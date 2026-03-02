Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Fradi Lisztes Krisztián

Visszatért, de gyorsan lekapták a pályáról: ezért cserélték le Lisztes Krisztiánt a 34. percben

2026. március 02. 22:17

Visszatért a pályára a kölcsönben hazatérő támadó. Lisztes bő félórát kapott Pakson.

2026. március 02. 22:17
null

Elképesztő történet Lisztes Krisztiáné: a Ferencváros utánpótlás-válogatott támadója november 13. óta először lépett pályára tétmérkőzésen, ám visszatérése után a 34. játékpercben lecserélte edzője a labdarúgó NB III-ban. A FTC II a Paks II otthonában 3–1-re győzött, előbbi az ötödik, az atomvárosi gárda a 13. a pontvadászatban.

LISZTES Krisztián; OSVÁTH Attila
Ellenfelekből csapattársak: Osváth Attila és Lisztes Krisztián közös célokért küzdenek a Fradiban
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az NB I mellett az NB III-ban is pikáns csatának számít a paksi és a ferencvárosi gárda összecsapása, főleg, mert a két tartalékcsapatban hétvégén nagy nevek is pályára léptek. A harmadosztály Dél-nyugati csoportjában a tolnaiaknál egyébként Ádám Martin, Lenzsér Bence és Gyurkits Gergő, míg a vendégeknél Lisztes mellett Kaján Norbert is játszott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Lisztes bő félórát kapott

A 20 éves támadó három és fél hónappal ezelőtt szerepelt legutóbb tétmérkőzésen, az U21-es válogatottban szerzett gólt a Feröer-szigetek ellen, ám akkor a 33. percben sérülés miatt lecserélték. Mióta kölcsönben hazatért Frankfurtból, zöld-fehér színekben egy-egy NB I-es és Magyar Kupa-mérkőzés jutott neki: október 29-én, a Békéscsaba ellen 27, november 1-én az MTK ellen 7 percet játszott. Eddig összesen játszott 34 percet, most egy mérkőzésen jött össze ez a mennyiség, de a fokozatos terhelés érdekében bő félóra után lekapta a pályáról edzője, a Fradi-kispadon győztes meccsel debütáló Tóth Mihály. Legalábbis erre utal a ferencvárosi ügyekben jól értesült ulloi129.hu, amely arról számolt be, Lisztes cseréje tervszerű volt.

Nagyon értékes három pontot szereztünk, hiszen az ellenfél soraiban hat-hét visszajátszó játékos is volt, többen komoly NB I-es vagy akár válogatott múlttal rendelkeznek.

Az első húsz percben a hazaiak irányítottak, de onnantól felnőttünk a feladathoz, sok nagy lehetőségünk volt, így megérdemelten nyertünk” értékelt a klubhonlapon Tóth Mihály.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!