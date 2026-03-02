Ft
03. 02.
hétfő
háború irán F-15 egyesült államok izrael konfliktus

Kellemetlen fiaskó: Kuvait véletlenül lelőtt egy 100 millió dolláros amerikai vadászgépet (VIDEÓ)

2026. március 02. 08:01

Ezzel megszületett az amerikai légierő első vesztesége az Irán elleni katonai műveletek során.

2026. március 02. 08:01
null

Az Irán elleni katonai műveletek során az amerikai légierő első veszteségeként emlegetnek egy F-15 Strike Eagle vadászbombázó lezuhanását, amelyet információk szerint a kuvaiti légvédelem véletlenül lőtt le – írta meg a Portfolio.

A történtekről több felvétel is készült, és ezek alapján is úgy tűnik, hogy a gépet a kuvaiti légvédelem találta el, nem szándékosan. A kétfős személyzet katapultált, majd helyi lakosok a kuvaiti rendőrségre vitték őket. Az F-15 Strike Eagle nagy hatótávolságú csapásmérő feladatokra specializált vadászbombázó, amelyet az Egyesült Államok és Izrael is rendszerben tart.

A típus ára a felszereltségtől függően 90-100 millió dollár.

Közben továbbra sincs olyan információ, amely szerint az iráni légvédelem, amely többnyire kínai és orosz eszközökre támaszkodik, a harmadik napja tartó háború során akár egyetlen amerikai vagy izraeli repülőgépet is le tudott volna lőni.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: JACK GUEZ / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

RNWorld
2026. március 02. 08:53
Amerikai F-15-ös kép nem volt kéznél, csak izreali ? Igényes újságírás ugye ....
petronius50
2026. március 02. 08:45
Családban marad. Baráti tűz...
Öreg Palóc
2026. március 02. 08:31
Nagy dolog. Az amerikaiak meg angolokat lőttek le, mikor volt az Iraki háború. Legközelebb majd angolok lőnek le Kuvaitiakat és akkor rendben lesznek.
johannluipigus
2026. március 02. 08:15
Tulajdonképpen örülhetnek a pilóták, hogy ásták el ott helyben őket a beduinok.
