„Nem engedtük, hogy Önök tovább lopjanak” – Orbán Viktor alaposan helyretette Kálmán Olgát a parlamentben (VIDEÓ)

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy nagyon-nagy munkát kellett ahhoz végezniük, hogy Gyurcsányék „lopását” ellensúyozva visszaszerezzék az állami vagyonnak legalább egy részét.

Megkétszereztük, és ma az állami vagyon kétszerese annak, mint a tolvaj Gyurcsány-kormány idején volt”

– szögezte le.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bár akadnak olyanok, akiket még nem tudtak kimenteni a devizahiteles csapdahelyzetből, de azt a csapdát is Gyurcsányék állították fel. „Önnök fosztották ki azért, hogy a bankár haverjaiknak szívességet tegyenek. A devizehitel nem az égből esett le, az úgy történt, hogy volt Magyarországon forintalapú lakástámogatás, amit mi vezettünk be. Majd 2002-ben Önök megszüntették, és hogy a bankár haverjaikkal együtt lophassanak, fogták, és beterelték az embereket a devizahitelbe” – idézte fel.

Így kerülte el az államcsődöt Magyarország