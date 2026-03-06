Kenderesi Tamás üzent a nézőknek: ezt az egyet ne várják el tőle az Exatlonban

„Jól érzem magam, de bevallom őszintén, hogy húzós hetek vannak mögöttem: most hétvégén ért véget az országos bajnoksággal a fedett pályás verseny, mellette van egy futó projektem az egyetemen, ahol félállásban dolgozok, valamint a magánéletben is sok minden történt az elmúlt időszakban. Szóval így, hogy most már nagyon közel van a kiutazás, próbáltam mindent elrendezni, hogy felszabadultan mehessek el, és ez az érzés péntek reggelre meg is jött. Most már tudok hangolódni a Exatlonra” – fogalmazott a Mandinernek Ekler, aki a magyar sportújságírók döntése alapján harmadszor vehette át Az év fogyatékos női sportolója-díjat januárban.

Mivel folyamatosan edzésben, „meccsben” van, jó formában érkezik a viadalra.