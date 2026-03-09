Ft
Üzent a rettegett ukrán parancsnok: különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni

2026. március 09. 09:58

Néhány nappal azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, Sztanyiszlav Bunyatov beszélt arról, hogy támadást kell indítani Magyarország ellen. Ukrajna mindent bevetne a 90 milliárd eurós EU-hitel érdekében.

2026. március 09. 09:58
null

Sztanyiszlav Bunyatov, az ukrán Ajdar zászlóalj parancsnoka Telegram-csatornáján azt javasolta, hogy Ukrajna küldjön különleges egységeket Magyarországra drónfedezettel. Az Origo korábbi cikke szerint a kegyetlenkedéseiről hírhedt Ajdar számos tagjának előzetes letartóztatását rendelte el az ukrán bíróság.

A Lenta cikke felidézi, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök néhány nappal ezelőtt halálosan megfenyegette Orbán Viktort, amikor arról beszélt, hogy ha Magyarország miniszterelnöke továbbra is vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt Ukrajnának, akkor megadja a katonáinak a címét.

A 13 millió feliratkozóval rendelkező ukrán politológus, Dmitro Kornienko eközben hat lépésben vázolta az ukrán tervet a magyar választások befolyásolására. Ennek egyik pontja: „Hagyni kell, hogy Magyar Péter szabadon kritizálhassa Ukrajnát, de ez csak színjáték, ami a választásokig tart!”

Nyitókép: AFP/Genya Gavrilov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

