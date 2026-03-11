Ft
03. 11.
szerda
szabadrúgás DVSC Debreceni VSC Dzsudzsák Balázs Kazincbarcika NB I

Dzsudzsák a különleges gólja után üzent a károgóknak: „El kell tudni így rúgni…”

2026. március 11. 20:09

A DVSC múlt vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika ellen vetett véget a hárommeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatának. Dzsudzsák Balázs a különleges szabadrúgásgólja után a károgóknak üzent.

2026. március 11. 20:09
null

A labdarúgó NB I múlt hétvégi, 25. fordulójában a Debreceni VSC 3–0-ra nyert a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként Miskolcon. A hajdúságiak harmadik gólját Dzsudzsák Balázs lőtte, aki a 200. élvonalbeli bajnokiján szabadrúgásból volt eredményes, a sorfal mellett csavarta a labdát a kapuba. A látványos, fifikás találatról a válogatottsági rekorder a klub hivatalos honlapján nyilatkozott.

„Az ominózus szabadrúgás előtt először az ugrott be, hogy legurítom, hiszen a stábbal mindig készülünk többfajta variációra is az ilyen szituációknál – kezdte Dzsudzsák. – A barcikai kapusról (a 18 éves Kocsis Botond – a szerk.) a szokottnál kevesebb előzetes információnk volt, de miután tudtuk, hogy ő nem a kétszázadik meccsét játssza, Balogh János kapusedzővel azt beszéltük, talán meg lehet őt lepni. Folyamatosan tartottuk a szemkontaktust Jancsóval és Demjén Patrikkal (a DVSC cserekapusa – a szerk.) is, ők sokat segítettek, végül ellőttem. Jelezték, hogy van egy labdányi hely, ahol lehet csavarni, ez sikerült is. 

Sokan mondták, írták, hogy milyen rosszul volt felállítva a sorfal, amit értek, de azért el is kell tudni rúgni… Nagyon örülök, hogy egy ilyen nem mindennapi szabadrúgásgólt tudtam rúgni.”

Dzsudzsáknak a mostani idényben ez volt a hetedik találata, s emellett négy gólpasszt is kiosztott már.

„Saját magam szempontjából sokszor nagyobb öröm, nagyobb érzelmi feltöltődés gólpasszt adni, mint betalálni. Jó érzés valakit ilyen módon kiszolgálni, akár szögletből, akár egy mélységi passzal. Mindez a pozíciómból is adódik, Sergio Navarrótól szabad kezet kapok a pályán, és az irányítói készséget használva kell mozgatnom az egész csapatot. Ezen a poszton kellenek a számok, tehát a gólok, gólpasszok is, ennek az elvárásnak igyekszem a mai napig megfelelni” – mondta a csapatkapitány.

A DVSC a Kazincbarcika elleni győzelmével hárommeccses nyeretlenségi sorozatának vetett véget, és jelenleg öt pont előnnyel harmadik a tabellán a Kisvárdához és a Zalaegerszeghez képest. A Loki a következő fordulóban, szombaton 19.30 órától a bennmaradásért harcoló Nyíregyházával vív rangadót hazai környezetben.

Nyitókép: dvsc.hu

***

