Hivatalos: óriási bajban van Magyarország – mindenki számítását keresztülhúzta Zelenszkij
Lehet, hogy valóban nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök.
A nemzetközi helyzet fokozódik.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak.
Az iráni háború miatt jelentős növekedést tapasztalunk az orosz energiaforrások, az energiahordozók iránti keresletben”
– mondta. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Peszkov szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát.
Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról. „Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket, egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is, mind Indiával, mind Kínával” – mondta.
Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván.
A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy Magyarországról is beszélt Peszkov. Az Európa Uniónak vannak előrelátó – ugyanakkor tengerpart híján vezetékekre szoruló – tagországai, ahol orosz energiával hidalhatnák át az iráni konfliktus előidézte válságot.
Magyarország és Szlovákia számára azonban Brüsszel teszetoszasága és halogatása mellett Ukrajna hetek óta visszatartja az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken,
délen pedig ugyancsak Brüsszel és a magyar ellenzéki Tisza Párt hallgatása mellett a horvátok blokkolják a közép-európai finomítók számára feldolgozható orosz energiahordozó érkezését.
(MTI / Világgazdaság)
