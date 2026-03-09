Ezért van most óriási bajban Európa, pedig Orbán Viktor előre figyelmeztette Brüsszel vezetőit

A válság gyorsan éreztette hatását Európában, ezzel gyakorlatilag világossá téve, hogy Brüsszelnek nemhogy nem sikerült csökkentenie az Európai Unió energiafüggőségét, 2022 óta inkább növelte a kitettséget.

Európa sokkot kapott, miközben az árak az egekbe szöknek

A szakértők és a nemzetközi elemzőházak szerint jelenleg még csak globális energiasokkról beszélhetünk, mivel készlethiányról egyelőre nincs szó, de ha a következő egy hónapban nem sikerül rendezni a közel-keleti válságot és továbbra is akadozik az LNG-termelés- és szállítás, akkor a 2022-esnél is nagyobb energiaválság vezethet ismét inflációs sokkhoz és gazdasági recesszióhoz.

Jó hír, hogy a piac egyelőre nem készül tartós energiaválságra, ám a rövidtávú hatások rávilágítanak Európa kiszolgáltatottságára.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően Brüsszel elhatározta, hogy megszünteti az energiafüggőségét Oroszországtól. A legnagyobb kihívást a csővezetéken érkező földgáz kiváltása okozta, amelyet a kontinens nagy részén a jóval drágább amerikai, katari és továbbra is orosz LNG váltott fel. A cseppfolyósított földgáz beszerzése jóval kiszámíthatatlanabb, a vezetékesnél jelentősen nagyobb logisztikát igényel és a szállítási költségek is többszörösére emelkedtek.