Kenderesi Tamás üzent a nézőknek: ezt az egyet ne várják el tőle az Exatlonban

Visszatér az Exatlon Hungary. A Bajnokok csapatát olyan kiváló sportolók alkotják, mint a Mandinernek nyilatkozó Jakabos Zsuzsanna, Ekler Luca és Kenderesi Tamás.
Négy év kihagyás után visszatér a TV2 nagy sikerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A sportolókból álló Bajnokok (pirosak) és a civil jelentkezőkből álló Kihívók (kékek) Dominikai Köztársaságban zajló versenyét március 23-tól követhetik nyomon a nézők. Kedden a sajtó jelenlétében leleplezték az indulókat, így fény derült arra is, hogy a sportolókból álló csapatot kik alkotják. Mások mellett Ekler Luca, Jakabos Zsuzsanna és Kenderesi Tamás is szerencsét próbál.
Ekler Luca egy elég kemény időszakon van túl, de most már az Exatlonra fókuszál:
„Jól érzem magam, de bevallom őszintén, hogy húzós hetek vannak mögöttem: most hétvégén ért véget az országos bajnoksággal a fedett pályás verseny, mellette van egy futó projektem az egyetemen, ahol félállásban dolgozok, valamint a magánéletben is sok minden történt az elmúlt időszakban. Szóval így, hogy most már nagyon közel van a kiutazás, próbáltam mindent elrendezni, hogy felszabadultan mehessek el, és ez az érzés péntek reggelre meg is jött. Most már tudok hangolódni a Exatlonra” – fogalmazott a Mandinernek Ekler, aki a magyar sportújságírók döntése alapján harmadszor vehette át Az év fogyatékos női sportolója-díjat januárban.
Mivel folyamatosan edzésben, „meccsben” van, jó formában érkezik a viadalra.
Azt gondolom, hogy az atlétika már alapból egy nagyon jó felkészülést ad rá, de tisztában vagyok azzal, hogy nemcsak akadálypályákból, hanem azok végén gyakorlati részekből is áll a verseny.
Ezek kapcsán úgy érzem, egyfelől a gyerekkori neveltetésemnek köszönhetően van egy nagyon jó alapom hozzá, másfelől a TF-en (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – a szerk.) rengeteg sportágat űztem, így összességében magabiztosnak érzem magam. Meg persze amennyire lehetett, próbáltam felkészülni.”
Arról is megkérdeztük, szerinte a többiekhez képest mi lehet a legnagyobb erőssége.
Talán mentálisan lesz nagy előnyöm, és hogy a váratlan helyzetekre – ha nem is feltétlenül a legjobban, de – nagyon higgadtan tudok reagálni: nem húzom fel magam úgy, mint ahogy szerintem sokan mások fogják.
Emellett nagyon tervező típus vagyok, így az elemzéseimre, pontosságomra és precizitásomra tudok majd építeni, amire szükségem is lesz, mert parasportolóként nem igen hibázhatok.”
Hozzátette: a kiegyensúlyozottság kulcsfontosságú lesz ezen a megmérettetésen. Aztán miután véget ér az Exatlon, teljes erejével újra beleveti magát az atlétikába, hiszen már csak alig két év van hátra a következő paralimpiáig.
Két úszóklasszisunk, Jakabos Zsuzsanna és Kenderesi Tamás is a Bajnokok csapatát erősíti.
Nagyon izgatott vagyok, most már várom, hogy elutazzunk, és örülök, hogy nem kell tovább titkolóznunk”
– mondta Jakabos lapunknak, és azt is elárulta, azért fogadta el a felkérést, mert szimpatikus neki, hogy ebben a műsorban a sporté a főszerep.
„Persze teljesen más lesz, mint amit eddig csináltam, úgyhogy biztosan nagy kihívások elé állítanak majd.”
Tőle is megkérdeztük, mi a legnagyobb előnye a többiekhez képest.
Ha víz lesz a pályán, annak valószínűleg örülni fogok, de nem biztos, hogy számítani fog. Meglátjuk.”
Kenderesi doppingügyét a Mandiner is folyamatosan nyomon követte, és beszámolt róla. Ezt most nem idéznénk újra fel, úszónk is feldolgozta már a történteket.
Sokáig tartott feldolgozni, nagy munka volt benne, de úgy érzem, körülbelül fél éve már újra jól és önmagam vagyok”
– nyilatkozta a Mandinernek Kenderesi Tamás, akinek az Exatlon kapcsán nagyon jó érzései vannak.
„Nagyon várom, nagyon jó lesz, nincsenek kételyeim vagy aggodalmam. Mindent várok, azt is, hogy újra visszatérhessek a sport világába, és hogy jobban megismerhessem a társaimat. Ez a verseny azért is izgalmas, mert igazából senki sem tud kiemelkedni benne. És hát ez lesz az első tévészereplésem, ami talán nem is az utolsó.”
Ő is beszélt az erősségeiről, amire támaszkodni tud a versenyek során.
Téthelyzetben jól tudok összpontosítani, fókuszáltan pályán lenni. A végén dőlnek el a dolgok, úgyhogy oda kell figyelni az ügyességi részre. A pályákat biztosan nem én fogom a leggyorsabban teljesíteni, úgyhogy ezt ne is várják el tőlem a nézők!”
– üzente mosolyogva.
A versenyzőknek tehát nemcsak fizikai erejükre, hanem ügyességükre, gyorsaságukra és mentális állóképességükre is szükségük lesz, mivel a pályák végén mindig egy precizitást igénylő ügyességi feladat vár rájuk. A sportreality végén aztán két trófea és a velük járó 15-15 millió forint talál gazdára, hiszen ezúttal is egy női és egy férfi győztest hirdet az Exatlon Hungary.
