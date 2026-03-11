Dzsudzsák a különleges gólja után üzent a károgóknak: „El kell tudni így rúgni…”

Dzsudzsáknak a mostani idényben ez volt a hetedik találata, s emellett négy gólpasszt is kiosztott már.
„Saját magam szempontjából sokszor nagyobb öröm, nagyobb érzelmi feltöltődés gólpasszt adni, mint betalálni. Jó érzés valakit ilyen módon kiszolgálni, akár szögletből, akár egy mélységi passzal. Mindez a pozíciómból is adódik, Sergio Navarrótól szabad kezet kapok a pályán, és az irányítói készséget használva kell mozgatnom az egész csapatot. Ezen a poszton kellenek a számok, tehát a gólok, gólpasszok is, ennek az elvárásnak igyekszem a mai napig megfelelni” – mondta a csapatkapitány.
A DVSC a Kazincbarcika elleni győzelmével hárommeccses nyeretlenségi sorozatának vetett véget, és jelenleg öt pont előnnyel harmadik a tabellán a Kisvárdához és a Zalaegerszeghez képest. A Loki a következő fordulóban, szombaton 19.30 órától a bennmaradásért harcoló Nyíregyházával vív rangadót hazai környezetben.
Nyitókép: dvsc.hu
