Visszatért, de gyorsan lekapták a pályáról: ezért cserélték le Lisztes Krisztiánt a 34. percben

Megkérdezték a 404 nap után pályára lépő Lisztes Krisztiánt, hogy mit mondott neki Robbie Keane
Visszatért a pályára a kölcsönben hazatérő támadó. Lisztes bő félórát kapott Pakson.
Elképesztő történet Lisztes Krisztiáné: a Ferencváros utánpótlás-válogatott támadója november 13. óta először lépett pályára tétmérkőzésen, ám visszatérése után a 34. játékpercben lecserélte edzője a labdarúgó NB III-ban. A FTC II a Paks II otthonában 3–1-re győzött, előbbi az ötödik, az atomvárosi gárda a 13. a pontvadászatban.
Az NB I mellett az NB III-ban is pikáns csatának számít a paksi és a ferencvárosi gárda összecsapása, főleg, mert a két tartalékcsapatban hétvégén nagy nevek is pályára léptek. A harmadosztály Dél-nyugati csoportjában a tolnaiaknál egyébként Ádám Martin, Lenzsér Bence és Gyurkits Gergő, míg a vendégeknél Lisztes mellett Kaján Norbert is játszott.
A 20 éves támadó három és fél hónappal ezelőtt szerepelt legutóbb tétmérkőzésen, az U21-es válogatottban szerzett gólt a Feröer-szigetek ellen, ám akkor a 33. percben sérülés miatt lecserélték. Mióta kölcsönben hazatért Frankfurtból, zöld-fehér színekben egy-egy NB I-es és Magyar Kupa-mérkőzés jutott neki: október 29-én, a Békéscsaba ellen 27, november 1-én az MTK ellen 7 percet játszott. Eddig összesen játszott 34 percet, most egy mérkőzésen jött össze ez a mennyiség, de a fokozatos terhelés érdekében bő félóra után lekapta a pályáról edzője, a Fradi-kispadon győztes meccsel debütáló Tóth Mihály. Legalábbis erre utal a ferencvárosi ügyekben jól értesült ulloi129.hu, amely arról számolt be, Lisztes cseréje tervszerű volt.
Nagyon értékes három pontot szereztünk, hiszen az ellenfél soraiban hat-hét visszajátszó játékos is volt, többen komoly NB I-es vagy akár válogatott múlttal rendelkeznek.
Az első húsz percben a hazaiak irányítottak, de onnantól felnőttünk a feladathoz, sok nagy lehetőségünk volt, így megérdemelten nyertünk” – értékelt a klubhonlapon Tóth Mihály.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt