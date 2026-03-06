Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy Magyarországról is beszélt Peszkov. Az Európa Uniónak vannak előrelátó – ugyanakkor tengerpart híján vezetékekre szoruló – tagországai, ahol orosz energiával hidalhatnák át az iráni konfliktus előidézte válságot.

Magyarország és Szlovákia számára azonban Brüsszel teszetoszasága és halogatása mellett Ukrajna hetek óta visszatartja az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken,

délen pedig ugyancsak Brüsszel és a magyar ellenzéki Tisza Párt hallgatása mellett a horvátok blokkolják a közép-európai finomítók számára feldolgozható orosz energiahordozó érkezését.