Biztonságosabban szeretne a magyar kormányra lőni, ezért Németországba költözik az „oknyomozó” portál

Másrészt

a Direkt36 már régóta aktív részese nemzetközi újságírói együttműködéseknek.

Tényfeltáró cikkeink és filmjeink iránt komoly érdeklődés alakult ki külföldön. A németországi társaság lehetőséget ad a nemzetközi együttműködések még hatékonyabb kihasználására a jövőben.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal többször is foglalkozott jelentéseiben a Direkt36-tal mint olyan portállal, amely része a nemzetközi donorhálózatoknak és amelyen keresztül nemzetközi érdekkörök tudnak nyomást helyezni a magyar kormányra.

A Direkt36 például amerikai kormányzati pénzeket is kapott a később a Trump-adminisztráció által leállított USAID Közép-Európa Programjából a Zinc Networkön keresztül.