Kellemetlen fiaskó: Kuvait véletlenül lelőtt egy 100 millió dolláros amerikai vadászgépet (VIDEÓ)

Háborús sokk a piacon: a Hormuzi-szoros leállása kilőtte az olajárakat
Szakértők szerint nem volt ekkora árrobbanás az Ukrajna elleni invázió óta.
Ezzel megszületett az amerikai légierő első vesztesége az Irán elleni katonai műveletek során.
Az Irán elleni katonai műveletek során az amerikai légierő első veszteségeként emlegetnek egy F-15 Strike Eagle vadászbombázó lezuhanását, amelyet információk szerint a kuvaiti légvédelem véletlenül lőtt le – írta meg a Portfolio.
A történtekről több felvétel is készült, és ezek alapján is úgy tűnik, hogy a gépet a kuvaiti légvédelem találta el, nem szándékosan. A kétfős személyzet katapultált, majd helyi lakosok a kuvaiti rendőrségre vitték őket. Az F-15 Strike Eagle nagy hatótávolságú csapásmérő feladatokra specializált vadászbombázó, amelyet az Egyesült Államok és Izrael is rendszerben tart.
A típus ára a felszereltségtől függően 90-100 millió dollár.
Közben továbbra sincs olyan információ, amely szerint az iráni légvédelem, amely többnyire kínai és orosz eszközökre támaszkodik, a harmadik napja tartó háború során akár egyetlen amerikai vagy izraeli repülőgépet is le tudott volna lőni.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
