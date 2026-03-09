Adócsökkentéssel egészíti ki a védett árak bevezetését az üzemanyagoknál a kormány

Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
A kormány exporttilalmat is bevezet a Barátság leállása és az iráni helyzet miatt.
A védett árak mellett további intézkedéseket is bevezet a kormány annak érdekében, hogy stabilizálja az üzemanyagárakat – derül ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő esti Facebook-bejegyzéséből.
Ezek közül kiemelkedő, hogy
a kormány az Európai Unió által engedélyezett legalacsonyabb szintre csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját és megtiltja az üzemanyagok és a kőolaj exportját.
Ezzel a benzin ára literenként 19,25 forinttal, a gázolajé 20,48 forinttal csökken. A jövedéki adó kötelező legkisebb mértéke a benzinen 139,55 forint, a gázolajon 128,8 forint lesz.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a kormány védett üzemanyagárak bevezetéséről döntött a Barátság kőolajvezeték leállása és a közel-keleti konfliktus miatt. A benzin literenkénti ára nem lehet magasabb, mint 595 forint, a gázolajé pedig nem haladhatja meg a 615 forintot. A védett ár csak a magyar autósoknak jár, mások a piaci áron tankolhatnak, ezzel elejét véve az üzemanyag-turizmusnak.
