Most érkezett: Irán nyíltan megfenyegette Európát, azt is elmondták, hol fognak támadni

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Irán határozottan állítja, képes rakétacsapásokat mérni Európára.
Reza Zabib, Irán madridi nagykövete arra figyelmeztetett, hogy Teherán „szükség esetén megtámad minden amerikai bázist Európában”. Hangsúlyozta: Irán képes válaszlépésekre, és nem ez az első alkalom, hogy az országot ért támadás után határozott fenyegetést fogalmaz meg.
A Sky News beszámolója szerint ez lehetett az oka annak, hogy Spanyolország nem engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a területén közösen működtetett katonai támaszpontokat Irán elleni műveletekre használják. Ezt követően Washington több KC–135-ös repülőgépet visszavont a cádizi és a sevillai bázisokról. Az amerikai fél azonban megerősítette, hogy a Cádízból kifutott USS Bulkeley és USS Roosevelt rombolók részt vettek az Irán elleni csapásokban.
Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi szintén kemény hangú nyilatkozatot tett a támadások után. Mint mondta: „Nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP