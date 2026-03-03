„Ami vele történt, az össze tudja törni az embert” – Hajdu Attila a Mandinernek



Erről úgy vélekedett, hogy „a kapusokra mindig rájár a rúd”, hiszen a szabályváltoztatások is alapvetően az ő életüket nehezítik meg, miután az a cél, hogy minél több gól legyen. Szögleteknél rendszeresen megtörténik, hogy beállnak a kapus elé, emiatt nem tud kimozdulni, lendületet venni és felugrani. Hiába használhatja a kezét, egész egyszerűen nem tud hozzáférni a labdához, nem tud előnyt kovácsolni belőle. Ezért sokszor inkább úgy döntenek, hogy a kapuban maradnak, és megpróbálnak a vonalon védeni, nem pedig belemenni ezekbe a harcokba, amivel üresen hagynák a kapujukat. Hajdu, ha most védene, ő is így tenne.

„Minden változtatás a futballban, legyen szó a labdákról vagy a szabályokról azért van, hogy a játék minél látványosabb legyen és több gól szülessen. Arról is volt már szó, hogy a kapu méretét megnövelik. Minden ilyen dologgal a kapus dolgát nehezítik.”

Visszatérve a Ferencvárosra, Robbie Keane együttese szerdán 20 órakor újra a Kazincbarcika ellen lép pályára, ezúttal idegenben, a Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Nyitókép: fradi.hu