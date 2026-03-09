Kilőtt az olaj ára, párat pislogunk és elszáll a benzin is

A közvetett hatások esetében lassabb ez a folyamat, az üzemanyagárak a vállalatok számára is költségtételt jelentenek, tartósan magasabb árakat ők is áthárítanak. A kérdés tehát itt is az lesz, hogy mennyire tartós az áremelkedés, illetve mennyire várják tartósnak a döntéshozók.

A szakértő szerint nehéz egy felső határt húzni az üzemanyagáraknál, mivel sok tényező befolyásolja, világpiaci olajárak, a dollárárfolyam, de hat rá a kínálat is. „A jelenlegi helyzet rendkívül nehéz, hazánknak nemcsak a magas világpiaci árakkal, hanem az ellátási nehézségekkel is meg kell küzdenie. Ha továbbra sem érkezik a kőolaj-feldolgozáshoz szükséges minőségű kőolaj, akkor a késztermék importjára is rákényszerülhet a gazdaság, amely újabb lökést adna a piaci áraknak” – mondta Molnár Dániel.

Bár a Tisza Párt követeli a 480 forintos benzinárstopot, nem valószínű, hogy ilyen alacsony szinten fagyasztaná be az állam a hatósági árat. Molnár Dániel is rámutatott: az állami beavatkozás is rendkívül komplikált jelen esetben a kínálati korlátok nyomán.