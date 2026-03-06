Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kőolaj LNG energia Ursula von der Leyen Oroszország Vlagyimir Putyin földgáz

Betelt a pohár Putyinnál: elérte a célját Von der Leyen, sikeresen lábon lőtte az egész Európai Uniót

2026. március 06. 19:49

Nem várta meg az orosz elnök a következő uniós szankciót.

2026. március 06. 19:49
null

Az orosz vállalatok már a közeljövőben baráti országokba irányítják át a cseppfolyósított földgázszállításaik (LNG) egy részét Európából, egyebek között Kínába, Indiába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre, mielőtt megvárnák az EU újabb korlátozásait – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettese újságíróknak pénteken Moszkvában.

„Cégeink, nem bevárva az újabb európai korlátozásokat, vizsgálják annak lehetőségét, hogy új hosszú távú szerződéseket kössenek partnereinkkel, és a gáz egy részét Európából más országokba, egyebek között Indiába, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre és a Kínai Népköztársaságba irányítsák át” – mondta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Novak szerint az orosz kormány megvitatta az érintett vállalatokkal Vlagyimir Putyin elnök csütörtöki utasítását, és „úgy döntöttek, hogy a jelenleg az európai piacokra szállított cseppfolyósított földgáz egy részét átirányítják más piacokra, ahol kereslet van rá, ahol ma konstruktív kapcsolatokat építünk ki, ahol pragmatikusak, és ahol hosszú távú a kereslet, és lehetőségünk van hosszú távú szerződéseket kötni”. A tárcavezető szerint a szállítások már a közeljövőben megkezdődnek.

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy Oroszország, figyelembe véve az EU szándékát, hogy teljesen elutasítsa az orosz gázt, maga is kezdeményezheti előrehozott kivonulását az európai piacról, és átirányíthatja szállításait más, a szállításokban jobban érdekelt vevők felé. Az EU Tanácsa január végén jóváhagyta az orosz LNG 2027. január 1-jétől, illetve a csővezetéken szállított gáz 2027. szeptember 30-tól kezdődő tilalmát. Korlátozások azonban már korábban életbe lépnek, az LNG importja rövid távú szerződések alapján már 2026. április 25-től tilos lesz, a csővezetéken szállított gáz rövid távú szállítási szerződéseit pedig 2026. június 17-ig kell lezárni.

A TASZSZ hírügynökség összefoglalója szerint az LNG-szállítások Oroszországból az EU-ba 2025-ben 5,6 százalékkal 20,3 milliárd köbméterre csökkentek. Oroszország tavaly 38 milliárd köbméterrel a negyedik helyen állt az unióba szállított gázmennyiség tekintetében Norvégia, az Egyesült Államok és Algéria után. Idén január-februárban az Európai Unióba szállított orosz LNG mennyisége 11 százalékkal nőtt, és megközelítette a 4,5 milliárd köbmétert.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 07. 19:30
Annyi pohár betelt már ebben az újságban, hogy kész csoda, hogy létezik még nem betelt pohár.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. március 07. 00:17
Ukrajna lator állam, nem tart igényt az olajra, sem a területén áthaladó olajat szállító csővezetékre, ami nincs a tulajdonában. Földterületének nagy része már külföldi tulajdonban van. El kell érni, hogy a vezeték körüli föld tulajdonjogát adja bérbe X ideig, vagy kényszeríteni, hogy saját érdekében adja el Magyarországnak és (?) a földterületet X méter széles sávban, X méter mélységig. Időnként magyar olajat továbbítani Oroszországba, ahol is egy végső tárolóban belekeverika honi olajat, ami ilyképpen 'olaly' lesz. Ottani olajmező megvásárlása is elképzelhető. Nagyhatalmak vagy nagy hatalmak kellenek ehhez? Lényeg az, hogy legyen olaj vagy olaly.
Válasz erre
0
0
scorpicores
2026. március 06. 23:27
A KYOS szerint az Eu-i gáztárolók töltöttsége ma 29,6%, de pl németországban 21%-on áll...sok sikert gázt találni, főleg, h leszerződtettek euban Katarral, aki blokád alatt áll...GRAT!
Válasz erre
8
0
Ízisz
2026. március 06. 22:53
Z. Mi továbbra is kapjuk az olcsó orosz enegiákat... Már csak zelenszkijt kell leállítani egy pár szankcióval... Nekik is jócskán vannak gyenge pontjaik, nem lesz nehéz... amit kénytelenek leszünk kihasználni!!! 💪😉 Zelenszkijt meg megüti a guta és természetes halállal fog megdögleni!!! 💯👏❗
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!