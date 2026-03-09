A Tisza Párthoz köthető, és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet ugyanis csúfos vereséget szenvedett a tegnapi választáson, jóllehet a 444.hu szombaton nagy cikkben mutatta be a körzetet és annak jelentőségét. Az írásnak már a címe is árulkodó volt: a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben. Majdnem így történt…

Ha-ha, mondta a bohóc a népszerű, régi Manfred Mann dalban. Mindez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurráhangulatnak.

Két évvel ezelőtt itt a baloldali összefogás nyerte a 7. számú körzetet, méghozzá nem is akármilyen mértékben. Jelöltjük majdnem ötven százalékkal győzött, míg akkor Kaló Attila csak kicsivel több mint 23 százaléknyi szavazatot gyűjtött össze. Jól mutatja a település jellemzően vörös színét, hogy 2024 júniusában a kormánypártok országosan mind az önkormányzati, mind az európai parlamenti választást fölényesen megnyerték. Itt azonban nagyot buktak. Kaló Attila mostanra tehát nemcsak 26 százalékpontos hátrányt dolgozott le, hanem még közel 7 százalékpontos előnyt is szerzett. Ráadásul a haláleset miatt kiírt választáson több szavazatot szerzett most, mint 2024-ben, pedig a részvétel jóval kisebb volt. Ilyen fordításra ennyire rövid idő alatt nagyon rég volt példa.

Mindez annak tükrében érdekes, hogy több közvélemény-kutató földrengésszerű ellenzéki győzelmet jósol áprilisra. Ezzel szemben, ha ezek a prognózisok valósak lennének, akkor ebben a kazincbarcikai körzetben megsemmisítő vereséget kellett volna szenvednie a Fidesznek március 8-án.

És emlékezhetünk Balmazújvárosra is, ahol február elején szintén egy nyakig balos körzetben szerzett mandátumot Nagy Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje. A tények egyre inkább azt mutatják, hogy