Ezért van most óriási bajban Európa, pedig Orbán Viktor előre figyelmeztette Brüsszel vezetőit

Újabb brutális válság felé sodródik Európa, de ezúttal Vlagyimir Putyin sem ül ölbe tett kézzel
Brüsszel nem szüntette meg az energia függőségét, csak az oroszokat cserélte amerikaiakra és arabokra.
Egyre közelebb sodródik a világ egy újabb, a 2022-esnél is nagyobb energiaválsághoz, ha nem rendeződik belátható időn belül az iráni konfliktus. Az energiapiacokat sokkolta az arab LNG- és olajszállítmányok elakadása, a pánik rámutatott: Európa ma sebezhetőbb, mint pár évvel ezelőtt.
Megközelítette a 100 dollárt a Brent kőolaj hordónkénti ára napokkal azután, hogy Izrael és az Egyesült Államok háborút indított Irán ellen. A földgáz ára is az egekbe szökött, a holland gáztőzsdén rövid idő alatt 50-70 százalékos drágulás ment végbe, Európa újabb energiasokkal szembesül.
Sokkolta a globális energiapiacokat az újabb közel-keleti konfliktus, mivel Irán blokkolja az arab országokból induló kőolaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányok egyetlen tengeri szállítási útvonalát a Hormuzi-szorosban. Ráadásul Teherán rakétákkal támadja a közeli arab országok infrastruktúráját, jelentős károkat okozva a világ legnagyobb LNG-központjában, Katarban, a létesítményt le is kellett állítani.
A válság miatt tehát szünetel a világ LNG-igényének közel negyedét kielégítő katari létesítmény termelése, az újraindítás több hetet vehet igénybe. Ráadásul az arab ország a meglévő készleteket sem tudja elszállítani a tengeri útvonalak akadályoztatása miatt. Az olajszállítás is nehézkessé vált, ami ahhoz vezetett, hogy a legnagyobb arab kőolaj-termelő országok tárolói lassan megtelnek, ami – ha tartósan fennmarad ez a helyzet – előbb utóbb a kitermelés csökkenéséhez vezet, ami miatt tovább emelkedhet a kőolaj világpiaci ára.
A válság gyorsan éreztette hatását Európában, ezzel gyakorlatilag világossá téve, hogy Brüsszelnek nemhogy nem sikerült csökkentenie az Európai Unió energiafüggőségét, 2022 óta inkább növelte a kitettséget.
A szakértők és a nemzetközi elemzőházak szerint jelenleg még csak globális energiasokkról beszélhetünk, mivel készlethiányról egyelőre nincs szó, de ha a következő egy hónapban nem sikerül rendezni a közel-keleti válságot és továbbra is akadozik az LNG-termelés- és szállítás, akkor a 2022-esnél is nagyobb energiaválság vezethet ismét inflációs sokkhoz és gazdasági recesszióhoz.
Jó hír, hogy a piac egyelőre nem készül tartós energiaválságra, ám a rövidtávú hatások rávilágítanak Európa kiszolgáltatottságára.
Az orosz-ukrán háború kitörését követően Brüsszel elhatározta, hogy megszünteti az energiafüggőségét Oroszországtól. A legnagyobb kihívást a csővezetéken érkező földgáz kiváltása okozta, amelyet a kontinens nagy részén a jóval drágább amerikai, katari és továbbra is orosz LNG váltott fel. A cseppfolyósított földgáz beszerzése jóval kiszámíthatatlanabb, a vezetékesnél jelentősen nagyobb logisztikát igényel és a szállítási költségek is többszörösére emelkedtek.
A jelenlegi energiapiaci sokk pedig nagyrészt annak köszönhető, hogy az LNG-beszerzésekre nem jellemzőek a hosszútávú szerződések, a piacon elérhető szállítmányokért pedig versenyt fut Európa és Ázsia.
A katari földgáz kiesése kisebb részben érinti az EU-t és elsősorban Ázsiában keltett riadalmat, de az esetleges kínálathiánytól való félelem világszerte felhajtotta az árakat. Az LNG szállítmányok egy részét a magasabb árajánlatokkal már megpróbálják elterelni a távol-keleti gazdaságok, Kína, Dél-Korea és India, a folyamat pedig gyorsan ingadozóvá tette a tőzsdei árakat. A Financial Times összefoglalója szerint a helyzet olyan súlyos, hogy Dániában és Hollandiában nappal – a napenergia-termelésnek köszönhetően – 20-25 euró/MWh a tarifa, ami éjszakára, amikor a javarészt földgáz-erőművekre hárul az áramtermelés, 450 euróig is felszökik.
A kiszámíthatatlanság közepette kiderült, azzal, hogy Európa diverzifikálta az energiabeszerzést, valójában kiszolgáltatottabbá vált, mivel az LNG-piac sokkal sérülékenyebb, mint a csővezetékes beszerzés.
Ez nem jelenti azt, hogy az EU-nak feltétlenül vissza kellene térnie az orosz függőséghez, de az nyilvánvalóvá vált, hogy a hosszútávú gázszerződések hiánya milyen súlyos következményekkel jár.
Az újabb energiaválság lehetőségét gyorsan megragadta Oroszország, Vlagyimir Putyin a közelmúltban világossá tette, nem biztos, hogy Moszkva megvárja a 2027 végén életbe lépő uniós tilalmat, akár már jóval hamarabb is leállíthatja a földgázszállítást az EU-ba. Magyarország szempontjából jó hír, hogy az orosz elnök azt is leszögezte, ez csak az LNG szállítmányokat érinti, a vezetékes gázszállításra nem vonatkozik. Jelenleg Magyarország és Szlovákia vásárol vezetékes orosz gázt, s miközben Brüsszel mindent megtesz, hogy ne használjon orosz forrásokat, sorra dönti meg a rekordokat az európai kikötőkbe érkező orosz LNG mennyisége.
Moszkva lépése egyébként érthető, az ázsiai kereslet felfutásával jelentős extra bevételre tehet szert az orosz költségvetés, kihasználva a globális kínálathiányt.
A szakértők ezért arra figyelmeztetnek, az Európai Unió ha nem is változtat az Oroszországgal szemben folytatott konfrontatív politikán, az energiabiztonság érdekében Brüsszel mérsékeltebb hangnemre válthat, ha hosszú ideig elhúzódik a válság.
Korábban a Mandiner beszámolt róla, a brüsszeli politikában is irányadó Bruegel intézet helyzetértékelésében rámutatott, az Európai Unió elmulasztotta az energiakitettségének a csökkentését, pusztán Moszkva helyett Washingtontól és a szélsőséges LNG-piactól tette magát függővé. Mivel az új földgáz- és kőolajbeszerzési csatornák jóval drágábbak és a logisztika is nagyobb infrastruktúra-igényű, így összességében az EU sokkal kiszolgáltatottabb most a globális válságoknak, mint 2022-ben volt.
Ha az iráni konfliktus elhúzódik, az újabb inflációs sokkot okozhat, amely az eurozónában és az egész unióban érezteti hatását, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt.
A tartós válság egyik tüneteként a kőolaj hordónkénti ára 100 dollár felett stabilizálódhat, amely már mindent drágítana, mivel az olajárak az összes termék és szolgáltatás árának részét képezik.
A szakértők ugyanakkor bizakodóak, a piac a jelek szerint nem készül kínálathiánnyal járó, elhúzódó válságra.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
