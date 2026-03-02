Visszatért, de gyorsan lekapták a pályáról: ezért cserélték le Lisztes Krisztiánt a 34. percben

Elképesztő történet Lisztes Krisztiáné: a Ferencváros utánpótlás-válogatott támadója november 13. óta először lépett pályára tétmérkőzésen, ám visszatérése után a 34. játékpercben lecserélte edzője a labdarúgó NB III-ban. A FTC II a Paks II otthonában 3–1-re győzött, előbbi az ötödik, az atomvárosi gárda a 13. a pontvadászatban.

Ellenfelekből csapattársak: Osváth Attila és Lisztes Krisztián közös célokért küzdenek a Fradiban

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az NB I mellett az NB III-ban is pikáns csatának számít a paksi és a ferencvárosi gárda összecsapása, főleg, mert a két tartalékcsapatban hétvégén nagy nevek is pályára léptek. A harmadosztály Dél-nyugati csoportjában a tolnaiaknál egyébként Ádám Martin, Lenzsér Bence és Gyurkits Gergő, míg a vendégeknél Lisztes mellett Kaján Norbert is játszott.