Üzent a rettegett ukrán parancsnok: különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök néhány nappal ezelőtt halálosan megfenyegette Orbán Viktort, amikor arról beszélt, hogy ha Magyarország miniszterelnöke továbbra is vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt Ukrajnának, akkor megadja a katonáinak a címét.

A 13 millió feliratkozóval rendelkező ukrán politológus, Dmitro Kornienko eközben hat lépésben vázolta az ukrán tervet a magyar választások befolyásolására. Ennek egyik pontja: „Hagyni kell, hogy Magyar Péter szabadon kritizálhassa Ukrajnát, de ez csak színjáték, ami a választásokig tart!”