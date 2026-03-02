Biztonságosabban szeretne a magyar kormányra lőni, ezért Németországba költözik az „oknyomozó” portál

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
„Direkt36 gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” – ezentúl így hívják majd a magyar kormányt előszeretettel támadó portál tulajdonosát.
„A Direkt36 tényfeltáró újságíró központot működtető Direkt36 Nonprofit Kft.-nak jelenleg a 100 százalékos tulajdonosa az egyik alapító, Pethő András, aki egyben a cég ügyvezető igazgatója is. Hamarosan azonban ezt a tulajdonrészt átveszi a Németországban bejegyzett Direkt36 gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), röviden Direkt36 Ug nevű társaság” – írja a portál Így tesszük még biztosabbá a Direkt36 működését című közleményében.
Mint írják:
Ez nem hoz jelentős változást a magyar cég irányításában és tulajdonosi hátterében,
a német bejegyzésű Direkt36 Ug többségi tulajdonosa ugyanis szintén Pethő András. Mellette
kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik Nádori Péter, a Direkt36 operatív igazgatója, és Sebastian Esser, a berlini Krautreporter főszerkesztője,
aki a kezdetek óta segíti tanácsaival a Direkt36 munkáját.”
„Egyrészt Magyarországon az elmúlt években még a korábbinál is súlyosabb fenyegetések érték a független szerkesztőségeket. A jelenlegi kormány részéről olyan lépések is történtek, amelyek konkrétan ezeknek a szervezeteknek az ellehetetlenítését célozták.
Azzal, hogy a Direkt36 megveti a lábát egy másik EU-tagállamban is, nagyobb védettséget kap minden esetleges jövőbeli támadás ellen.
Másrészt
a Direkt36 már régóta aktív részese nemzetközi újságírói együttműködéseknek.
Tényfeltáró cikkeink és filmjeink iránt komoly érdeklődés alakult ki külföldön. A németországi társaság lehetőséget ad a nemzetközi együttműködések még hatékonyabb kihasználására a jövőben.”
A Szuverenitásvédelmi Hivatal többször is foglalkozott jelentéseiben a Direkt36-tal mint olyan portállal, amely része a nemzetközi donorhálózatoknak és amelyen keresztül nemzetközi érdekkörök tudnak nyomást helyezni a magyar kormányra.
A Direkt36 például amerikai kormányzati pénzeket is kapott a később a Trump-adminisztráció által leállított USAID Közép-Európa Programjából a Zinc Networkön keresztül.
