálisan is.
Együtt érzek Kinskyvel, hiba lenne leírni, mert nem arról van szó, hogy ne bírta volna el a nyomást, inkább sok negatív hatást szenvedett el és rajta csattant az ostor”
– nyomatékosította Szeiler József, majd hozzáfűzte: azért is érintik meg a látottak, mert hasonlóan zárult az ő ferencvárosi karrierje is.
„Nagyjából én is így kerültem ki a Fradiból. A Stadlerrel játszottunk 1997 nyarán, amikor Udvarácz megsérült a bemelegítésnél. Úgy kellett kapuba állnom, hogy nem tudtam ráhangolódni a mérkőzésre, mindössze tíz perccel a kezdő sípszó előtt jött a hír, és az önbizalmam sem volt az egekben. A találkozó 2–2-vel ért véget, és az edzők azt mondták, hogy mindkét kapott gól az én nyakamba varrható.
Nem ilyen jellegű bakik voltak, de úgy ítélték meg, hogy hibáztam és soha többet nem is védtem a Fradiban,
Varga Zoli-kedvencként eltávolítottak. Remélem, Kinsky számára még lesz visszaút!” – zárta gondolatait a korábbi kapus.
Fotó: AFP/Javier Sorano
