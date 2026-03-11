Dzsudzsák a különleges gólja után üzent a károgóknak: „El kell tudni így rúgni…”

A labdarúgó NB I múlt hétvégi, 25. fordulójában a Debreceni VSC 3–0-ra nyert a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként Miskolcon. A hajdúságiak harmadik gólját Dzsudzsák Balázs lőtte, aki a 200. élvonalbeli bajnokiján szabadrúgásból volt eredményes, a sorfal mellett csavarta a labdát a kapuba. A látványos, fifikás találatról a válogatottsági rekorder a klub hivatalos honlapján nyilatkozott.

„Az ominózus szabadrúgás előtt először az ugrott be, hogy legurítom, hiszen a stábbal mindig készülünk többfajta variációra is az ilyen szituációknál – kezdte Dzsudzsák. – A barcikai kapusról (a 18 éves Kocsis Botond – a szerk.) a szokottnál kevesebb előzetes információnk volt, de miután tudtuk, hogy ő nem a kétszázadik meccsét játssza, Balogh János kapusedzővel azt beszéltük, talán meg lehet őt lepni. Folyamatosan tartottuk a szemkontaktust Jancsóval és Demjén Patrikkal (a DVSC cserekapusa – a szerk.) is, ők sokat segítettek, végül ellőttem. Jelezték, hogy van egy labdányi hely, ahol lehet csavarni, ez sikerült is.