03. 10.
kedd
háború putyin nukleáris atomerőmű Irán

Most érkezett: Putyin azonnali kitelepítést rendelt el az egyik atomerőműből, nukleáris katasztrófa fenyeget

2026. március 09. 19:27

A döntés hátterében a Rosatom vezetőjének figyelmeztetése áll.

2026. március 09. 19:27
null

Vladimir Putyin elrendelte az orosz dolgozók evakuálását az iráni Bushehr Nuclear Power Plant területéről, miután felmerült egy esetleges súlyos baleset veszélye – írta a Daily Mirror.

A döntés hátterében Alexei Likhachev, az orosz állami nukleáris energiavállalat, a Rosatom vezetőjének figyelmeztetése áll, aki egy lehetséges „nukleáris katasztrófa” kockázatára hívta fel a figyelmet.

Az atomerőműnél jelenleg több száz orosz szakember dolgozik két új reaktor építésén. 

A munkálatok azonban megszakadtak, miután a létesítmény közelében az iráni háború miatti robbanásokat lehetett hallani.

A jelentések szerint a biztonsági kockázatok miatt az orosz hatóságok megkezdték az ott tartózkodó orosz állampolgárok kimenekítését a térségből.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

csulak
2026. március 09. 20:10
az oroszok miert nem masoljak az USA hadilecket ? Hogyan kell egy het alatt tonkretenni egy orszagot ! ugyanazt csinalhatna orkrajnaval es kussolna mindenki
cirmos
2026. március 09. 20:02
ez most úgy hangzott, mintha putyinnak bármiféle köze is lenne ahhoz, hogy mi történik iránban.
Intel
2026. március 09. 19:49
Köszönjük a béke elnökének, a nagyszerű Trump Elnök Úrnak. Aki védelmezi az iráni ellenállókat, ezért lebombázott 170 kisiskolás leánykát, aki elhárítja az iráni atomprogramot ezért lebombázta a polgári célú iráni atomdúsítókat és kutatóintézeteket valamint teljes személyzetüket, aki megóvja világunkat a brutális mohamedán politikusoktól és ezért megölte az egyetlen papot aki meggátolta, hogy Irán önvédelme érdekében atomrakétát építsen. Köszönük azt is, hogy védelmezi az Arab-öböl országait, ezért csak megduplázódott a nyersolaj ára egy hét alatt.
akitiosz
2026. március 09. 19:45
Az atomerőművek első osztályú, sőt osztályon felüli katonai célpontok. Ezt nem árt tudnia minden atomerőművel rendelkezőnek.
