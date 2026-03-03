„Ami vele történt, az össze tudja törni az embert” – Hajdu Attila a Mandinernek

„Remélem, nem haragszanak rám” – ezt tette Gróf Dávid, amikor minden fradistának megfagyott a vér az ereiben
Hajdu Attila szerint jelenleg három jó kapusa is van a Ferencvárosnak, így nem kell amiatt izgulni, hogy ki áll a kapuban. A Fradi-legendát a bajnoki versenyfutásról, az Európa-ligáról, a játékvezetői felfogásról és Gróf Dávid helyzetéről is kérdeztük.
Nem akármilyen időszaknak néz elébe a Ferencváros labdarúgócsapata, amely amellett, hogy ismét megvédené a bajnoki címét, elhódítaná a Magyar Kupát és folytatná menetelését az európai kupaporondon. A Fradi kapuslegendája, az 54 éves Hajdu Attila osztotta meg a gondolatait a Mandinerrel.
A magyar bajnokságot 24 forduló után 49 ponttal az ETO FC vezeti, a címvédő FTC három ponttal mögötte a második helyet foglalja el. A Debrecen és a Paks már leszakadóban van, utóbbi az elmúlt öt NB I-es találkozóját egyaránt elvesztette.
A Fradi és az ETO között fog eldőlni a bajnoki cím”
– jelentette ki Hajdu Attila, majd emlékeztetett arra, hogy a két együttes még április közepén játszik egymással Győrben, a Ferencváros pedig még a DVSC-vel és a Pakssal is megmérkőzik, valamint az Újpest vendégeként is pályára lép. – Az egymás elleni meccs sokat fog számítani, de addig is még mind a két együttesnek lesznek olyan bajnokijai, ahol veszíthetnek pontokat. A bajnokság még egyáltalán nincs lefutva, de azt gondolom, hogy e két zöld-fehér csapat között dől majd el.”
A fővárosi zöld-fehérekkel a Bajnokok Ligáját is megjárt, tízszeres magyar válogatott kapus elismerte, hogy nem egyszerű több fronton is helytállni, de úgy fogalmazott: „Nincsen semmi olyan, ami ne tetszene ebben a Fradiban”. Emlékeztetett arra is, hogy annak idején, az 1995–1996-os idényben, amikor a BL-ben szerepeltek, ők is le voltak maradva a bajnokságban, a BVSC (akkori nevén Budapesti VSC-Dreher) az őszi szezon vége előtt, két meccsel többet játszva 11 ponttal is vezetett előttük, de ez a téli szünetre lecsökkent nyolcra, majd tavasszal a Fradi ledolgozta hátrányát, és végül öt ponttal többet szerezve bajnok lett. Szerinte Robbie Keane gárdája most is képes lehet megelőzni a riválisát.
Mint ismert, a magyar bajnok nyolcaddöntős ellenfele a portugál Braga lesz az Európa-ligában.
Nehéz bármit tippelni, de természetesen szoros párharcot várok, és remélem, hogy továbbjut a Fradi, amelynek voltak már a sorozatban olyan meccsei, amely előtt nem sok esélyt adtak neki, aztán mégis sikerült jó eredményt elérnie.
A Braga a portugál csapatokra jellemző módon jó focit játszik, a játékosainál jó helyen a van a labda, ezért játékban nem biztos, hogy feléjük tudunk majd kerekedni, így sok fog azon múlni, hogy mennyire leszünk fizikálisak, mennyire jövünk ki jól a párharcokból és mennyire tudunk jól és szűken védekezni.”
Az egykori kiváló kapuvédőt természetesen a kapushelyzetről is faggattuk.
Jelenleg három jó kapusa is van a Fradinak, így nem kell amiatt izgulni, hogy ki áll a kapuban.
Dibusz Dénes most sérült, de vele kapcsolatban aligha szükséges külön kiemelni, hogy milyen hosszú idő óta nyújt jó teljesítményt” – fogalmazott Hajdu, aki ezután Varga Ádámot is dicsérte, aki az őszi szezont kölcsönben a Debrecennél töltötte, de visszahívták az Üllői útra.
„Először a bajnokságban még egy hazai Újpest elleni meccsen láthattunk a kapuban (2023.10.29. – a szerk.), amelyen elképesztő teljesítményt nyújtott, majd Debrecenben bizonyított” – mondta a 27 éves Vargáról, de a rutinos Gróf Dávidra is kitért.
„Ha pedig Gróf teljesítményét nézzük, akkor ugyanezt tudnám elmondani. A kispadról berakva rögtön bizonyítani tudott, ami nem könnyű feladat, de neki sikerült.
Ha vele kapcsolatban ki kellene valamit emelnem, akkor mindenféleképpen az lenne, hogy elképesztően jól meccsel. Nagyon határozott, jó kiállású kapus, biztonságot, nyugalmat ad a védőknek, és ahogy azt korábban említettem, a második vonalból beállva rögtön teljesíteni tudott, ami azt mondatja velem, hogy egy nagyon jó, profi kapusról van.”
Gróf októberben a címlapokra került, amikor egy Újpest elleni derbin ellökte az egyik labdaszedőfiút. Az esetnek hatalmas visszhangja lett a közösségi médiában, és cselekedete miatt rengeteg támadás érte. Sokáig nem is védett, de decemberben visszakerült a kapuba, és azóta is jó teljesítménnyel hálálja meg a bizalmat.
„Amikor Németországban légióskodtam, volt egy mondat, amit nagyon sokszor hangoztattak, ez pedig így szólt: »Nicht so viel nachdenken«, ami azt jelenti, hogy ne agyaljál, ne gondolkodjál sokat. Tehát az ilyen nehéz időszakokból nehezebb kijönni, ha az ember sokat rágódik azon, hogy mi történt. De ő nem ilyen, és az előbb ezért fogalmaztam úgy, hogy nagyon jó versenyzőtípus. Ez a mentalitás a mérkőzésen belül is nagyon sokat ér, mert ha nem úgy sikerül egy mozdulat, becsúszik egy hiba, gyorsan túl tudja magát tenni rajta.
Ami vele történt, az össze tudja törni az embert, de a profikat az jellemzi, hogy bármi is történjen velük, gyorsan feldolgozzák, és pár pillanat múlva ismét a maximumot képesek nyújtani.”
Megkérdeztük Hajdu Attilától azt is, hogyan látja azt a trendet, ami a leginkább a Premier League-ben figyelhető meg: a csapatok az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektetnek a pontrúgásokra, bedobásokra és szögletre, egyre nagyobb a kapu előtti a tömörülés, és emiatt a kapusoknak egyre nehezebb dolguk van, ráadásul a játékvezetők nem is annyira védik őket.
Erről úgy vélekedett, hogy „a kapusokra mindig rájár a rúd”, hiszen a szabályváltoztatások is alapvetően az ő életüket nehezítik meg, miután az a cél, hogy minél több gól legyen. Szögleteknél rendszeresen megtörténik, hogy beállnak a kapus elé, emiatt nem tud kimozdulni, lendületet venni és felugrani. Hiába használhatja a kezét, egész egyszerűen nem tud hozzáférni a labdához, nem tud előnyt kovácsolni belőle. Ezért sokszor inkább úgy döntenek, hogy a kapuban maradnak, és megpróbálnak a vonalon védeni, nem pedig belemenni ezekbe a harcokba, amivel üresen hagynák a kapujukat. Hajdu, ha most védene, ő is így tenne.
„Minden változtatás a futballban, legyen szó a labdákról vagy a szabályokról azért van, hogy a játék minél látványosabb legyen és több gól szülessen. Arról is volt már szó, hogy a kapu méretét megnövelik. Minden ilyen dologgal a kapus dolgát nehezítik.”
Visszatérve a Ferencvárosra, Robbie Keane együttese szerdán 20 órakor újra a Kazincbarcika ellen lép pályára, ezúttal idegenben, a Magyar Kupa negyeddöntőjében.
