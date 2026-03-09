Kilőtt az olaj ára, párat pislogunk és elszáll a benzin is

Ezért van most óriási bajban Európa, pedig Orbán Viktor előre figyelmeztette Brüsszel vezetőit
Újabb, az előzőnél is nagyobb energiaválság jöhet, ha nem rendeződik a közel-keleti helyzet.
100 dollár fölé ment a brent nyersolaj jegyzése a világpiacokon az iráni háború miatt. A gyengülő forinttal együtt ez a hatás pedig villámgyorsan, egy-két héten belül megmutatkozik majd a hazai benzin és a gázolaj árszabásában is.
Átlépte a 100 dolláros lélektani határt a brent nyersolaj ára hétfő reggelre. A durva drágulás pedig hamarosan Magyarországon is még érezhetőbb lesz. Február vége óta a brent ára a hordónkénti 72 dollárról lőtt ki 100 dollár fölé és egyelőre nem látni, mikor térhet vissza a normális szintekre a jegyzés. Az iráni háború pedig lassan a magyar benzin és gázolaj árszabásába is begyűrűzik. Nem beszélve a forintról, amely súlyosan gyengül a nemzetközi hatások miatt.
Csak emlékeztetőül:
január 6-án
Eltelt két hónap és március elején már:
A benzin ára tehát január óta 4, a gázolajé pedig közel 8 százalékkal nőtt. Ebben pedig még szinte egyáltalán nincsenek benne az elszálló nemzetközi árak.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője a Mandinernek rámutatott: az üzemanyagárak esetében gyűrűzik be leggyorsabban a hatás, itt egy-két hét késleltetés van a hazai adatokban a világpiaci árakkal összevetve, vagyis ha a jelenleg látható áremelkedés tartós marad, akkor rövid időn belül a háztartások is érdemben magasabb árakkal találkozhatnak.
A közvetett hatások esetében lassabb ez a folyamat, az üzemanyagárak a vállalatok számára is költségtételt jelentenek, tartósan magasabb árakat ők is áthárítanak. A kérdés tehát itt is az lesz, hogy mennyire tartós az áremelkedés, illetve mennyire várják tartósnak a döntéshozók.
A szakértő szerint nehéz egy felső határt húzni az üzemanyagáraknál, mivel sok tényező befolyásolja, világpiaci olajárak, a dollárárfolyam, de hat rá a kínálat is. „A jelenlegi helyzet rendkívül nehéz, hazánknak nemcsak a magas világpiaci árakkal, hanem az ellátási nehézségekkel is meg kell küzdenie. Ha továbbra sem érkezik a kőolaj-feldolgozáshoz szükséges minőségű kőolaj, akkor a késztermék importjára is rákényszerülhet a gazdaság, amely újabb lökést adna a piaci áraknak” – mondta Molnár Dániel.
Bár a Tisza Párt követeli a 480 forintos benzinárstopot, nem valószínű, hogy ilyen alacsony szinten fagyasztaná be az állam a hatósági árat. Molnár Dániel is rámutatott: az állami beavatkozás is rendkívül komplikált jelen esetben a kínálati korlátok nyomán.
Egy ársapka vagy árszabályozás kockázatot rejt magában, ha például a szomszédos országoknál alacsonyabb szinten kerül meghatározásra az ár, akkor a bevásárlóturizmus még inkább próbára tenné a szűkös készleteket
– húzta alá.
„Ha viszonyítani akarunk, a jelenlegi 585 forintos benzin és 630 forint körüli gázolajárak még mindig érdemben elmaradnak a tavaly áprilisi 640-650 forintos szintektől, vagyis még bőven van tér drágulásra, amely mellett az éves árcsökkenés fennmaradna. Beavatkozást így tartós áremelkedés és érdemben magasabb árszintek mellett várunk” – mondta.
Az év elején kifejezetten jól alakult eddig a magyar inflációs mutató, amely februárban akár a 2 százalékos szint alá is benézhetett. Molnár Dániel elmondta: az üzemanyagárak súlya a fogyasztói kosárban 6 százalék alatti, vagyis egy tíz százalékos áremelkedés közvetlenül 0,6 százalékponttal gyorsítja az inflációt, közvetve további néhány tizedszázalékponttal. A februári adatban ez még nem fog látszódni, az előző hónapban havi alapon összességében stagnáltak, míg éves szinten több mint 10 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak.
Márciustól viszont drasztikus fordulat jöhet, amely egybeesik majd az árrésstopok okozta bázishatással, emiatt a februárra várt 1,8 százalékos infláció után a jegybanki cél közelébe ugró áremelkedést valószínűsítünk. A március utáni folyamatokkal kapcsolatban jelentős a bizonytalanság. Ha átmenetinek bizonyul az árnövekedés, akkor az inflációs cél közelébe, ha tartósnak, akkor afölé emelkedhet a pénzromlás üteme.
Mint ismert: a január 27-én leállt Barátság kőolajvezetéket Ukrajna azóta sem engedte megnyitni, noha a magyar kormánynak bizonyítéka van arra, hogy az infrastruktúra alkalmas a szállításra. Kijev viszont blokkolja az orosz olaj szállítását hazánkba.
Az MGFÜ szakértője szerint az újranyitás a kínálati problémákat gyorsan tudná orvosolni, vagyis biztosítaná, hogy ellátási problémáktól ne kelljen tartani. Az áremelkedést ugyanakkor csak részben tudná kezelni. A Barátság vezetéken át érkező Ural típusú kőolaj árát is érinti a világpiaci árak emelkedése, azonban kisebb mértékben, mivel továbbra is csak az országok egy része hajlandó vásárolni, emiatt az oroszok diszkonttal értékesítik azt. A hatás kapcsán viszont ki kell emelni, hogy ez a különbözet hazánkban különadó formájában elvonásra kerül, amelyből a rezsicsökkentés fenntartását finanszírozza a kormány, emiatt van, hogy az olcsóbb beszerzés ellenére a hazai üzemanyagárszint összességében megfelel a régiós átlagnak.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
