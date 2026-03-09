Ft
tisza kazincbarcikán fidesz facebook választás orbán viktor

Erre sokan nem számítottak: a Tisza Párt akkora pofont kapott, hogy a fal adta a másikat

2026. március 09. 18:10

Az ellenzék szavazói is mind nagyobb arányban a Fidesz jelentette kiszámíthatóságot és biztonságot részesítik előnyben.

2026. március 09. 18:10
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Nm csalás, nem ámítás, ami Kazincbarcikán történt. 35 nappal a parlamenti választás előtt olyat tett a Fidesz, amire szinte senki sem számított. 

A baloldali fellegvárban egy olyan körzetben diadalmaskodott, ahol két évvel ezelőtt még 26 százalékpontos hátrányban volt. A Fidesz Kazincbarcikán egyébként a 2022-es országgyűlési választáson is kikapott. 

Nem véletlenül örvendezett Facebook-oldalán Orbán Viktor: 

Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson. Valóság vs. Tisza: 2:0. Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet.” 

Nyilván örül a kormányfő, hiszen 2010-ben nyertek itt, a bolsevik szavazók ölelését jelentő városban utoljára, ahol mára még a várost évek óta irányító MSZP-s Szitka Péter polgármester sem érezheti jól magát, lévén kicsúszóban van alóla a választásokon már nem induló szocialista párt hokedlije, a tiszás sámli pedig a jelek szerint nem akar a helyére megérkezni. 

A Tisza Párthoz köthető, és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet ugyanis csúfos vereséget szenvedett a tegnapi választáson, jóllehet a 444.hu szombaton nagy cikkben mutatta be a körzetet és annak jelentőségét. Az írásnak már a címe is árulkodó volt: a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben. Majdnem így történt… 

Ha-ha, mondta a bohóc a népszerű, régi Manfred Mann dalban. Mindez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurráhangulatnak. 

Két évvel ezelőtt itt a baloldali összefogás nyerte a 7. számú körzetet, méghozzá nem is akármilyen mértékben. Jelöltjük majdnem ötven százalékkal győzött, míg akkor Kaló Attila csak kicsivel több mint 23 százaléknyi szavazatot gyűjtött össze. Jól mutatja a település jellemzően vörös színét, hogy 2024 júniusában a kormánypártok országosan mind az önkormányzati, mind az európai parlamenti választást fölényesen megnyerték. Itt azonban nagyot buktak. Kaló Attila mostanra tehát nemcsak 26 százalékpontos hátrányt dolgozott le, hanem még közel 7 százalékpontos előnyt is szerzett. Ráadásul a haláleset miatt kiírt választáson több szavazatot szerzett most, mint 2024-ben, pedig a részvétel jóval kisebb volt. Ilyen fordításra ennyire rövid idő alatt nagyon rég volt példa. 

Mindez annak tükrében érdekes, hogy több közvélemény-kutató földrengésszerű ellenzéki győzelmet jósol áprilisra. Ezzel szemben, ha ezek a prognózisok valósak lennének, akkor ebben a kazincbarcikai körzetben megsemmisítő vereséget kellett volna szenvednie a Fidesznek március 8-án. 

És emlékezhetünk Balmazújvárosra is, ahol február elején szintén egy nyakig balos körzetben szerzett mandátumot Nagy Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje. A tények egyre inkább azt mutatják, hogy 

az ellenzék szavazói is mind nagyobb arányban a Fidesz jelentette a kiszámíthatóságot és biztonságot részesítik előnyben. 

Ezt az üzenetet erősíti a rezsicsökkentés fenntartása, a családtámogatások és az, hogy Magyarországot távol tartják a külső konfliktusoktól. Az új szereplőkkel szemben gyakori kritika a tapasztalat hiánya, nem szólva a háborúhoz való támogató hozzáállásról, a Zelenszkijjel és Brüsszellel való szövetségről. 

A valóság már a második alkalommal mutatja meg, hogy a baloldal hitelessége fogyatkozóban van, és a baloldali szavazók gondolataiban is mind nyilvánvalóbbá válik, hogy a személyes érdekeiket a Fidesz-KDNP győzelme szolgálja legjobban. 

Érezvén a büdöset a baloldalon, zajlik a Tisza-rajongók megnyugtatása. Mondják, nem is indult tiszás Barcikán, és azt is, hazudik mindenki, aki ennek az ellenkezőjét állítja. 

Nem árt tudni: 24-ben Kaló Attila darabra kevesebb szavazatot kapott jóval nagyobb részvételnél, mint most, alacsonyabb részvételnél. 

Gulyás Gergely az Igazság órájában ma reggel hangsúlyozta: 

Az, hogy Kazincbarcikán 43 százalékot kapunk olyan körzetekben, ahol huszon-százalékot szoktunk kapni, azt nem lehet úgy magyarázni, hogy ne lenne kiváló előjel a Fidesz-KDNP-re áprilisban.”

Agatha Christie-vel szólva: nem csalás, nem ámítás.

***

(Fotó: Bús Csaba, MTI / MTVA)

 

