Most érkezett: Putyin azonnali kitelepítést rendelt el az egyik atomerőműből, nukleáris katasztrófa fenyeget

Macron bejelentése alapjaiban rengetheti meg a közel-keleti helyzetet: óriási nemzetközi flotta jelenhet meg Irán partjainál
Macron akciójában Franciaországon kívül több más európai és a kontinensen kívüli ország vehet részt.
A döntés hátterében a Rosatom vezetőjének figyelmeztetése áll.
Vladimir Putyin elrendelte az orosz dolgozók evakuálását az iráni Bushehr Nuclear Power Plant területéről, miután felmerült egy esetleges súlyos baleset veszélye – írta a Daily Mirror.
A döntés hátterében Alexei Likhachev, az orosz állami nukleáris energiavállalat, a Rosatom vezetőjének figyelmeztetése áll, aki egy lehetséges „nukleáris katasztrófa” kockázatára hívta fel a figyelmet.
Az atomerőműnél jelenleg több száz orosz szakember dolgozik két új reaktor építésén.
A munkálatok azonban megszakadtak, miután a létesítmény közelében az iráni háború miatti robbanásokat lehetett hallani.
A jelentések szerint a biztonsági kockázatok miatt az orosz hatóságok megkezdték az ott tartózkodó orosz állampolgárok kimenekítését a térségből.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
