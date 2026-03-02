Ft
03. 02.
hétfő
magyar kormány direkt36 pethő andrás németország

Biztonságosabban szeretne a magyar kormányra lőni, ezért Németországba költözik az „oknyomozó” portál

2026. március 02. 22:09

„Direkt36 gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” – ezentúl így hívják majd a magyar kormányt előszeretettel támadó portál tulajdonosát.

2026. március 02. 22:09
null

„A Direkt36 tényfeltáró újságíró központot működtető Direkt36 Nonprofit Kft.-nak jelenleg a 100 százalékos tulajdonosa az egyik alapító, Pethő András, aki egyben a cég ügyvezető igazgatója is. Hamarosan azonban ezt a tulajdonrészt átveszi a Németországban bejegyzett Direkt36 gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), röviden Direkt36 Ug nevű társaság” – írja a portál Így tesszük még biztosabbá a Direkt36 működését című közleményében.

Mint írják: 

Ez nem hoz jelentős változást a magyar cég irányításában és tulajdonosi hátterében, 

a német bejegyzésű Direkt36 Ug többségi tulajdonosa ugyanis szintén Pethő András. Mellette 

kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik Nádori Péter, a Direkt36 operatív igazgatója, és Sebastian Esser, a berlini Krautreporter főszerkesztője, 

aki a kezdetek óta segíti tanácsaival a Direkt36 munkáját.”

Döntésüket két okkal indokolták:

„Egyrészt Magyarországon az elmúlt években még a korábbinál is súlyosabb fenyegetések érték a független szerkesztőségeket. A jelenlegi kormány részéről olyan lépések is történtek, amelyek konkrétan ezeknek a szervezeteknek az ellehetetlenítését célozták. 

Azzal, hogy a Direkt36 megveti a lábát egy másik EU-tagállamban is, nagyobb védettséget kap minden esetleges jövőbeli támadás ellen.

Másrészt 

a Direkt36 már régóta aktív részese nemzetközi újságírói együttműködéseknek. 

Tényfeltáró cikkeink és filmjeink iránt komoly érdeklődés alakult ki külföldön. A németországi társaság lehetőséget ad a nemzetközi együttműködések még hatékonyabb kihasználására a jövőben.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal többször is foglalkozott jelentéseiben a Direkt36-tal mint olyan portállal, amely része a nemzetközi donorhálózatoknak és amelyen keresztül nemzetközi érdekkörök tudnak nyomást helyezni a magyar kormányra.

A Direkt36 például amerikai kormányzati pénzeket is kapott a később a Trump-adminisztráció által leállított USAID Közép-Európa Programjából a Zinc Networkön keresztül.

Nyitókép: AFP 

 

Összesen 13 komment

figyelő4322
2026. március 02. 23:33
"...nagyobb védettséget kap minden esetleges jövőbeli támadás ellen..." - így indokolják a Germániába 'menekülésüket." Na jó, a germánok ezt a lódítást talán beveszik. De Magyarországon nem sokan hiszik 'diese blöde lügen' (ezeket a hülye hazugságokat). (Hogy az alkalomnak megfelelően fejezzem ki magam).
figyelő4322
2026. március 02. 23:32
Magyarországon annyi van ezekből a libernyák portálokból, mint a NYŰ! Oszt' ki a rossebb bántja őket? Szerintem valami más ok lehet erre, amit szégyenlenek bevallani. Talán túl nagy a verseny ezekből a globalista, antimagyar nyűvekből, és egyre kevesebb igény van rájuk. A germán libernyákok meg adnak nekik egy kis extra aprópénzt, hogy még egy darabig el tudjanak vergődni!
SzaboGeza
2026. március 02. 23:23
A HAZAÁRULÓKAT EL FOGJUK TAKARÍTANI!!!:))))) Aztán majd jöhetnek takarítani, EL FOGJUK TAKARÍTANI MINDET!!! SZOLIDÁRISAN:)))))))
neszteklipschik
2026. március 02. 23:00
Eddig nem is tudtam, hogy Sz@rosgyuri sz@ros seggelyukának lefetyelése az "tényfeltárás"! Hogy mik vannak! 😂😂😂😂😂
