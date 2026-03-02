Ft
03. 02.
hétfő
vadászgépek háború F-15 Strike Eagle irán Kuvait usa

„Köszönjük, hogy segítettél rajtunk” – hősként fogadták a helyiek a lelőtt amerikai vadászgép pilótáját (VIDEÓ)

2026. március 02. 21:01

Helyiek rögzítették a lezuhant amerikai F-15-ös vadászgép pilótájának földet érését.

2026. március 02. 21:01
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Irán elleni katonai műveletek során az amerikai légierő első veszteségeként emlegetnek egy F-15 Strike Eagle vadászbombázó lezuhanását, amelyet információk szerint a kuvaiti légvédelem véletlenül lőtt le.

A történtekről több felvétel is készült, és ezek alapján is úgy tűnik, hogy a gépet a kuvaiti légvédelem találta el, nem szándékosan. A kétfős személyzet sikeresen katapultált.

Az repülőből elmenekülő pilóták egyikének földet éréséről a Mandiner egy videót is közzétett. A felvételen látható, hogy a kuvaiti civilek érdeklődve sietnek oda az amerikai katonához, kérdezgetve, hogy jól van e. Miután a pilóta megerősítette épségét, a civilek felajánlották neki a segítségüket és megnyugtatták a lezuhant repülő vezetőjét, hogy biztonságban van.

Köszönjük, hogy segítettél rajtunk”

– fejezte ki a háláját a videóban szereplő kuvaiti férfi.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Christof STACHE / AFP

