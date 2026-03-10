Igaz, a Tisza nem indult el Kazincbarcikán, de a Tisza azt jelenti: „Nemorbán” – és „Nemorbán” bizony most is volt

Igaz, hogy a Tisza nem indult, de a Tisza azt jelenti: Nemorbán.

És Nemorbán most is volt, tök mindegy, a Tisza kit fog indítani, mert nem a nevére szavaznak majd, hanem arra, hogy ő az esélyes ellenzéki jelölt. Ilyen most is volt. Igaz, a balos szavazatok ezúttal kicsit szóródtak, de nem biztos, hogy automatikusan összeadódtak volna egyikük visszalépésével, ráadásul DK-s szinte mindenütt ott lesz a szavazólapokon egy kis szórásra. (Hogy mennyire nem egyértelmű és automatikus az átszavazás, az jól megmutatkozott 2006-ban, amikor a második fordulóra az MDF jelöltjei néhol visszaléptek a Fidesz javára, néhol meg nem. És ahol visszaléptek – ott simán nyert a baloldal. Kiderült, hogy az elvileg a Fidesszel szövetségben lévő MDF szavazóinak másodlagos preferenciája inkább a szocialista párt.)

Fordított esetben, tehát ha tiszás siker született volna, ők is diadalittasan jelentenék a kormányváltó hangulatot.

És igaz, hogy a Tisza hivatalosan el sem indul az időköziken, de ha nyert volna, biztosan kihangsúlyozzák a „Tisza-közeli” jelzőt a jelöltjüknél.

Még egy nagy kérdés van a választás dátumával kapcsolatban. Ez a hosszú tavaszi szünet utolsó napja, sokan lesznek, akiknek ekkor ér véget a vakáció, ami módosíthatja az arányokat.