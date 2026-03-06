Betelt a pohár Putyinnál: elérte a célját Von der Leyen, sikeresen lábon lőtte az egész Európai Uniót

Az orosz vállalatok már a közeljövőben baráti országokba irányítják át a cseppfolyósított földgázszállításaik (LNG) egy részét Európából, egyebek között Kínába, Indiába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre, mielőtt megvárnák az EU újabb korlátozásait – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettese újságíróknak pénteken Moszkvában.

„Cégeink, nem bevárva az újabb európai korlátozásokat, vizsgálják annak lehetőségét, hogy új hosszú távú szerződéseket kössenek partnereinkkel, és a gáz egy részét Európából más országokba, egyebek között Indiába, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre és a Kínai Népköztársaságba irányítsák át” – mondta.