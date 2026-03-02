A magyar anód, amely felforgathatja a világpiacot

A teljes egészében hazai fejlesztésű ONLi-technológia egyik vívmánya, hogy cellaszinten képes megduplázni az eddig ismert töltéskapacitást. Ez radikális változást hozhat a végfelhasználók számára, hiszen

azonos méret mellett kétszeres hatótávolságot biztosít az elektromos járműveknek, vagy lehetővé teszi a jelenlegi teljesítmény megtartását feleakkora akkumulátornagyság és súly mellett.



A technológiai innováció alapja egy egyedülálló, „fém a fémen” elven működő elektrokémiai eljárás, amely szakít a hagyományos gyártási folyamatokkal. Míg a jelenlegi iparági sztenderd az említett poralapú anyagok, ragasztók és oldószerek keverékével vonja be az elektródákat, a magyar szabadalom során az ónötvözet közvetlenül, tisztán és homogén módon épül rá a rézfóliára. Ez nemcsak a vezetőképességet és a biztonságot javítja, hanem a környezetterhelést is nagymértékben csökkenti, mivel a hagyományos akkumulátorgyártás során a grafitport ragasztóval (kötőanyaggal) és oldószerekkel keverik össze, majd ezt a sűrű masszát kenik rá a rézfóliára, amit aztán óriási kemencékben szárítanak ki.

Kevesebb energia kell

A fenntarthatóság a gyártósorokon is megmutatkozik: a folyamat teljes energiaigénye nagy volumenben 20–45 százalékkal alacsonyabb a hagyományos, nagy hőigényű kemencéket is használó és igen összetett eljárásokhoz képest. Sőt, a vízfelhasználás – ellentétben a mai gyártástechnológiákkal – szintén elhanyagolható, mindössze néhány deciliter óránként.