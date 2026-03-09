Ft
kormány fidesz vagyon Gyurcsány Ferenc parlament miniszterelnök orbán viktor

„Nem engedtük, hogy Önök tovább lopjanak” – Orbán Viktor alaposan helyretette Kálmán Olgát a parlamentben (VIDEÓ)

2026. március 09. 19:56

A kormányfő a DK képviselőjének címzett válaszában leszögezte, hogy Magyarország legkorruptabb kormánya a Gyurcsány-kormány volt.

2026. március 09. 19:56
null

Hétfőn és kedden zajlik a választás előtti utolsó két parlamenti ülés, melyek úgy tűnik most sem maradnak riposztok nélkül. Ezúttal Orbán Viktor miniszterelnök rakta helyre a tévésből lett DK-s képviselőt, Kálmán Olgát.

A kormányfő válaszában leszögezte, hogy Magyarország legkorruptabb kormánya a Gyurcsány-kormány volt. „Kifosztották az országot. 

Amikor 2010-ben át kellett vennünk a kormányzást, akkor egy kifosztott országot hagytak itt.

Ezt onnan is lehet tudni, hogy az állami vagyon elpárolgott, alig maradt belőle valami”. 

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy nagyon-nagy munkát kellett ahhoz végezniük, hogy Gyurcsányék „lopását” ellensúyozva visszaszerezzék az állami vagyonnak legalább egy részét. 

Megkétszereztük, és ma az állami vagyon kétszerese annak, mint a tolvaj Gyurcsány-kormány idején volt”

– szögezte le.  

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bár akadnak olyanok, akiket még nem tudtak kimenteni a devizahiteles csapdahelyzetből, de azt a csapdát is Gyurcsányék állították fel. „Önnök fosztották ki azért, hogy a bankár haverjaiknak szívességet tegyenek. A devizehitel nem az égből esett le, az úgy történt, hogy volt Magyarországon forintalapú lakástámogatás, amit mi vezettünk be. Majd 2002-ben Önök megszüntették, és hogy a bankár haverjaikkal együtt lophassanak, fogták, és beterelték az embereket a devizahitelbe” – idézte fel.

Így kerülte el az államcsődöt Magyarország

A kormányfő megszólalásában kiemelte, hogy ehhez képest az ország ma „kiváló” állapotban van. 

Ha 2010-ben nem jöttünk volna, és nem mentjük meg a magyar gazdaságot, már régen államcsődben lenne az egész ország”

 – hangzott el. 

Orbán Viktor arra is kitért, hogy a Gyurcsány-kabinet az IMF-hitelbe is belekergette Magyarországot, és „végiglopta” a nyolc évet. A miniszterelnök gondolatmenetét azzal zárta, hogy az emberek ma azért élnek jobban, mert sikerült Gyurcsányékat eltávolítania a Fidesznek a hatalomból, és nem engedték, hogy tovább lopjanak.

A fenti idézett részek az alábbi videóban hangzanak el:

Nyitókép: MTi/Kaiser Ákos

szim-patikus
2026. március 10. 05:04
Hű micsoda védekezés az ez P orrban fingó jogásztól, hogy nézzétek volt nálam korruptabb, meg rosszabb is Gyurcsányék alatt... Bíró lennék súlyosbító körülményként dupla büntetési tétellel jutalmaznám az egymásra valló mindkettőt. (Tisztel Bíróság, Ő is ezt csinálta én csak utánzom.)
Válasz erre
0
3
akitiosz
2026. március 10. 02:31
A számokhoz nem értőket tájékoztatom, hogy a billió éppen ezerszer annyi, mint a milliárd. A milliárd sajnos túl kicsi szám a felelőtlen állami túlköltekezés mértékéhez képest. :-(
Válasz erre
0
1
Mantinka
2026. március 10. 02:28
hivorakitiosz 2026. március 09. 21:07 Okos kutya! A billiót javíts ki milliárdra! Ja, és próbálj meg nem hazudni! A 20 billió az 20000 milliárd. A 64 billió=64000 milliárd. Matekból egyes neked. Nézz utána a KSH honlapján. Erről nem dicsekszik Istened? Sakk-matt
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 10. 02:26
Az infláció nem mentség a rossz kormányzásra, hanem súlyosbító körülmény. Az infláció rossz mindenkinek a politikusokon és a bankárokon kívül. És nem istencsapása, hanem azt is az állam csinálja. Ezért az infláció egy további érv a pocsék kormányzásra, nem mentség. Egy tisztességes világban minimum börtönbe zárnák az inflációért felelős állami vezetőket. Az infláció nem a közjót szolgálja. Éppen ellenkezőleg.
Válasz erre
1
2
