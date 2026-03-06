Ft
olaj orosz energiaforrás Brüsszel Magyarország energia Ursula von der Leyen Oroszország Vlagyimir Putyin Európai Unió Szlovákia

Von der Leyen könyörgésére vár Putyin: Magyarország már rég megkapta azt, amire az Európai Unió csak vágyik

2026. március 06. 18:05

A nemzetközi helyzet fokozódik.

2026. március 06. 18:05
null

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak.

Az iráni háború miatt jelentős növekedést tapasztalunk az orosz energiaforrások, az energiahordozók iránti keresletben”

– mondta. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak. Peszkov szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát.

Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról. „Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket, egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is, mind Indiával, mind Kínával” – mondta.

Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy Magyarországról is beszélt Peszkov. Az Európa Uniónak vannak előrelátó – ugyanakkor tengerpart híján vezetékekre szoruló – tagországai, ahol orosz energiával hidalhatnák át az iráni konfliktus előidézte válságot.

Magyarország és Szlovákia számára azonban Brüsszel teszetoszasága és halogatása mellett Ukrajna hetek óta visszatartja az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken,

délen pedig ugyancsak Brüsszel és a magyar ellenzéki Tisza Párt hallgatása mellett a horvátok blokkolják a közép-európai finomítók számára feldolgozható orosz energiahordozó érkezését.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Világgazdaság)

Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

molga8
2026. március 07. 05:57
Bejelentették, h nem várják meg az EU 2027-es határidejét, hanem igyekeznek kb most azonnal maguktól másfelé szállítani az energiahordozóikat. Na most fognak szopni a sátánista brüsszeliták és a nép aki rájuk szavazott.
patópál
2026. március 06. 19:03
Hirtelen demokratikus lett a ruszki olaj Brüsszelben. Mik vannak.
SzkeptiKUSS
2026. március 06. 18:39
Egy biztos, a két nagy fogyasztó, India és Kína eszeveszetten vásárol energiahordozókat. Az orosz a biztos pont. Európa egyre nagyobb szarba kerül.
csulak
2026. március 06. 18:27
arra varhat
