03. 02.
hétfő
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború irán támadás rakéta Spanyolország egyesült államok európa

Most érkezett: Irán nyíltan megfenyegette Európát, azt is elmondták, hol fognak támadni

2026. március 02. 22:36

Irán határozottan állítja, képes rakétacsapásokat mérni Európára.

2026. március 02. 22:36
null

Reza Zabib, Irán madridi nagykövete arra figyelmeztetett, hogy Teherán „szükség esetén megtámad minden amerikai bázist Európában”. Hangsúlyozta: Irán képes válaszlépésekre, és nem ez az első alkalom, hogy az országot ért támadás után határozott fenyegetést fogalmaz meg.

A Sky News beszámolója szerint ez lehetett az oka annak, hogy Spanyolország nem engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a területén közösen működtetett katonai támaszpontokat Irán elleni műveletekre használják. Ezt követően Washington több KC–135-ös repülőgépet visszavont a cádizi és a sevillai bázisokról. Az amerikai fél azonban megerősítette, hogy a Cádízból kifutott USS Bulkeley és USS Roosevelt rombolók részt vettek az Irán elleni csapásokban.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi szintén kemény hangú nyilatkozatot tett a támadások után. Mint mondta: „Nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

alenka
2026. március 02. 23:36
Nem szabad lenézni a perzsákat. A világ egyik legősibb civilizációját képviselik. Óperzsa Birodalom. Ki ne ismerné Dareios nevét. Természetesen védi területeit és népét, oly módon, ahogy képes rá. Harcol az Epstein Koalíció ellen, mely a gyerekeket vagy megerőszakolja, vagy lebombázza! Szólnunk kell nekik, hogy ukiiiikiiikriiiijniii telis- tele van mindenféle idegen katonai bázisokkal.... ( Ők is utálják az ukiiiikiiikriiiijniii fajt .) Hátha odabasznak nekik!
Válasz erre
2
1
canadian-deplorable
2026. március 02. 23:31
Irán mindenkit megtámad, aztán csodálkoznak, hogy mindenki ellenük fordul. Ki hitte volna? Itt az ideje lenyomni ezt a patetikus rezsimet.
Válasz erre
0
4
iimre
•••
2026. március 02. 23:30 Szerkesztve
"elbert-0 2026. március 02. 23:09 Az ember már csak fáradtan legyint, nem bazdmeg nem azt mondták meg, hogy hol fognak támadni, hanem azt hogy mit." Szerintem figyelmetlenül olvastad, mert a helyet is meghatározták: • "Reza Zabib, Irán madridi nagykövete arra figyelmeztetett, hogy Teherán »szükség esetén megtámad minden amerikai bázist Európában.«” és • "Nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.” Szerinted ez nem vonatkozik elég egyértelműen az európai és a helyi, közel-keleti célpontokra?
Válasz erre
0
1
vakiki
2026. március 02. 23:23
Sajnos ez hihető. Na de majd ukrajna! Úgy megvédi Európát, hogy csak na! A kobold áll a védelem élére!
Válasz erre
2
0
