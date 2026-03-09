Orbán Viktor melletti kiállásra szólított fel az EP-ben az osztrák képviselő – Magyar Péterék anyapártja leszavazta (VIDEÓ)

Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van
A NATO beavatkozását javasolják.
„Védjük meg Orbán Viktort, védjük meg a magyar népet!” – hangoztatta Harald Vilimsky.
Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője arról számolt be közösségi oldalán, hogy hétfőn a Patrióták képviselőcsoportja nevében Harald Vilimsky az Európai Parlament plenáris ülésén kiállt a magyarok mellett és kezdeményezte, hogy az EP is vitassa meg, hogy Orbán Viktort példátlan módon megfenyegette Ukraja elnöke.
Vilimsky felszólalásában emlékeztetett, hogy négy nappal ezelőtt Volodimir Zelenszkij „hihetetlen módon” megfenyegette a magyar kormányfőt.
Ez élet- és testi épséget fenyegető erőszakos fenyegetés volt egy európai uniós kormányfővel szemben”
– húzta alá az EP-képviselő.
Majd szó szerint idézte, mit mondott Zelenszkij: „Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőonknek, a srácainknak”. Ezután Harald Vilimsky rámutatott, hogy ez azt jelenti, hogy
az ukrán fegyveres erők megkapnák Orbán Viktor címét, és aztán a „saját módjukon” fegyverrel szólnának hozzá.
A politikus megjegyezte, hogy az amúgy Zelenszkij-párti Európai Bizottság is úgy reagált erre az esetre, hogy ez így nem mehet tovább.
Vilimsky ezután közös kiállást szorgalmazott Orbán Viktor mellett,
védjük meg Orbán Viktort, védjük meg a magyar népet!
De ugyanakkor mutassuk meg, hogy kiállunk a jogállamiság és a demokrácia mellett, és elutasítjuk az erőszakot”– zárta felszólalását.
A néppárti-baloldali háborúpárti többség – beleértve a Tisza Pártot magába foglaló Európai Néppárt – azonban leszavazta a javaslatot – derült ki a bejegyzésből.
A magyarok nem engednek a zsarolásnak!”
– zárta gondolatait Schaller-Baross Ernő.
