Üzent a rettegett ukrán parancsnok: különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni

Ukrán politológus vázolta az ukrán tervet a magyar választások befolyásolására: Magyar Péter pedig bírálhatja Ukrajnát, színjáték az egész!
Az eset megdöbbentő, várjuk a reakciókat ellenzéki részről.
Néhány nappal azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, Sztanyiszlav Bunyatov beszélt arról, hogy támadást kell indítani Magyarország ellen. Ukrajna mindent bevetne a 90 milliárd eurós EU-hitel érdekében.
Sztanyiszlav Bunyatov, az ukrán Ajdar zászlóalj parancsnoka Telegram-csatornáján azt javasolta, hogy Ukrajna küldjön különleges egységeket Magyarországra drónfedezettel. Az Origo korábbi cikke szerint a kegyetlenkedéseiről hírhedt Ajdar számos tagjának előzetes letartóztatását rendelte el az ukrán bíróság.
A Lenta cikke felidézi, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök néhány nappal ezelőtt halálosan megfenyegette Orbán Viktort, amikor arról beszélt, hogy ha Magyarország miniszterelnöke továbbra is vétózza a 90 milliárd eurós EU-hitelt Ukrajnának, akkor megadja a katonáinak a címét.
A 13 millió feliratkozóval rendelkező ukrán politológus, Dmitro Kornienko eközben hat lépésben vázolta az ukrán tervet a magyar választások befolyásolására. Ennek egyik pontja: „Hagyni kell, hogy Magyar Péter szabadon kritizálhassa Ukrajnát, de ez csak színjáték, ami a választásokig tart!”
Nyitókép: AFP/Genya Gavrilov
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.