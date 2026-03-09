Ft
aszif merchant irán merénylet donald trump

Irán áll a háttérben: a Trump elleni merénylet mögött is a perzsák állnak

2026. március 09. 21:37

A bíróság terrorcselekmények és gyilkossági kísérlet miatt ítélte el az elkövetőt.

2026. március 09. 21:37
Brooklynban ítéletet hirdettek azon a bírósági tárgyaláson, amelynek vádlottja egy Aszif Merchant nevű pakisztáni állampolgár volt. Merchantet bűnösnek találták összeesküvés vádpontjában, amely összeesküvést Irán szőtte, és célpontja Donald Trump elnök és más amerikai politikusok voltak, írja a New York Post nyomán az Index.

Merchant a vád szerint az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) kiképzett ügynöke volt, aki bevallotta, hogy 2024 áprilisában azzal a céllal érkezett az Egyesült Államokba, hogy megszervezze többek között Joe Biden akkori elnök és Donald Trump, a Republikánus Párt győzelemre esélyes elnökjelöltje meggyilkolását. Merchant azonban olyan embereket bérelt fel az akcióra, akik az FBI titkos ügynökei voltak.

A 47 éves pakisztáni üzletembert 2024. július 12-én, egy nappal a merénylet előtt tartóztatták le, és most életfogytig tartó börtönbüntetés vár rá az összeesküvés szervezése miatt.

Trump ellen azóta még egy valószínű merényletkísérletet hiúsítottak meg, amikor februárban egy fiatalember puskával felszerelve megpróbált bejutni az elnök mar-a-lagói birtokára, de az illetőt az őrök likvidálták. Továbbá nem sokkal az Irán elleni izraeli–amerikai légicsapások előtt az iráni televízióban mutatták Trump véres arcát közvetlenül a két évvel ezelőtti merénylet után, ezzel az aláírással: „Ezúttal nem fogjuk eltéveszteni a célt.”

Nagyon valószínű az is, hogy Irán, illetve Merchant állhatott a 2024. július 13-i merénylet mögött is, amelyet egy Thomas Matthew Crooks nevű 20 éves fiatalember hajtott végre, és amelyben a lövedék Trump fülét találta el. 

Később Crookst egy rendőr agyonlőtte. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Takayuki Fuchigami / The Yomiuri Shimbun / AFP

 

