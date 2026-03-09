Ft
patrióták harald vilimsky fidesz európai parlament Magyar Péter ep Volodimir Zelenszkij orbán viktor

Orbán Viktor melletti kiállásra szólított fel az EP-ben az osztrák képviselő – Magyar Péterék anyapártja leszavazta (VIDEÓ)

2026. március 09. 18:55

„Védjük meg Orbán Viktort, védjük meg a magyar népet!” – hangoztatta Harald Vilimsky.

2026. március 09. 18:55
null

Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője arról számolt be közösségi oldalán, hogy hétfőn a Patrióták képviselőcsoportja nevében Harald Vilimsky az Európai Parlament plenáris ülésén kiállt a magyarok mellett és kezdeményezte, hogy az EP is vitassa meg, hogy Orbán Viktort példátlan módon megfenyegette Ukraja elnöke.

Vilimsky felszólalásában emlékeztetett, hogy négy nappal ezelőtt Volodimir Zelenszkij „hihetetlen módon” megfenyegette a magyar kormányfőt. 

Ez élet- és testi épséget fenyegető erőszakos fenyegetés volt egy európai uniós kormányfővel szemben”

– húzta alá az EP-képviselő.

Majd szó szerint idézte, mit mondott Zelenszkij: „Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőonknek, a srácainknak”. Ezután Harald Vilimsky rámutatott, hogy ez azt jelenti, hogy 

az ukrán fegyveres erők megkapnák Orbán Viktor címét, és aztán a „saját módjukon” fegyverrel szólnának hozzá.

A politikus megjegyezte, hogy az amúgy Zelenszkij-párti Európai Bizottság is úgy reagált erre az esetre, hogy ez így nem mehet tovább.

Vilimsky ezután közös kiállást szorgalmazott Orbán Viktor mellett, 

védjük meg Orbán Viktort, védjük meg a magyar népet!

De ugyanakkor mutassuk meg, hogy kiállunk a jogállamiság és a demokrácia mellett, és elutasítjuk az erőszakot”– zárta felszólalását. 

A Néppárt leszavazta a javaslatot

A néppárti-baloldali háborúpárti többség – beleértve a Tisza Pártot magába foglaló Európai Néppárt – azonban leszavazta a javaslatot – derült ki a bejegyzésből.

A magyarok nem engednek a zsarolásnak!” 

– zárta gondolatait Schaller-Baross Ernő. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Alex HALADA / AFP

